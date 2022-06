Subotic hört auf: "Fußball per se interessiert mich nicht"

Der zweimalige deutsche Meister Neven Subotic (33) verkündet sein Karriereende. Der Innenverteidiger verfolgt den Fußball kaum noch und konzentriert sich lieber auf seine Stiftung.

Zweimaliger deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, WM-Teilnehmer und Champions-League-Finalist: Neven Subotic hat in seiner Karriere viel erreicht. Nun verkündete der Innenverteidiger, der nach seinem Abgang vom SCR Altach seit vergangenen Sommer vereinslos war, in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeine" ganz nebenbei sein Karriereende. Ihm hätte bislang die Zeit gefehlt, um es "offiziell zu machen". Der 33-Jährige wolle sich anstelle des Profi-Fußballs komplett auf seine Stiftung konzentrieren, weil es aus seiner Sicht "künftig mehr wert sein wird als etwas, was jedes Jahr weniger bedeutend ist".

Subotic schaut sich nur noch die Highlights an

Der Serbe schloss nicht nur aktiv mit dem Fußballbusiness ab, sondern verriet auch, dass er kaum noch Spiele verfolge: "Fußball per se interessiert mich nicht, aber ich freue mich für meine ehemaligen Kollegen", so der Abwehrspieler, dem bewusst ist, dass dies sehr verwirrend sei. Allerdings gehe für ihn einfach zu viel verloren, wenn er die ganze Zeit nur Sport schaut oder spielt - dementsprechend reichen ihm die Highlights der Partien. Als Vergleich zieht er seinen Vater heran, der immer "Tennis oder zweite Liga Italien" schaut, wenn er ihn anruft. Davon sei Subotic "angekotzt, weil vieles davon so irrelevant ist".

Trotz der Kritik ist der Sport laut eigener Aussage "wertvoll" für das Leben. Er bezieht sich dabei auf die Teamfähigkeit, die Wettkampfmentalität und das Management. Vor allem für das Management seiner Stiftung konnte er als aktiver Fußballer wertvolle Erfahrungen sammeln: Es müsse immer definiert sein, welche Kriterien wichtig sind. Dies war nicht bei allen seiner Stationen der Fall. "Ich habe gefragt: Wie gehen wir die Sache an? Und die anderen Spieler haben gesagt: Wenn du das weißt, dann weißt du mehr als wir - und ich war der Neueste im Verein", erläuterte Subotic.

Für vier Bundesliga-Klubs am Ball

Insgesamt blickt der langjährige Dortmunder auf 232 Bundesligaspiele zurück - neben dem BVB, bei dem er unter anderem mit den zwei Meistertiteln seine erfolgreichste Zeit erlebte, stand er für Mainz 05, den 1. FC Köln und Union Berlin im Oberhaus auf dem Rasen.