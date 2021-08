Suche abgeschlossen: Karlsruhe holt Jakob aus Augsburg

Dass der Karlsruher SC auf der Suche nach einem Linksverteidiger ist, war bekannt. Nun ist der Zweitligist fündig geworden und hat Kilian Jakob (23) verpflichtet.

In Augsburg meist nur Reservist: Kilian Jakob läuft künftig für den Karlsruher SC auf. imago images/Sports Press Photo

Wie die Badener am Dienstagvormittag bekanntgaben, hat Kilian Jakob einen Vertrag über zwei Jahre beim KSC unterschrieben. Die Verpflichtung ist eine Reaktion auf den Transfer von Dirk Carlson zu Erzgebirge Aue, der bereits Anfang Juli über die Bühne gegangen war. "Nach dem Abgang von Dirk Carlson haben wir auf dieser Position unbedingt noch jemanden gebraucht", erklärt Oliver Kreuzer, Karlsruhes Geschäftsführer Sport.

Jakob kommt vom FC Augsburg zum KSC, war in der vergangenen Rückrunde aber zu Drittligist Türkgücü München ausgeliehen. Beim FCA war der Linksverteidiger fast ausschließlich Teil der zweiten Mannschaft, sein einziges Bundesligaspiel absolvierte er im März 2018. Auch in der 2. Bundesliga machte Jakob bislang genau ein Spiel: im Oktober 2016 für seinen Jugendverein 1860 München. Nun sollen in Karlsruhe weitere hinzukommen.

"Mit Kilian haben wir einen jungen, aber trotzdem schon erfahrenen Linksverteidiger gefunden, der auch den Konkurrenzkampf neu entfachen wird", wird Kreuzer in der Vereinsmitteilung zitiert. Jakob selbst erklärt: "Die Verantwortlichen des KSC haben sich sehr um mich bemüht. Ich bin froh, jetzt hier zu sein, will mich persönlich weiterentwickeln, der Mannschaft weiterhelfen und nach meiner etwas schwierigen Zeit in Augsburg einen Neuanfang starten."

In Karlsruhe wird Kilian zunächst Herausforderer des etatmäßigen Linksverteidigers Philip Heise.