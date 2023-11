Stuttgarts Chancen bei Nübel steigen - ein kleines bisschen

Im Grunde genommen sprach bisher nichts bis gar nichts für einen Verbleib Alexander Nübels beim VfB über den Sommer 2024 hinaus. Doch die Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer und Sven Ulreich beim FC Bayern lassen die Stuttgarter Chancen unerwartet steigen - ein kleines bisschen.

Der vom FC Bayern bis zum Sommer verpflichtete Keeper ist zweifelsfrei einer der wichtigsten Pfeiler im in der Rennovation befindlichen VfB-Gebäude. Nübel liefert überzeugende Leistungen ab, hat in der Mannschaft eine Führungsrolle inne und in vielen Bereichen die Erwartungen aller übertroffen. Gleichzeitig gingen und gehen alle Beteiligten ebenfalls davon aus, dass es sich dabei um ein kurzes Glück handeln würde. Jetzt könnte sich die Tür für eine klitzekleine Chance auf ein Bleiben öffnen.

Nachdem das Torhüter-Tandem Manuel Neuer (37) und sein Stellvertreter Sven Ulreich (35) ihre Kontrakte beim FC Bayern um ein Jahr bis Ende Juni 2025 verlängert hat, dürfte eine Rückkehr Nübels zu seinem Verleiher mehr als unwahrscheinlich sein. Zumal der Wahl-Stuttgarter vom Gedanken, sich hinten einzuordnen, heute nicht mehr begeistert ist, wie bei seinem Wechsel im Juli 2020 vom FC Schalke nach München.

Nübels Vertrag in München endet 2025

Nübels Vertrag mit dem Rekordmeister endet ebenfalls 2025. Ein Jahr ein Hinterbänkler für seinen Rivalen Neuer zu spielen, wird keine Option sein. Der 27-Jährige befindet sich karrieretechnisch in seinen besten Jahren. Seine Qualitäten konnte er in der Bundesliga öffentlichkeitswirksam aufpolieren. Er hat erreicht, was der Plan seines Engagements in Stuttgart war: Der in Paderborn geborene Keeper, der zuletzt schon an die AS Monaco verliehen war, und für den VfB auf rund die Hälfte seines ursprünglichen Gehalts verzichtet hat, ist wieder in aller Munde. Ein gefragter Mann.

Nübel schweigt - VfB ohne Kaufoption

Nübel schweigt zu seinen Zukunftsplänen. Er weiß, dass er (fast) alles in der eigenen Hand hat. Dass er noch einmal auf einen siebenstelligen Betrag seines Salärs verzichtet, ist sehr unwahrscheinlich. Das weiterhin beachtliche Gehalt seiner Nummer 33, für die der VfB keine Kaufoption vereinbaren konnte, weiter aufzustocken, wird im Normalfall nicht möglich sein. Allenfalls man fände sich plötzlich im internationalen Geschäft wieder. Am besten sogar in der Königsklasse, die momentan zumindest greifbar scheint. Dazu kommt, dass der FC Bayern, trotz des 2024 nur noch ein weiteres Jahr laufenden Vertrags, sicher keine Geldgeschenke in Sachen Ablöse verteilen dürfte. Und eine Ausdehnung der Leihe wäre nur möglich, wenn Nübel in München verlängerte. Aber sieht der 27-Jährige seine Zukunft in München?

Fragen über Fragen, deren Antworten man nicht vorhersagen kann. Die Stuttgarter bauen jedenfalls vor. Fabian Bredlows im Sommer auslaufender Vertrag wurde bis Ende Juni 2026 verlängert. Der 28-Jährige stünde bereit, sollte er wieder als Nummer 1, die er auf dem Rücken trägt, gefragt sein. Ob Dennis Seimen, der am Freitag volljährig wird, und in dem man den neuen Hoffnungsträger sieht, im Sommer schon so weit sein wird, ist offen. Zuletzt fehlte der Jungprofi mehrere Woche wegen einer Schulterverletzung. So oder so: Nübels Zukunft beschäftigt auch die Zukunft anderer in Stuttgart.