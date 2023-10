Stuttgarts Paula: Auf dem Sprung zu den Profis?

Gut ein Drittel der Saison ist in der Regionalliga Südwest mittlerweile absolviert, und an der Tabellenspitze stehen nicht die hochgehandelten Kickers aus Offenbach oder Homburg. Nein: Es ist die U 21 des VfB Stuttgart. Und das auch dank Raul Paula (19), der sich mit seinen Leistungen für Sebastian Hoeneß interessant macht.

Steht in der Regionalliga Südwest ganz oben in der Torjägerliste: Raul Paula. IMAGO/Pressefoto Baumann

Wer Woche für Woche die Spieler der VfB-U-21 verfolgt, erkennt eines sofort. Die Mannschaft von Markus Fiedler steht für Spektakel. Das Torverhältnis von 34 zu 25 beweist das eindrucksvoll. Einer, der mitverantwortlich für diesen Erfolg ist, hört auf den Namen Raul Paula. Der gebürtige Böblinger mit portugiesischen Wurzeln traf bisher elfmal, zwei Tore davon mit dem schwächeren linken Fuß. Zudem gab er eine Vorlage. Das bedeutet den geteilten ersten Platz der Torjägerliste mit dem Frankfurter Noel Futkeu.

Futkeu allerdings ist Stürmer, Paula spielt im offensiven Mittelfeld - was seine Torausbeute gleich noch einmal mehr hervorhebt. Als Zehner bekommt der 19-Jährige von seinem Trainer die Freiheiten, die es auf dieser Position braucht. Und damit auch das Vertrauen, das sich nach mittlerweile vier gemeinsamen Jahren beim VfB auch gefestigt hat. Eine besondere Situation für beide also. "Es war mein erklärtes Ziel, mit Raul den letzten Schritt Richtung Profifußball zu gehen. Umso stolzer macht mich seine Performance und seine Entwicklung."

Ein feiner Techniker

Schon am ersten Spieltag zeigte Raul Paula, was für ein feiner Techniker er ist. Beim 2:1-Heimsieg gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nahm er eine weite Flanke am linken Strafraumeck volley und traf mit der Innenseite unhaltbar in den rechten Winkel. Marke Tor des Monats, das auch auf dem Instagram-Kanal von "Jungundwild" über 186.000-mal gesehen und zigfach geteilt wurde. Auch von ihm selbst. Ansonsten aber freut sich Paula eher nach Innen. Einzig mit seinen Eltern tauscht er sich nach Heimspielen direkt nach Abpfiff noch am Spielfeldrand über das Spiel und seine Leistung aus.

Die ähnelt aktuell stark der von Serhou Guirassy, in den letzten fünf Spielen traf er achtmal. Zudem hebt sein Trainer auch die vielen vorletzten Pässe hervor, die in keiner Statistik auftauchen. Tore dafür schon. Und auch die kommen für Markus Fiedler nicht überraschend. "Raul ist ein Spieler, der für sich selbst und andere Torchancen kreieren kann. Bei ihm ist es ein Teil eines Entwicklungsprozesses. Ich habe ihn schon drei Jahre trainieren dürfen, da hatten wir das Thema 'Tore erzielen' auch. Von daher ist die Entwicklung über all die Jahre eine total positive."

Im Fokus der Profis

Letztes Jahr hat der VfB seinen Vertrag bis 2026 verlängert, wohlwissend dass er "ein herausragender Mittelfeldspieler seines Jahrgangs in Deutschland ist und über besondere fußballerische Fähigkeiten sowie Spielintelligenz verfügt", wie Thomas Krücken, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, damals in der Pressemeldung urteilte.

Diese Eigenschaften zeigen sich seit Wochen auf den Plätzen der Regionalliga Südwest - nicht ausgeschlossen, dass es noch ein wenig weiter nach oben geht. Die Aufmerksamkeit von Profitrainer Sebastian Hoeneß hat Raul Paula. In der letzten Länderspielpause erzielte er beim Testspiel gegen St. Gallen ein Tor, und auch in dieser Woche darf er sich im Testspiel gegen Wehen-Wiesbaden zeigen. Und Raul Paula hätte sicher nichts dagegen, wenn seine Entwicklung irgendwann in der MHP-Arena ihren Höhepunkt findet.