Stuttgarter U 21: Fiedler resümiert und will die Defensive weiter stärken

Am Montag startet die U 21 des VfB Stuttgart mit der Vorbereitung. Trainer Markus Fiedler sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg und spürt schon jetzt eine gewisse Vorfreude auf die Restrunde.

Wenn Markus Fiedler seine Jungs nach sechs Wochen Pause am 22. Januar wieder auf den Trainingsplatz bittet, wird er in viele strahlende Gesichter blicken. "Die Jungs hatten eine lange Pause, haben jetzt schon Bock und scharren mit den Hufen." Sehen wird er sie indes nicht zum ersten Mal, viele Spieler waren schon während den trainingsfreien Tagen immer wieder für Kraft- und Laufübungen am VfB-Clubzentrum in der Mercedesstraße.

In den fünf geplanten Testspielen gegen den FSV 08 Bissingen (3. Februar, 16 Uhr), die SG Sonnenhof Großaspach (10. Februar, 15:30 Uhr), den FV Illertissen (alle VfB-Clubzentrum, 25. Februar, 14 Uhr), die SpVgg Ansbach (Xaver Bertsch Sportpark, 18. Februar, 14 Uhr) und bei der TSG Hoffenheim II (20. Februar, 14 Uhr) will Fiedler seine Jungs "peu a peu zur richtigen Form und Fitness bringen." Und vor allem weiter akribisch am eingeschlagenen Weg, seriöser und geschlossener zu verteidigen, arbeiten: "Trotz vieler eigener Tore hatten wir in den ersten Spielen zu viele Gegentore. Das haben wir in der zweiten Spielphase besser hinbekommen und uns defensiv stabilisiert."

Die besondere Note im Derby

Mithelfen sollen dabei auch zwei neue Mitglieder im Trainerteam. Mischa Leibfarth, der bisherige U-15-Trainer, ersetzt Tomislav Zoric. Der "Co-Trainer Analyse" hat seinen Vertrag aufgelöst. Ebenso gehört Rafael Lopez nicht mehr zum Trainerteam. Er wird durch Timm Zudrell ersetzt, der bislang Athletiktrainer der U 17 war.

Als Spieler neu dabei ist Rinto Hanashiro. Der Japaner kommt von der JFA Academy aus Fukushima an den Neckar. Aber auch zwei Abgänge hat die U 21 zu verzeichnen. Der Vertrag von Mehmet Sahin wurde aufgelöst, Lukas Griebsch wird ein halbes Jahr zur TSG Balingen ausgeliehen. Ein schnelles Wiedersehen ist aber garantiert, denn die Mannschaft des neuen Trainers Murat Isik, ist der erste Gegner der U 21. Ein Umstand, der das Derby zu einem ganz besonderen macht. Schließlich war Isik lange Zeit auch Jugendtrainer beim VfB und kennt nicht nur viele Spieler, sondern auch das Trainerteam sehr gut. "Die Umstände mit vielen ehemaligen VfB-Spielern und Murat als Trainer geben dem Derby natürlich eine besondere Note", blickt Fiedler bereits voraus.

"Kleinigkeiten entscheiden"

Zurückblicken kann der 37-Jährige mittlerweile auf seine ersten Monate als Cheftrainer im Herrenfußball. "Es war ein anstrengendes, intensives aber auch lehrreiches Halbjahr für mich. Jede Woche entscheiden Details und Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage, das kannte ich so bisher nicht, hat mich aber enorm weitergebracht. Auch was die Trainingsanpassungen im Alltag und die Gegnervorbereitung betrifft."

Insgesamt 22 Spiele haben seine Jungs absolviert (das Spiel gegen den TSV Schott Mainz wurde gleich zweimal ausgetragen). Eine Zahl, die er aus seiner Zeit als VfB-U-17 Coach nicht kannte, dort waren es in den letzten beiden gekürzten Saisons 16 respektive 17 Spiele. Die vielen Spiele haben Markus Fiedler aber noch einen weiteren Erfahrungswert gebracht. "Spiele in Offenbach vor über 6000 Zuschauern oder zu Hause vor über 9000 Zuschauern gegen die Stuttgarter Kickers waren definitiv etwas Besonderes."