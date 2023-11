Suarez tritt wieder für Uruguay an - Wiedersehen mit Messi verspricht Brisanz

Am Freitag (1 Uhr MESZ) findet das Spitzenspiel der "Eliminatorias" statt: Argentinien empfängt in der WM-Qualifikation Uruguay. Es könnte zu einem Treffen zweier Freunde kommen, die sich bald wohl öfter wiedersehen werden.

Lionel Messi, der achtmalige Ballon d'Or-Sieger, wird Freitagnacht zu mitteleuropäischer Zeit erstmals nach fast einem Monat ein Pflichtspiel bestreiten. Für den 36-jährigen Weltmeister steht dann das Duell mit dem argentinischen Erzrivalen Uruguay an.

Neben der Brisanz rund um die Begegnung zwischen dem unangefochtenen "Eliminatorias"-Spitzenreiter Argentinien (vier Siege aus vier Spielen) und dem ersten Verfolger Uruguay (sieben Punkte) wird es wohl zu einem Treffen zweier Freunde kommen. Im berühmten Boca-Juniors-Stadion "La Bombonera" in Buenos Aires werden sich Messi und Luis Suarez auf jeden Fall sehen.

Der ebenfalls 36-jährige Routinier wurde erstmals seit der WM 2022 wieder für Uruguay nominiert. Suarez soll in dem von seinem argentinischen Trainer Marcelo Bielsa praktizierten Pressing eine wichtige Komponente bilden. Der Rekordtorschütze Uruguays (68 Treffer in 137 Länderspielen) ist dabei keineswegs nur ein sehr großer Name, der nominiert wurde. Für Gremio Porto Alegre, aktuell Dritter im engen Titelrennen in Brasilien, markierte der "Pistolero" zuletzt einen Hattrick binnen 19 Minuten.

Messi ist ausgeruht: Bielsa warnt Uruguay

Suarez' bis dato letztes Pflichtspiel fand am Wochenende statt und auch wenn er dieses 0:1 verlor, zeigte der Stürmer, dass er voll im Saft steht. Messi hingegen bestritt sein letztes Pflichtspiel am 22. Oktober beim 0:1 gegen Charlotte FC, weil Inter Miami sich nicht für die Play-offs in der US-Liga qualifizierte. Doch Bielsa weiß: "Es gibt keine Formel oder effektive Vorgehensweise, um Messi, den zu Recht besten Spieler der Welt, zu stoppen." Erst recht nicht, wenn er ausgeruht ist.

Ausruhen wird sich im direkten Duell, sofern Suarez zum Zug kommt, sicher keine der beiden treffsicheren Ikonen. In den "Eliminatorias" streiten sich die beiden um einen Rekord: Messi führt die Allzeit-Torschützenliste mit 31 Toren an und liegt aufgrund der Auszeit von Suarez mittlerweile zwei Tore vor seinem Freund.

Bald treffen sich die beiden offenbar in Miami wieder

In einer anderen Hinsicht sieht es hingegen nach einer erneuten Partnerschaft der beiden aus. Suarez, der sich mit seinem Verein Gremio Porto Alegre bereits auf eine Kürzung seiner Vertragslaufzeit bis Ende Dezember geeinigt hat, wird schon länger mit Inter Miami in Verbindung gebracht. Die wichtige uruguayische Tageszeitung "El Pais" berichtete wie schon ESPN vergangene Woche, dass Suarez' Wechsel zu David Beckhams Klub bevorstehe.