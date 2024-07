Stuttgarts schwierige Stürmer-Suche: Auch Oskarsson würde teuer werden

Der VfB Stuttgart tut sich schwer beim Versuch, seinen Sturm zu verstärken. Selbst ein Kandidat wie Orri Oskarsson vom FC Kopenhagen würde im Fall eines konkreten Interesses eine zweistellige Summe erfordern.

Der Isländer Orri Oskarsson, der für Dänemarks Hauptstadtklub FC Kopenhagen stürmt, ist einer von einer Reihe von Angreifern, mit denen sich der VfB Stuttgart für die neue Saison beschäftigt. Ein 19-jähriges Talent, das sich bereits einen Namen im isländischen und dänischen Fußball gemacht hat. Das bereits europaweit unter Beobachtung steht und einem Wechsel trotz eines Vertrags bis Ende Juni 2027 nicht abgeneigt ist.

Entsprechend ist Oskarsson teuer. Der FC Kopenhagen, bei dem mit Emil Höjlund ein weiteres Sturmtalent spielt, das die Stuttgarter beobachten, ruft als Ablöse rund 15 Millionen Euro auf und lehnte jüngst sogar ein sehr lukratives Angebot des FC Girona ab. Der Dritte der vergangenen Saison aus Spaniens La Liga war bereit, rund zwölf Millionen Euro zu investieren.

Geld, das Oskarsson, der seit der U 15 das Trikot seines Heimatlandes trägt und mittlerweile in der A-Nationalmannschaft Islands angekommen ist, durchaus wert ist. Wenn auch nicht sofort, wie Eyjölfur Sverrisson meint. "Orri ist ein großes Talent", erklärt der 55-Jährige gegenüber dem kicker. "Aber ich bin nicht sicher, ob der Sprung aus Dänemark in die Bundesliga und zu einem Klub, der auch noch in der Champions League spielt, nicht etwas zu früh kommt." Der frühere VfB-Profi und isländische U-21-Nationaltrainer, der heute Privatier ist, traut dem Jungstar allerdings zu, auf Zeit ein Mann für Klubs dieser Kategorie zu werden. "Keine Frage, er hat Perspektive."

Undav? "Irgendwann müssen wir vielleicht sagen: Bis hierhin und nicht weiter"

Also kämpfen die Schwaben erst einmal weiter um Augsburgs Ermedin Demirovic und Brightons Deniz Undav. Die Verhandlungen sind zäh, wenn auch nicht aussichtslos. Was auch Alexander Wehrle im Fall des deutschen EM-Fahrers so sieht. "Wir haben bei ihm gute Chancen", so Stuttgarts Vorstandsboss gegenüber dem Nachrichtenportal BW24. Allerdings werde man nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag warten können. Am Ende könnte "es auch eine Frage der Zeit werden. Irgendwann müssen wir vielleicht sagen: Bis hierhin und nicht weiter. Dieser Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen."