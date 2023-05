Stuttgarts Bundesliga-Premiere im Pokal - Rodes VfB-Affinität

Vor dem zweiten DFB-Pokal-Halbfinale spricht die Bilanz für Eintracht Frankfurt - und für Sebastian Rode. Der VfB Stuttgart erlebt gleich doppelt etwas "Neues".

Der jüngste Trend könnte kaum unterschiedlicher sein: Während der VfB Stuttgart unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß weiterhin ungeschlagen ist, geht Eintracht Frankfurt mit einer Misere von neun Bundesligaspielen ohne Sieg ins DFB-Pokal-Halbfinale an diesem Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Doch andere Daten machen den Hessen durchaus Mut. Zehn bunte Fakten:

1. Die Eintracht gewann in dieser Bundesliga-Saison in Stuttgart (3:1 am 17. September) und spielte zuhause 1:1 - jeweils traf Sebastian Rode zum 1:0.

2. Der VfB trifft erstmals in dieser DFB-Pokal-Saison auf einen Bundesligisten. Ins Halbfinale schafften es die Schwaben mit einem 1:0 bei Dynamo Dresden, einem 6:0 gegen Arminia Bielefeld, einem 2:1 beim SC Paderborn und einem 1:0 beim 1. FC Nürnberg.

3. In jeder dieser Runden saß beim VfB ein anderer Trainer auf der Bank. Hoeneß hatte in Nürnberg sein Debüt gegeben und ist weiterhin im Amt. Auch das ist für die Stuttgarter gegen Frankfurt also neu.

Glasner ist gegen den VfB noch ungeschlagen

4. Dreimal trafen Stuttgart und Frankfurt bislang im Pokal aufeinander. 1979/80 gewann der VfB das Achtelfinale zuhause nach 0:2-Rückstand mit 3:2, in der Saison danach revanchierte sich die SGE zuhause im Viertelfinale per spätem 2:1-Sieg. Und 1998/99 entschied der VfB - ebenfalls in der Schlussminute - das Zweitrundenduell mit 3:2 für sich. Stets kam also die Heimmannschaft weiter. Unvergessen bleibt ein viertes Duell, das offiziell nicht dazugezählt wird: In der ersten Runde der Saison 2000/01 unterlag die Eintracht in Stuttgart mit 1:6, allerdings gegen den VfB II.

5. Aktuell ist der VfB seit acht Spielen gegen Frankfurt sieglos (vier Remis, vier Niederlagen).

6. Dazu passt Oliver Glasners Bilanz gegen Stuttgart: Mit Wolfsburg und der Eintracht verlor er keine seiner sechs Partien (vier Siege, zwei Unentschieden). Alle fanden in der Bundesliga statt.

7. Hoeneß dagegen hat eine positive Bilanz gegen Glasner: Mit Hoffenheim gewann er beide Heimspiele gegen Glasner-Teams, dazu kommen ein Remis und eine Niederlage.

Frankfurt spielte seine letzten fünf Halbfinals auswärts

8. Der VfB Stuttgart erreichte zuletzt vor zehn Jahren das Pokal-Halbfinale, als er den SC Freiburg zuhause mit 2:1 bezwang. Im Endspiel setzte sich der FC Bayern mit 3:2 durch.

9. Die Eintracht könnte dagegen zum dritten Mal seit 2016/17 das Finale erreichen. Nie zuvor stand sie innerhalb eines so kurzen Zeitraums dreimal im Finale.

10. Frankfurt muss zum fünften Mal in Folge in einem Pokal-Halbfinale auswärts antreten: 2019/20 und 2006/07 folgte das Aus beim FC Bayern (1:2) bzw. in Nürnberg (0:4), 2016/17 und 2017/18 kam die Eintracht in Gladbach (7:6 i.E.) bzw. auf Schalke (1:0) weiter.