Substanzverlust auf allen Ebenen: Die vielen Gründe für Leipzigs Absturz

RB Leipzig hat eine enttäuschende Hinrunde hinter sich und wagt mit Domenico Tedesco nun einen Neustart. Dabei liegen die Probleme bei den Sachsen nicht nur auf dem Platz.

In ihrer schwäbischen Heimat tüfteln Leipzigs neuer Coach Domenico Tedesco und sein Assistent Andreas Hinkel in diesen Tagen an den Trainingsplänen für die am Sonntag beginnende Vorbereitung und an der richtigen Strategie für die Rückrunde. Die ersten drei Spiele unter ihrer Regie, vor allem das trostlose 0:2 zum Jahresabschluss gegen Arminia Bielefeld, haben dem Gespann vor Augen geführt, wie tiefgreifend die Ursachen für den Absturz des einstigen Vizemeisters RB Leipzig sind.

"Wir haben schon vieles erlebt, den schönen Sieg gegen Gladbach, das Unentschieden in Augsburg und die Niederlage gegen Bielefeld. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass man die gesamte Bandbreite mitbekommen hat, weil man da auch viel beobachten konnte. Wie agieren gewisse Leute, was passiert mit ihnen bei Siegen und bei Niederlagen? Das ist ganz wichtig", sagt Tedesco im Gespräch mit dem kicker und schlussfolgert: "Der wichtigste Eindruck ist: Wir haben noch ganz viel Arbeit vor uns."

Mit Ballbesitz gegen die Verunsicherung

Der 36-Jährige will Stabilität und Konstanz in eine Mannschaft bringen, in der sich unter Vorgänger Jesse Marsch zunehmend Verunsicherung und Ermüdung breit gemacht hatten. Und er will dies erreichen, indem er das Team einen auf Ballbesitz ausgerichteten Fußball spielen lässt, in dem die Stärken des Kaders zum Tragen kommen.

Klubchef Oliver Mintzlaff verbindet mit Tedescos Verpflichtung die Hoffnung, dass der neue Hoffnungsträger den Turnaround schafft und RB Leipzig aus der schwersten Krise seit der Bundesliga-Zugehörigkeit 2016 zurück in die Champions-League-Plätze führt. Sechs Punkte beträgt der Abstand des Tabellenzehnten auf Rang vier, das ist auf den ersten Blick keine unlösbare Aufgabe. Bei genauerer Betrachtungsweise aber wurde RB Leipzig von den Topklubs der Liga in den vergangenen Monaten abgehängt. Und die Hauptursache für diesen Niedergang des einstigen Shooting Stars ist ein Substanzverlust auf allen Ebenen, den in erster Linie Mintzlaff und Florian Scholz, seine zum Kaufmännischen Leiter Sport aufgestiegene rechte Hand, zu verantworten haben.

Keine Antwort auf Lacroix

Das begann damit, dass man Julian Nagelsmann zum FC Bayern ziehen ließ in der Annahme, man habe in Jesse Marsch den geeigneten Nachfolger schon im eigenen Red-Bull-Fußballimperium gefunden. Das setzte sich fort im Transfersommer, in dem man dem neuen Coach zwar den teuersten Kader der Klubgeschichte an die Hand gab, der aber nicht zu Marschs Spielphilosophie passte und obendrein sowohl hierarchisch wie auch strukturell nicht ausbalanciert war.

Nach den gescheiterten Bemühungen um Wolfsburgs Maxence Lacroix entschied man sich, gänzlich auf die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers zu verzichten, was sich im Rückblick als Fehleinschätzung erwies. Die Lücke, die Ibrahima Konaté und vor allem Dayot Upamecano mit ihren Abgängen hinterließen, konnte nicht geschlossen werden - auch wenn die geholten Josko Gvardiol (19) und Mohamed Simakan (21) sich in ihrer ersten Bundesliga-Saison bislang achtbar schlugen.

Verzicht auf Fußball-Kompetenz

Hingegen tummeln sich zu viele zentrale Mittelfeldspieler im Kader, von denen aber keiner jene Führungsqualitäten auf dem Platz zeigt, die Ex-Kapitän Marcel Sabitzer verkörperte. Der Österreicher, so heißt es aus München, sei dem FC Bayern regelrecht angeboten worden. Den Transfererlös von 15 Millionen Euro steckte man flugs in Ilaix Moriba (18), der pikanterweise vom gleichen Spielerberater Roger Wittmann vertreten wird wie Sabitzer. Das vermeintliche Supertalent aus Barcelona entpuppte sich bislang in jeder Hinsicht als Fehlgriff, im Übrigen nicht der einzige in diesem Transfersommer.

Die einzigen Neuzugänge, die sich in der Hinrunde tatsächlich als Verstärkungen erwiesen, Gvardiol und Simakan, kamen noch unter Sportdirektor Markus Krösche zustande. Nach der Trennung im April hielt es Mintzlaff bis heute nicht für nötig, die Stelle neu zu besetzen. Auch dieser Verzicht auf Fußball-Kompetenz erwies sich als Fehler. Wo bis vor zweieinhalb Jahren RB-Übervater Ralf Rangnick als umtriebiger und allgegenwärtiger Antreiber im Einsatz war, herrscht heute bei RB ein alarmierendes Vakuum. In etlichen Bereichen, beispielsweise in der medizinischen Abteilung, wurde seitdem vieles verändert, aber kaum etwas verbessert. Auch nicht das Betriebsklima.

Ein neuer Trainer allein wird die Fehlentwicklungen der letzten Zeit nicht korrigieren können. RB Leipzig läuft Gefahr, mehr als nur die Champions-League-Qualifikation zu verpassen.