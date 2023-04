Stuttgarts "Sieg des Willens" gegen Gladbach

Ein Team im Abstiegskampf kassiert in der Schlussviertelstunde den Ausgleich - oft ein Grund für verlorene Punkte. Nicht so beim VfB Stuttgart, der gegen Gladbach noch einmal zurückkam und einen "Sieg des Willens" feierte.

"Es war ein stückweit ein Sieg des Willens", sagte VfB-Keeper Fabian Bredlow nach dem wichtigen 2:1 über Borussia Mönchengladbach bei "Sky". Bezeichnend für den Willen der Stuttgarter war der Siegtreffer. Dieser fiel nämlich nur fünf Minuten nach dem Ausgleich durch Julian Weigl, der in der 78. Minute einen Handelfmeter verwandelt hatte. Der sicher geglaubte Sprung auf Platz 15 schien dahin, was aber nicht zu einer Blockade bei den Schwaben führte.

Ganz im Gegenteil. Der für den verletzten Serhou Guirassy eingewechselte Tiago Tomas ging nach einem Steckpass von Josha Vagnoman mit viel Willen in den Strafraum und wurde dort von Ko Itakura zu Fall gebracht. Zum Strafstoß trat, auf den ersten Blick etwas überraschend, Tanguy Coulibaly an - und verwandelte. Auf den zweiten Blick gar nicht so sehr, verriet Sebastian Hoeneß. Zum einen hatte der 22-Jährige "gestern jeden Elfmeter getroffen" und zum anderen waren die etatmäßigen Schützen Guirassy und Silas bereits ausgewechselt.

Willen zeigte auch Bredlow, der in der ersten Hälfte die einzig gefährliche Gladbacher Aktion gegen Alassane Plea mit einer starken Reaktion mit Schienbein und Hand vereitelte.

Mit etwas mehr Willen hätten die Stuttgarter das Spiel rund eine Viertelstunde vor dem zwischenzeitlichen 1:1 schon entscheiden können. Silas war nach einem Konter eigentlich schon vor dem Tor, stoppte aber noch einmal und schoss dann Nico Elvedi an. Dass auch Coulibaly bei einer Doppelchance in der Nachspielzeit die endgültige Entscheidung liegen ließ, rächte sich am Ende nicht.

Stuttgarter Lauf unter Hoeneß

Vielmehr bleibt der VfB Stuttgart damit auch im vierten Bundesliga-Spiel unter Hoeneß ungeschlagen und holte dabei insgesamt acht wichtige Punkte im Abstiegskampf - zwei mehr als in elf Partien unter Bruno Labbadia. Außerdem stehen die Schwaben zum ersten Mal seit dem 23. Spieltag über dem Strich.

Der VfB scheint sich also in der entscheidenden Saisonphase endgültig gefunden zu haben. "Wir haben in der Mannschaft viel gesprochen miteinander, dass wir nur alleine da rauskommen. Das haben wird in den letzten Wochen sehr gut umgesetzt", beschreibt Waldemar Anton teaminterne Maßnahmen. Auch Hoeneß hat einen nicht unerheblichen Anteil am aktuellen Lauf der Stuttgarter: "Der Trainer nimmt jeden Spieler mit. Ist sehr ruhig in seinen Ansprachen, sehr klar. Das, denke ich, passt aktuell ganz gut."

Dennoch ist der Abstiegskampf in Schwaben weiterhin allgegenwärtig. Zwar schiebt sich der VfB in der Tabelle an Bochum vorbei auf Platz 15 - der VfL ist aber weiterhin punktgleich. Zudem stehen Anton und Co. mit Hertha BSC, Leverkusen, Mainz und Hoffenheim vier wichtige Spiele ins Haus - das weiß auch der Verteidiger, der deshalb fordert: "Jeder muss an seine Leistungsgrenzen gehen, wie in den letzten Wochen."

Die Stuttgarter Torschützen unter sich: Tanguy Coulibaly und Serhou Guirassy IMAGO/Sportfoto Rudel

Guirassys Ausfall würde schmerzen

Ob dabei auch Guirassy helfen kann, das stand nach der Partie noch nicht fest. Der Torschütze des 1:0 bekam zu Beginn des zweiten Durchgangs die Hand von Lars Stindl ins Gesicht und musste mit einem Verband an der Stirn ausgewechselt werden. Ob der Angreifer bereits am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt (20.45 Uhr) wieder spielen kann, ist offen.

"Ihm geht es soweit ganz gut. Er hat einen kleinen Cut und eine kleine Schwellung", sagte Hoeneß. "Da war am Ende die Sehfähigkeit eingeschränkt. Das müssen wir beobachten. Ich will nicht zu früh grünes Licht geben, weil dann schon eine deutliche Schwellung zu sehen war. Wir müssen schauen, dass das nicht weiter zuläuft. Aber natürlich hoffe ich, dass er am Mittwoch zur Verfügung steht."

Der Hoffnungsschimmer für die VfB-Fans: Beim 2:1 von Coulibaly war der beste Torschütze (acht Treffer) bereits wieder in der Jubeltraube zu finden.