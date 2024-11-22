Stuttgarts Olivier erleidet Knöchelfraktur und fehlt für Monate

Im EM-Qualifikationsspiel zwischen den U-19-Auswahlen von Österreich und Spanien am Dienstag hat sich Christopher Olivier schwerer verletzt. Wie sein Klub, der VfB Stuttgart, nun mitteilte, erlitt der Österreicher eine Knöchelfraktur und fällt für die nächsten Monate aus. Anfang kommender Woche soll er operiert werden.
Olivier war im Juli 2022 aus Vorarlberg nach Schwaben gewechselt und hatte im vergangenen Sommer den Sprung aus der A-Jugend in die Stuttgarter U 21 erfolgreich gemeistert. In zwölf der bisherigen 14 Drittligapartien stand Olivier auf dem Rasen, lief dabei im zentralen Mittelfeld oder in der Dreier-Abwehrreihe auf. Der 18-Jährige kam dabei auf ein Tor und einen kicker-Notenschnitt von 3,82.
Auch im nächsten Ligaspiel beim SC Verl am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) hätte er gute Chancen auf einen Platz in der Startelf gehabt - doch nun muss Trainer Markus Fiedler umbauen. Zuletzt hatte der sich vor der Länderspielpause beim 3:2 über Unterhaching doppelt bei den Profis bedient und Leonidas Stergiou sowie Frans Krätzig defensiv aufgeboten. Olivier war da nach knapp einer Stunde für Stergiou eingewechselt worden.