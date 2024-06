Süd- und Zentralamerika findet Teilnehmer an Handball-Klub-WM

Im brasilianischen Taubate ist bei der Vereinsmeisterschaft für Süd- und Zentralamerika, die auch als Qualifikation für die IHF Handball-Klub-WM dient, die Vorrunde beendet. Zwölf Mannschaften wollen in der kommenden Saison den Sprung zu den interkontinentalen Titelkämpfen schaffen, die künftig in Ägypten ausgespielt werden.

Die brasilianischen Clubs Taubate und Pinheiros spielten das Ticket für die Handball-Klub-WM aus, am Ende konnte sich der Gastgeber mit 29:27 (15:11) den Titel holen. Taubate bezwang im Halbfinale wie schon in der Vorrunde Nacional Sao Jose, ebenfalls aus Brasilien, mit 26:21, Pinheiros konnte Vorjahressieger San Fernando mit 30:21 die Grenzen aufzeigen. Beide Verlierer spielten noch um Bronze, Sao Jose konnte sich mit 37:35 (18:17) behaupten.

Auch im Spiel um Platz 5 kommt es zu einem Duell zwischen Argentinien und Brasilien, als sich Colegio Ward und Praia Clube Uberlandia gegenüberstanden, auch der Praia Clube konnte sich mit 28:27 (16:17) durchsetzen. Die Argentinier besiegten zuvor den Club Aleman aus Montevideo mit 37:32, die Brasilianer konnten das Liceo Nacional Maipu aus Chile mit 36:17 besiegen. Maipu konnte mit einem 29:25 (12:10) den siebten Rang sichern.

River Plate Buenos Aires erreichte gegen den Met Handball aus Santiago de Chile ein 29:24 und kämpft nach dem ersten Sieg um Platz 9, Gegner ist wie in der Vorrunde schon ein weiteres argentinisches Team, die Universitario de Cordoba, die den Partille Club aus Peru mit 42:22 besiegte. Nach dem Remis in der Vorrunde setzte sich diesmal River Plate deutlich mit 35:28 (17:12) durch. Für den Partille Club blieb am Ende nach einer deutlichen 26:43-Niederlage nur der letzte Platz.

Platz Team Land 1 HB Taubate Brasilien 2 ES Pinheiros Brasilien 3 Nacional Sao Jose Brasilien 4 San Fernando Argenitnien 5 Praia Clube Uberlandia Brasilien 6 Colegio Ward Argenitnien 7 Liceo Nacional Maipu Chile 8 Club Aleman Montevideo Uruguay 9 River Plate Buenos Aires Argenitnien 10 Universitario de Cordoba Argenitnien 11 Met Handball Santiago Chile 12 Partille Club Peru

Der Verlauf der Vorrunde

Die Vorrunde war in drei Vierergruppen unterteilt. Die beiden Clubs aus Brasilien, Taubate und Sao Jose buchten souverän das Ticket ins Halbfinale, das direkte Duell endete mit einem 25:24 für den Gastgeber - beide Teams stehen sich noch einmal gegenüber.

In der Gruppe 2 ist ES Pinheiros als Favorit dabei und konnte die Gegner Colegio Ward aus Argentinien sowie die beiden chilenischen Teams vom Liceo Nacional Maipu und der Met Handballclub aus Santiago deutlich distanzieren.

Im Halbfinale misst sich der dritte brasilianische Teilnehmer dann mit Vorjahressieger San Fernando. Der hatte aus dem eigenen Land River Plate Buenos Aires und den Club Universitario de Córdoba deutlich besiegt, diese konnten nur im direkten Duell punkten. Komplettiert wurde die Gruppe vom Praia Clube Uberlandia aus Brasilien, der aber San Fernando auch nicht gefährden konnte.

chs

Gruppe 1

Datum Team1 Team2 Ergebnis 28.05.24 Nacional HC Sao Jose Partille Club 55:13 28.05.24 HB Taubate Club Aleman Montevideo 47:15 29.05.24 Club Aleman Montevideo Nacional HC Sao Jose 27:48 29.05.24 HB Taubate Partille Club 51:10 30.05.24 Partille Club Club Aleman Montevideo 20:33 30.05.24 HB Taubate Nacional HC Sao Jose 25:24

Platz Team Spiele Diff Pkt. 1 HB Taubate (BRA) 3 +74 6:0 2 Nacional HC Sao Jose (BRA) 3 +62 4:2 3 Club Aleman Montevideo (URU) 3 -40 2:4 4 Partille Club (PER) 3 -96 0:6

Gruppe 2

Datum Team1 Team2 Ergebnis 28.05.24 Colegio Ward Met Handball Santiago 28:21 28.05.24 ES Pinheiros LN Maipu 41:20 29.05.24 Met Handball Santiago ES Pinheiros 24:37 29.05.24 LN Maipu Colegio Ward 21:28 30.05.24 LN Maipu Met Handball Santiago 32:28 30.05.24 ES Pinheiros Colegio Ward 31:23

Platz Team Spiele Diff Pkt. 1 ES Pinheiros (BRA) 3 +42 6:0 2 Colegio Ward (ARG) 3 +6 4:2 3 LN Maipu (CHI) 3 -24 2:4 4 Met Handball Santiago (CHI) 3 -24 0:6

Gruppe 3

Datum Team1 Team2 Ergebnis 28.05.24 Praia Clube Uberlandia Universitario de Cordoba 29:28 28.05.24 San Fernando River Plate Buenos Aires 33:25 29.05.24 Universitario de Cordoba San Fernando 30:33 29.05.24 River Plate Buenos Aires Praia Clube Uberlandia 25:32 30.05.24 River Plate Buenos Aires Universitario de Cordoba 33:33 30.05.24 San Fernando Praia Clube Uberlandia 28:22

Platz Team Spiele Diff Pkt. 1 San Fernando (ARG) 3 +17 6:0 2 Praia Clube Uberlandia (BRA) 3 +2 4:2 3 Universitario de Cordoba (ARG) 3 -4 1:5 4 River Plate Buenos Aires (ARG) 3 -15 1:5

Platzierungsspiele