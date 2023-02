Suat Türker im Alter von 46 Jahren verstorben

Der langjährige Zweit- und Drittligaspieler Suat Türker ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von nur 46 Jahren.

Regionalligist Kickers Offenbach informierte am Sonntagabend über den Tod des ehemaligen Profis. "Unser langjähriger Stürmer ist heute im Alter von 46 Jahren überraschend verstorben", heißt es in der Mitteilung.

Türker hatte den großen Teil seiner Karriere in Offenbach verbracht. Von 2003 bis 2010 spielte er - unterbrochen von einem halbjährigen Aufenthalt beim SC Freiburg - für den hessischen Verein und hat das Team 2005 mit 16 Toren in der Regionalliga Süd zum Aufstieg in die 2. Bundesliga geführt. Dort traf er in seinen ersten drei Spielzeiten ebenfalls zweistellig.

Bevor er nach Offenbach wechselte, hatte der in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildete Türker unter anderem in der Süper Lig für Istanbulspor und in der Regionalliga Süd für die TSG Hoffenheim und für die zweite Mannschaft des FC Bayern gespielt. Nach seiner Zeit in Offenbach spielte Türker noch ein Jahr für den SV Wehen Wiesbaden, ehe er seine Karriere in Offenbachs zweiter Mannschaft ausklingen ließ.

Insgesamt kommt er auf 101 Spiele (38 Tore) in der 2. Bundesliga, 40 Spiele (fünf Tore) in der 3. Liga und 105 Spiele (34 Tore) in der damals drittklassigen Regionalliga Süd.