Suad Ak: Top-Team Frankreich? "Wir haben gute Chancen"

Suad Ak gilt als einer der besten deutschen Futsal-Spieler - und trifft heute mit der deutschen Nationalmannschaft in Dresden auf Frankreich (18.30 Uhr, live auf DAZN und dem YouTube-Kanal des DFB).

Während die Franzosen bereits für die WM im kommenden Jahr qualifiziert sind, muss beim DFB noch viel passieren, um bei einer Endrunde dabei zu sein. Ak ist trotzdem zuversichtlich - und hat dafür gute Gründe.

Deutschland hinkt im internationalen Vergleich noch immer hinterher. Welche Chancen rechnen Sie sich dennoch gegen Frankreich aus, Herr Ak?

In den Partien gegen Kroatien (1:5 und 0:4) sowie im Hinspiel in Frankreich (2:6) hat man schon gemerkt, dass wir neu in dieser Riege sind.

"Wir gehören zu den Top 20 Europas"

Sie meinen, dass der DFB erstmals bei der sogenannten Eliterunde, eine Qualifikationsphase zur EM, dabei war?

Genau, es waren viele harte Spiele gegen Spitzenteams dabei. Aber wir haben uns an dieses Niveau herangetastet, gehören mit dem Erreichen der Eliterunde zu den Top 20 Europas.

Dass sich das Team weiterentwickelt hat, wurde auch gegen die Slowakei deutlich, Anfang Oktober gewann Deutschland 4:3.

Richtig, daran sieht man, dass wir auch in der Eliterunde mithalten können, wenn wir unsere Topleistung abrufen.

Wie ist das zu erklären?

Jedes Länderspiel bringt uns weiter. Auch durch die vor gut zwei Jahren eingeführte Futsal-Bundesliga haben wir häufiger Leistungsvergleiche auf hohem Niveau. Die Strukturen werden professioneller, die Spieler machen Fortschritte, können ihre Qualität öfter einsetzen und gleichzeitig verbessern.

Was fehlt dennoch zu den Spitzenteams in Europa?

Vor allem die Erfahrung. In vielen anderen Ländern wurde mit der Förderung von Futsal deutlich früher begonnen. Dort gibt es Akteure mit über 100 Länderspielen, bei uns sind es im Durchschnitt noch eher 20 bis 30.

Die Unerfahrenheit wird vor allem bei den individuellen Fehlern deutlich.

Richtig, die gilt es gegen Frankreich abzustellen.

Wie sind die Chancen in Dresden?

Ich denke relativ gut. Immerhin ist Frankreich bereits für die WM qualifiziert, wir können es leider nicht mehr schaffen, deshalb aber frei aufspielen. Außer, dass wir uns in der FIFA-Rangliste hocharbeiten können, haben wir nicht den absoluten Druck, unbedingt gewinnen zu müssen. Deshalb ist alles drin. Im Hinspiel haben wir 1:0 geführt - das zeigt, was möglich ist.

"Ich bin wendig und schnell"

In Deutschland gelten Sie als einer der besten Spieler. Wie nehmen Sie das wahr?

Ich gebe natürlich immer mein Bestes, will stets gewinnen. Das Maximum herausholen. Zudem kommt es mir entgegen, dass ich eher klein gewachsen und deshalb wendig und schnell bin.

Gerade im Eins gegen eins überzeugen Sie.

Im Fußball habe ich als Linksaußen in der Bezirksliga gespielt. Dort hat man vielleicht fünf solcher Situationen in einem Spiel, im Futsal braucht man dafür höchstens eineinhalb Minuten. Das ist das Schöne an unserem Sport: Man hat deutlich mehr Ballaktionen.

Was sprach für Sie gegen eine Karriere im Fußball?

Jahrelang spielte ich beides parallel - bis sich im Sommer vergangenen Jahres der TSV Weilimdorf bei mir gemeldet hat.

Die Stuttgarter gelten als eine der Spitzenmannschaften in der Bundesliga.

Genau, da musste ich mich dann entscheiden: Will ich in meiner Freizeit beides spielen oder den Fußball aufgeben und dafür Futsal spielen? Auch wenn die Bedingungen dabei in Deutschland noch eher semiprofessionell sind.

Das heißt Sie arbeiten nebenher?

Das tut fast jeder, auch beim DFB. Ich selbst arbeite zum Beispiel im Lager. Insgesamt nimmt der Futsal in Deutschland aber eine gute Entwicklung - auch wenn wir noch einige Schritte zu gehen haben.