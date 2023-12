Suche nach sportlicher Leitung bei 1860: Reisinger wittert "politisches Kalkül"

Der TSV 1860 München steht zum Jahresende weiter ohne sportliche Leitung und einen neuen Trainer da. In einem Statement erläutert Präsident Robert Reisinger, an welchen Hürden der Verein bislang scheiterte und wirft der Investoren-Seite eine absichtliche Blockade vor.

Auch nach einem halben Jahr sucht der TSV 1860 München weiter nach einem Nachfolger für den im Sommer ausgeschiedenen Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel. Der lange Prozess behindert die Suche nach einem neuen Trainer. In einem ausführlichen Statement hat Präsident Robert Reisinger nun einen Stand der Dinge verkündet und offene Fragen beantwortet.

Demnach seien der mittlerweile freigestellte Trainer Maurizio Jacobacci, der noch bis Sommer verantwortliche Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer und zwei Repräsentanten von HAM International, der Firma von Investor Hasan Ismaik, für die Personal- und Transferfragen im Sommer zuständig gewesen. "Ein sportfachliches Korrektiv erschien ihnen unnötig. Die eigenen Planungen waren den Handelnden bereits zu weit gediehen", erklärt Reisinger.

"Als Vereinsvertreter haben wir diese Konstellation kritisch gesehen und deshalb auf einem mit Entscheidungskompetenz ausgestatteten Sport-Geschäftsführer beharrt", denn aufgrund "vielfältiger Erfahrungen der vergangenen Jahre" sei man sich im Präsidium sicher, dass "nur ein sportlicher Leiter im Rang eines Geschäftsführers über die erforderliche Handlungsautonomie verfügt". Horst Heldt galt mit seiner Erfahrung und 1860-Vergangenheit als geeigneter Gorenzel-Nachfolger, doch die Investorenseite sowie Pfeifer hätten sich dagegen verwehrt. "Nach ihrer Vorstellung sollte zu einem späteren Zeitpunkt ein hierarchisch unterhalb der Geschäftsführung angesiedelter Sportdirektor als Zuarbeiter eingestellt werden."

Ablehnung von Werner aufgrund von Falschinformationen durch Pfeifer

Erfolglos war auch die versuchte Verhinderung einer Etaterhöhung durch die Vereinsseite im Sommer. "Wir wollten vermeiden, dass der finanzielle Rahmen bis zur Neige ausgeschöpft wird, weil wir überzeugt davon waren, der Klub würde im Winter Handlungsbedarf haben", blickt Reisinger zurück. "Im Aufsichtsrat der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA verfügen die Vertreter unseres Mitgesellschafters über die Stimmenmehrheit und konnten die gewünschte Erhöhung durchsetzen."

Die Einstellung von Christian Werner, einem Kandidaten für die sportliche Führungsetage, verhinderte dann wiederum die Vereinsseite. Der 42-Jährige "weckte durch eine klug gemachte Präsentation unser Interesse. Wir haben seine Einstellung dennoch zunächst formal abgelehnt. Was aber nicht an seiner Person lag, sondern an der Funktion, die er bekleiden sollte", erläutert Reisinger. Demnach habe Pfeifer den Vereinsvertretern vermittelt, dass Werner nur "für die Position des untergeordneten Sportdirektors" zur Verfügung stehe, während man weiter auf der Suche nach einem Sport-Geschäftsführer war.

Präsidium sieht Werner als passenden Kandidaten

In anschließenden persönlichen Gesprächen mit Werner habe sich Pfeifers Aussage jedoch nicht bestätigt. "Die Ansicht im Präsidium über die fachliche Eignung hat sich verändert. Eine beeindruckend intensive und detaillierte Analyse der sportlichen Situation durch den Kandidaten ließ uns zur Auffassung kommen, dass die Qualifikation gegeben ist."

Somit war eine Entscheidung eigentlich nah. "Wir waren davon ausgegangen, dass dieser Kandidat zwischen den Gesellschaftern konsensfähig sein würde. Einer raschen Einsetzung sollte daher nichts im Weg stehen. Zumal die Trainerfrage dringend nach einer tragfähigen Lösung verlangt und weitere sportliche Personalentscheidungen anstehen", dachte auch Reisinger. "Doch leider wurden wir enttäuscht."

Mittlerweile drängt sich der Eindruck auf, der Klub soll aus politischem Kalkül bewusst in einem künstlichen Zustand der Agonie gehalten werden. 1860-Präsident Robert Reisinger

Eine für den 22. Dezember geplante Beiratssitzung fiel aus, weil sich nach Informationen des Online-Portals "sechzger.de" ein Beiratsmitglied der Investorenseite kurzfristig krankgemeldet habe. Ein weiterer Investoren-Vertreter sei gar unentschuldigt ferngeblieben, wodurch das Gremium nur aus e.V.-Mitgliedern bestand und nicht beschlussfähig war. "Mittlerweile drängt sich der Eindruck auf, der Klub soll aus politischem Kalkül bewusst in einem künstlichen Zustand der Agonie gehalten werden. Das können wir nicht hinnehmen", betont Reisinger.

Zunächst müsse man jedoch "geduldig sein", schließlich soll auch ein anschließender Umlaufbeschluss von Investoren-Seite abgelehnt worden sein, weshalb die nächste Beiratssitzung erst Mitte Januar möglich ist. "Wir tun als Vereinsvertreter alles, um Schaden von der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA abzuwenden", verspricht Reisinger. Ob darunter auch fällt, dass die e.V.-Seite möglicherweise von der 50+1-Regel Gebrauch macht, den Geschäftsführer Sport selbst installiert und damit Ismaik und der Investoren-Seite vor den Kopf stößt, ist offen.

Reisinger richtet auch den Blick auf den in der Rückrunde anstehenden Abstiegskampf, dem man sich stellen wolle. "Es gilt durch einen neuen Sport-Geschäftsführer und neuen Trainer die nötigen Impulse zu setzen und verschüttetes Potenzial innerhalb der Mannschaft freizulegen", fordert er. Den Vorwurf, dass es innerhalb des Vereins Menschen gebe, die den Spielern den sportlichen Erfolg nicht gönnen würden, weißt Reisinger zurück. "Wer diese falsche Behauptung aufstellt, hat den Bezug zur Realität verloren, schadet dem Klub und denkt nur noch in Feindbildern. Wir fordern dagegen alle Sechzger auf, sich lautstark hinter die Mannschaft zu stellen, die in der Rückrunde - und davon sind wir überzeugt - erfolgreicher spielen wird."