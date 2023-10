Stuttgarter Wechselspiele: VfB II überholt die Kickers - Homburg überzeugt

Mit einem Wechsel an der Tabellenspitze endete der 12. Spieltag der Regionalliga Südwest: Der VfB Stuttgart II nutzte am Sonntag das Unentschieden der Stuttgarter Kickers vom Vortag zum Überholvorgang. Richtig gut drauf war der FC Homburg im Traditionsduell gegen Kickers Offenbach.

VfB II erstmals ohne Gegentreffer

Da Stadtnachbar Stuttgarter Kickers tags zuvor nicht über ein 1:1 in Bahlingen hinaus kam, konnte sich die U 21 des VfB Stuttgart am Sonntag an die Tabellenspitze setzen. Und so kam es auch. Gegen die Reserve des 1. FSV Mainz 05 verpasste Münst zunächst noch knapp die Führung, ehe in der 26. Minute Kastanaras den Ball aus der Drehung in den Winkel jagte. Paula erhöhte kurz vor der Pause per Handelfmeter auf 2:0 für spielbestimmende Schwaben. Die Offensivmaschinerie des VfB lief weiter auf Hochtouren. Ließ Kastanaras nach Wiederbeginn noch einen Abpraller und sogar einen Foulelfmeter ungenutzt, leitete er in Minute 66 einen von der Grundlinie kommenden Cissé-Pass zum 3:0 ins Netz weiter. Der FSV wurde nur selten gefährlich. Den Schlusspunkt setzte Galjen in der 74. Minute aus knapp 20 Metern Torentfernung. Auch wenn bei Stuttgart die Offensive klar im Fokus steht, das 4:0 gegen Mainz war das erste Spiel ohne Gegentreffer.

Zapico ist nicht zu bezwingen

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz konnte gegen Eintracht Frankfurt II ihre Durststrecke von zuletzt zwei Niederlagen beenden. In der ersten halben Stunde war überwiegend Abtasten angesagt, dann köpfte Grobelnik nach Flanke von links zur Fuldaer Führung ein. Die Frankfurter erspielten sich bis zur Pause erste Chancen, aber es blieb torlos. In der 52. Minute hätte die Eintracht eigentlich ausgleichen müssen, schließlich gab es Elfmeter. Doch SGB-Torwart Zapico parierte den Schuss des vorher gefoulten Futkeu. Und das bestraften die Hausherren, Habermehl bugsierte eine Kopfball-Ablage von Pomnitz zum 2:0 über die Linie (60.). In der 77. Minute spurtete Owusu Richtung Gäste-Tor und wurde von Brauburger von den Beinen geholt. Schiedsrichter Christoph Rübe sah eine Notbremse und zückte zum Entsetzen der Adlerträger die Rote Karte. Die Frankfurter ließen auch in Unterzahl nicht locker, doch Zapico parierte noch einmal gegen Futkeu.

Kindsvater legt vor

Erstmals mit Samuel Horozovic als Chefcoach ging der TSV Schott Mainz in das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Der sah seine Schützlinge zunächst anständig verteidigen, ehe Kindsvaters abgerutschte Flanke in der 22. Minute an die Latte knallte. Nun agierte der VfR gefährlicher, Thum zielte in Minute 28 auf der Gegenseite aus kurzer Distanz drüber, das hätte es für Mainz sein können. Stattdessen ließ fünf Zeigerumdrehungen später Thermann den Ball vor die Füße des mitgelaufenen Kindsvater springen, und der traf zur Aalener Führung. Noch vor der Pause schnürte Kindsvater den Doppelpack, in der 42. Minute nämlich per Foulelfmeter. Die Heimelf antwortete in der 62. Minute durch Thum, der eine Vorlage von Assibey-Mensah unter starker Bedrängnis im Tor unterbrachte. Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gelang Yilmaz tatsächlich mit einem Foulelfmeter der Ausgleich. Zu einem Punkt reichte es beim Horozovic-Debüt aber nicht, denn in der 83. Minute behauptete Abruscia im Strafraum robust den Ball, legte auf Diakité ab, dem das Siegtor für den VfR gelang.

Klare Sache für Hoffenheim II

Recht einseitig endete das Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim II und der TSG Balingen. Schon in der 3. Minute kam Drexler im Anschluss an einen Eckstoß an den Ball und verwertete zur Führung. Mit einem an ihm verursachten Foulelfmeter erhöhte Kelati in der 19. Minute auf 2:0. Die heimische TSG konnte es sich so erlauben, etwas fahrlässig mit ihren zahlreichen Chancen umzugehen. Fünf Minuten vor der Pause schloss Schmahl einen kurzen Sololauf mit dem 3:0 ab. Der letzte Streich gelang Mokwa in Minute 56, der aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten musste. Ab der 64. Minute agierten die Balinger nach Gelb-Rot für Schmitz (Foulspiel) mit einem Mann weniger. In der Restspielzeit flachte das Match deutlich ab.

