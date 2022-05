Stuttgarts Faghir am Knie operiert

Es ist das schlechte Ende einer verkorksten Saison. Stuttgarts Wahid Faghir (18) musste sich wegen einer Knieverletzung einer Operation unterziehen und fällt drei bis vier Wochen aus.

Nachdem sich Sasa Kalajdzic bei seinem ersten Einsatz in der Saison am 2. Spieltag in Leipzig (0:4) eine schwere Schulterverletzung zugezogen und anschließend einer Operation unterzogen hatte, war Faghir kurzerhand von Vejle BK verpflichtet worden. Nicht direkt als Sofort-Vertreter des österreichischen Torjägers, allerdings mit der Hoffnung, dass der Däne in der einen oder anderen Situation wichtige Bundesligatore für die Schwaben erzielen könnte.

Doch der mit rund vier Millionen Euro taxierte Transfer sollte sich nicht rechnen. Faghir hatte Probleme, physisch und fußballerisch den erhöhten Anforderungen der deutschen Erstklassigkeit gerecht zu werden. Nachdem er erstmals am 8. Spieltag beim 1:1 in Gladbach im Bundesligakader gestanden hatte und zu einem Kurzeinsatz gekommen war, folgte am 9. Spieltag eine Einwechslung in der 56. Minute. Ein Einsatz, der Eindruck hinterließ. Zumindest kurz und auf der Ergebnistafel. In der Nachspielzeit rettete Faghir mit einem Treffer das 1:1 gegen Union Berlin.

Einriss des Außenmeniskus wurde geglättet

Der Durchbruch sollte ihm allerdings nicht gelingen. Nach weiteren fünf Einsätzen in der Hinrunde, verschwand der 18-Jährige in einer stark vom Abstiegskampf geprägten Rückrunde wieder im Hintergrund. Im Jahr 2022 sollte kein Kaderplatz mehr für ihn rausspringen. Diesen gab es dafür beim VfB II in der Regionalliga. Mit vier Treffern in acht Einsätzen half Faghir, die Klasse zu halten.

Nachdem er in der vergangenen Woche Kniebeschwerden beklagt hatte, ergab eine genauere Untersuchung einen Einriss des Außenmeniskus im linken Knie. Dieser wurde am heutigen Dienstag geglättet. Der U-21-Nationalspieler fällt rund drei bis vier Wochen aus. "Das ist keine gute Nachricht", sagt Sven Mislintat, der große Stücke auf den 18-Jährigen hält, der "in den vergangenen Wochen mit seinen Toren einen wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt unserer U 21 in der Regionalliga Südwest geleistet hat. Immerhin ist die Verletzung aber nicht schwerwiegend, sodass Wahid zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison wieder einsatzbereit sein wird."