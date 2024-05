Stuttgarts Horrorzahlen gegen die Bayern - samt kuriosem Hinspielwert

Wenn die Bayern am Samstagnachmittag in Stuttgart gastieren, bekämpft der VfB auch seinen großen Angstgegner. Die Zahlen des Direktvergleichs sind erschreckend aus Sicht der Schwaben.

Wenn am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) der Anpfiff in der MHP-Arena ertönt, treffen zum bereits 110. Mal in der Bundesliga der VfB Stuttgart und Bayern München aufeinander. Häufiger gab es nur die Duelle Bayern-Gladbach (112-mal) und Bayern-Bremen (114-mal).

VfB-Bilanz gegen die Bayern Der Direktvergleich

Kaum eine Bundesliga-Bilanz in dieser Größenordnung ist allerdings so einseitig: 69 Siege feierten die Bayern in der Bundesliga gegen den VfB - keine andere Mannschaft gewann in der Bundesliga so oft gegen einen einzigen Gegner. Direkt dahinter folgen die 65 FCB-Siege gegen den HSV.

Die 32 Auswärtssiege in Stuttgart sind auch Bundesliga-Rekord. Der Blick auf die jüngsten 23 Direktvergleiche spricht Bände: 20 davon gewannen die Münchner, zwei endeten unentschieden und nur eines entschieden die Schwaben für sich. Stuttgart verlor zudem die jüngsten elf Heimspiele gegen Bayern allesamt.

In der Bundesliga-Geschichte gibt es nur eine längere Niederlagenserie im eigenen Stadion: Bremen verlor sogar die jüngsten 14 Heimspiele gegen den deutschen Rekordmeister.

Und: In den jüngsten 24 Spielen gegen Bayern kassierte Stuttgart stets mindestens ein Gegentor. Eine solche Gegentorserie hat der VfB derzeit gegen kein anderes Team. Eine war allerdings länger: Gegen Eintracht Frankfurt blieben die Stuttgarter von 1970 bis 1987 in 31 Spielen nie ohne Gegentreffer.

Jüngste Münchner Auswärtsbilanz als Hoffnungsschimmer?

Beim Hinspiel rieben sich die VfB-Fans die Hände, wähnten sich bereit für das Duell mit dem großen Angstgegner. Die formstarke Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß sah in der Allianz-Arena allerdings überhaupt kein Land und verlor verdient bei ersatzgeschwächten Münchnern mit 0:3. Trotz eines überaus kuriosen Werts: Die Bayern hatten lediglich 37 Prozent Ballbesitz - so wenig wie noch nie, seit der kicker diese Daten von Opta erhält (seit 2013/14).

Ein Mutmacher ist zumindest das jüngste Bundesliga-Gesicht der Bayern in der Fremde: Die Mannschaft von Coach Thomas Tuchel verlor vier der jüngsten neun Auswärtsspiele (vier Siege, ein Remis). In diesen neun Partien hielten die Bayern nie ihren Kasten sauber und kassierten satte 22 Gegentore - im Schnitt 2,44 pro Spiel.