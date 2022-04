Stuttgarts Torschützenkönig Fritz Walter: "Meine Vorbilder waren Gerd Müller und Fritz Walter"

1992 holte sich Fritz Walter (61) die Kanone. Hier spricht er über seinen besten Mitspieler und ein besonderes Torhüter-Trio.

Seit 1969 verleiht der kicker die Torjägerkanone an den erfolgreichsten Bundesliga-Stürmer der Saison. Jetzt gibt es auch eine Trophäe im Amateurbereich. Das ist der aktuelle Stand bis zur 11. Liga. In unserer Interview-Serie sprechen legendäre Torschützenkönige über ihre Karriere. Heute: Fritz Walter.

Bei welchem Verein haben Sie angefangen zu kicken?

Bei der SG Hohensachsen, in einem Ortsteil von Weinheim. Da hat auch Sepp Herberger gewohnt. Ich habe ihn morgens oft gesehen, wenn er zum Bäcker lief. Meine Eltern waren mit Herbergers befreundet und häufig zum Kaffeetrinken eingeladen. So habe ich dann auch den großen Fritz Walter kennengelernt. Er hat mir nach einem gewonnenen Jugendturnier einmal den Pokal überreicht. "Gut gespielt", hat er zu mir gesagt, "mach weiter so. Aber denke dran, das Wichtigste ist die Schule." Später hatte ich mit ihm sogar gemeinsame Autogrammstunden.

Waren Sie schon als Kind ein Torjäger?

Jawohl. Ich habe schon als Junge Tore am Fließband geschossen.

Hatten Sie ein Vorbild?

Ich hatte zwei. Als Fußballer war es Gerd Müller, als Mensch Fritz Walter.

Welches war Ihr wichtigstes Tor?

Wahrscheinlich mein verwandelter Elfmeter für den VfB Stuttgart am letzten Spieltag 1992. Es war das 1:1, durch Guido Buchwalds Kopfball gewannen wir 2:1 und waren Meister. Und ich war Torschützenkönig.

Ein herausragender Mittelfeldspieler, der mich super in Szene gesetzt hat, und ein echter Freund bis heute. Fritz Walter über Maurizio Gaudino

Wer war Ihr bester Mitspieler?

Der Mauri. Maurizio Gaudino. Wir haben für Waldhof und den VfB etliche Jahre zusammengespielt. Ein herausragender Mittelfeldspieler, der mich super in Szene gesetzt hat, und ein echter Freund bis heute.

Wer war Ihr bester Gegenspieler?

Da gab es einige, die knochenhart zur Sache gingen. Spontan fällt mir der Bremer Uli Borowka ein. Er hat mir auch mal ein Kompliment gemacht, als er in einem Interview sagte: "Der Fritz ist immer wiedergekommen?…" Sehr beeindruckt hat mich, wie Uli seine gesundheitlichen Probleme wieder in den Griff bekommen hat und wiedergekommen ist.

Welcher gegnerische Torwart war der beste?

Respekt hatte ich vor Gerry Ehrmann, Toni Schumacher und Oliver Kahn. Bei denen war ein gewisser Sicherheitsabstand nicht verkehrt.

Ich habe immer schnell und direkt abgeschlossen und hatte einen harten Schuss. Fritz Walter über seine Stärken

Was war Ihre Stärke?

Vor dem Tor war ich eiskalt. Ich konnte rechts und links abziehen, war auch mit dem Kopf nicht schlecht. Ich habe immer schnell und direkt abgeschlossen und hatte einen harten Schuss.

Was war Ihre Schwäche?

Ich war in Sachen Eigenvermarktung zu ruhig und zurückhaltend. Sonst hätte ich wohl das eine oder andere Länderspiel bestritten.

Wer ist der beste Torjäger aller Zeiten?

In der Bundesliga sicher Robert Lewandowski und Gerd Müller. ­Lewandowski ist herausragend. Körper, Technik, Einstellung, einfach komplett.

Welchem Amateurklub sind Sie noch verbunden?

Derzeit keinem, nicht zuletzt wegen Corona.

Kicken Sie eigentlich noch?

Nein, die aktive Fußballerkarriere habe ich vor ein paar Jahren beendet.

Wo steht Ihre Torjägerkanone?

Im Wohnzimmer, abends immer schön beleuchtet. Ich freue mich ­jedes Mal, wenn ich sie sehe.

Fritz Walter stellte die legendäre Frage "Wo isch moi Kanon?" picture alliance/dpa

Fritz Walter spielte für die SG Hohensachsen, den FV Weinheim, Waldhof Mannheim, den VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld und den SSV Ulm 1846. Er bestritt 348 Bundesligapartien für Waldhof, den VfB und Bielefeld, in denen er 157 Tore erzielte. Damit steht er in der ewigen Bestenliste auf Rang 15. Im Jahr 1992 wurde er mit den Stuttgartern Deutscher Meister und mit 22 Treffern Torschützenkönig. Sein Frage "Wo isch moi Kanon?" ist legendär.

Mit dem VfB gewann er danach den Supercup (3:1 gegen Pokalsieger Hannover 96). 1989 waren die Schwaben im UEFA-Cup-Finale gegen Diego Maradonas SSC Neapel knapp unterlegen (1:2/3:3). Ein Jahr zuvor hatte Fritz Walter mit der deutschen Olympiaauswahl in Seoul die Bronzemedaille gewonnen. In der 2. Liga bestritt der 1,72 m große Stürmer für Waldhof, Bielefeld und Ulm 103 Spiele (53 Tore). Mit Waldhof stieg er 1983 in die Bundesliga auf und steuerte 21 Treffer dazu bei. In der Saison 1995/96 erzielte er für Aufsteiger Arminia 21 Tore und wurde Zweitliga-Torschützenkönig.