Kalajdzic rettet einen Punkt

Spitzenreiter Stuttgarter Kickers reiste am Samstag an den Kaiserstuhl zum Bahlinger SC. Nach druckvollen ersten Minuten musste Kickers-Verteidiger Polauke früh mit einer Schulterverletzung raus. Die Stuttgarter Angriffe büßten danach an Gefährlichkeit ein, auch Bahlingen tat sich schwer. In der 36. Minute allerdings eroberte der BSC den Ball im gegnerischen Spielaufbau, Mourad kam zum Schuss und brachte aus kurzer Distanz die Heimelf in Front. Bis zur Pause fanden die Kickers keine durchschlagskräftige Antwort. In der 54. Minute hatte der Spitzenreiter zudem Glück, dass Vesco freistehend vorbeizielte. Auch in der 65. Minute war Bahlingen dem zweiten Treffer nahe, diesmal rettete Ramusovic bei einem Köbele-Kopfball für seinen geschlagenen Keeper Dornebusch auf der Linie. Die Blauen blieben an diesem Tag vieles schuldig, konnten aber dank eines Standards noch einen Zähler ergattern: Kalajdzic schraubte sich in der Nachspielzeit in eine Eckball-Hereingabe und köpfte tatsächlich noch zum späten Ausgleich ein. Bahlingens Lokaj sah kurz darauf noch wegen eines Foulspiels Gelb-Rot.

Freiberg trifft spät

Der SGV Freiberg mischt noch immer oben mit. Mit Schlusslicht TuS Koblenz wartete eine auf dem Papier lösbare Aufgabe auf das Team von Trainer Roland Seitz. Doch so mühelos, wie es manche womöglich insgeheim geglaubt hatten, kam der Sport- und Gesangsverein nicht zum Sieg. Die TuS ließ nicht viel zu und hatte gegen Ende des ersten Durchgangs sogar etwas mehr vom Spiel. Nach gut einer Stunde erhöhte Freiberg den Druck, doch es dauerte bis zur 82. Minute, ehe Gerezgiher mit einem im Nachschuss verwandelten Elfmeter die heimische Führung markierte. Koblenz war angeknockt, Kuhinja kam in der 86. Minute völlig frei zum Schuss und erhöhte platziert ins Eck zum 2:0-Endstand. Mit diesem Sieg steht Freiberg nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Stuttgarter Kickers.

Steinbach Haiger bleibt in der Spur

Der ambitionierte TSV Steinbach Haiger ist mit zuletzt zwei Siegen in Folge auf dem aufsteigenden Ast und hatte am Samstag das hessische Kräftemessen beim FSV Frankfurt zu bewältigen. Die Gäste rissen sofort das Zepter an sich und gingen in der 15. Minute verdient in Führung: Theisen verwertete einen Flachpass von Kober. Auch danach war der TSV das etwas bessere Team. In der 36. Minute bediente Miotke nach einer Freistoßflanke Güclü, der den Querpass mit der Innenseite im Tor versenkte. Bis zur Halbzeit blieb es beim 2:0. Aus der Kabine kamen die Frankfurter mit viel Schwung. Doch del Vecchio und Boutakhrit ließen Großchancen liegen. Nach knapp einer Stunde gab es Foulelfmeter für den FSV, Ünlücifci nagelte die Kugel allerdings über die Latte. Und so machte Steinbach in Minute 86 alles klar, ein Fehlpass von Heim-Keeper Ospelt landete bei Wähling, der legte ab auf Hajdaraj, der Ospelt umspielte und ins leere Tor schob.

Homburg fährt verdienten Lohn ein

FC 08 Homburg gegen Kickers Offenbach - beide Samstags-Kontrahenten eint nicht nur eine große Portion Tradition, sondern auch der Fakt, dass sie aktuell noch ihren hochgesteckten Aufstiegszielen hinterherlaufen. Am Samstag zählte für beide also nur ein Sieg, um die oberen Gefilde zumindest schemenhaft weiter im Auge behalten zu können. Den besseren Start erwischten die Homburger, doch Mendler ließ in der 23. Minute eine hundertprozentige Gelegenheit liegen, als er aus kurzer Distanz OFC-Keeper Brinkies anschoss. Aufgrund ihres Chancenübergewichts hätten sich die Hausherren eine Pausenführung redlich verdient gehabt, doch es blieb bis zum Seitenwechsel torlos. Auch im zweiten Spielabschnitt setzte sich dieser Spielfilm fort. Weihrauch schlenzte in der 55. Minute den Ball ans Lattenkreuz. Ansonsten hielt Brinkies seine Farben mit mehreren guten Rettungsaktionen im Spiel. Doch in der 72. Minute war auch er bezwungen, als Weihrauch nach einem Freistoß ungedeckt einschießen konnte. Direkt im Gegenzug aber glich Offenbach überraschend aus. Hadzic erreichte einen lang geschlagenen Ball und blieb eiskalt. Die Homburger ließen sich davon aber nicht entscheidend beirren und Weber köpfte in der 82. Minute eine Mendler-Ecke zur abermaligen und hochverdienten Führung ein. Die Schlussoffensive der Gäste verpuffte, ein weit über den Querbalken fliegender Staude-Schlenzer war noch das Gefährlichste, was die Neidhart-Elf aufbieten konnte.

Sararer bringt Kassel drei Punkte

Punktgleich gingen am Samstag der FC-Astoria Walldorf und Hessen Kassel ins direkte Kräftemessen. Hatte zunächst Kassel einige Gelegenheiten zur Führung, wurden die Nordhessen gegen Ende des ersten Durchgangs plötzlich nachlässig. Walldorfs Treffer lag nun in der Luft, fiel aber nicht. Den zweiten Durchgang eröffnete Barry mit einem Schuss an den KSV-Pfosten. Auch danach schien der FCA dem Treffer näher. Dann aber landete in der 81. Minute ein Eckball bei Sararer, der die Kugel mit der Fußspitze über die Linie brachte. Kurz vor Schluss handelte sich Mißbach nach Foul Gelb-Rot ein, Kassel brachte den Dreier aber auch in kurzzeitiger Unterzahl ins Ziel.