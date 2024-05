Stuttgarter Showdown im Fernduell: "Es wird keiner mit dem Handy auf der Bank sitzen"

Wer steigt in die 3. Liga auf? Am Samstag fällt im Fernduell die Entscheidung: Mit einem Auswärtssieg könnten die Stuttgarter Kickers alles klar machen vor der knapp dahinter lauernden VfB-Reserve. Doch auf beide Teams warten hohe Hürden.

Der Titelkampf der Regionalliga Südwest geht in seine finale Runde. Waren es am vergangenen Spieltag noch vier Teams, die rechnerische Chancen auf die Regionalliga-Krone hatten, sind vor dem 34. Spieltag nur noch zwei Mitstreiter auf den Beinen. Die Meisterschaft wird zwischen den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart II entschieden. Im Fernduell um den Titel haben beide Teams dabei knifflige Aufgaben zu lösen. Die Kickers gastieren beim FC 08 Homburg, der kleine VfB empfängt die jüngst stark ins Schwanken geratene TSG Hoffenheim II zum Spitzenspiel.

"Wir haben unseren gewohnten Ablauf durchgezogen. Wir bereiten uns wie zuvor bestmöglich vor und haben da jetzt in der letzten Woche auch nichts geändert", versuchte Kickers-Trainer Mustafa Ünal auch in dieser alles entscheidenden Woche die Automatismen zu bewahren. "Die Mannschaft hat in jeder Trainingseinheit gezeigt, dass sie bereit ist an ihre Grenzen und auch darüber hinaus zu gehen. Das Freiberg-Spiel war natürlich sehr wichtig für uns alle. Das Spiel ist aber nun vorbei und nun gilt es im letzten Spiel der Saison nochmal abzuliefern", lautet die Devise des Chef-Trainers. Selbstverständlich sei in der aktuellen Lage eine gewisse Anspannung zu merken, "das ist aber auch okay, das schärft die Sinne".

Es gibt noch einmal großen Druck in einem großen Spiel, aber auch was ganz Großes zu erreichen. Chef-Trainer Mustafa Ünal (40) vor dem Titel-Showdown in der Regionalliga Südwest

Mit 63 Punkten thronen die Stuttgarter Kickers aktuell hauchdünn vor dem Lokalrivalen VfB Stuttgart II (62 Punkte) und gehen daher mit einem kleinen Vorteil ins Saisonfinale. "Wir haben uns jetzt in eine Situation gebracht, die sehr gut ist. Von der Position träumen wahrscheinlich andere Mannschaften. Das ist hart erarbeitet, deshalb freut es mich sehr, dass wir dem großen Druck standhalten können. Das haben wir jetzt gezeigt und das wollen wir jetzt nochmal bestätigen. Es gibt noch einmal großen Druck in einem großen Spiel, aber auch was ganz Großes zu erreichen", lobt Ünal seine Mannschaft.

Gegen den FC 08 Homburg, der vier der letzten sechs Spiele gewinnen konnte, dürfte es aber kein Selbstläufer werden. "Wir erwarten einen Gegner, der uns wie im Hinspiel auch alles abverlangen wird. Daher werden wir sehr konzentriert an die Sache herangehen", ist sich Ünal der Qualität des Gegners bewusst.

Aufgrund der tabellarischen Ausgangslage sind die Kickers nicht auf Schützenhilfe angewiesen. Heißt: Sollten die Blauen gewinnen, wären sie in jedem Fall Meister und würden in die 3. Liga aufsteigen. "Es wird keiner mit dem Handy auf der Bank sitzen. Wir konzentrieren uns einzig und allein auf unsere Aufgabe in Homburg und stecken unsere Energie und Gedanken in unser eigenes Spiel."

Kickers-Sportdirektor Marc Stein schlägt ebenfalls nochmal auf die Euphorie-Trommel: "Wir haben gezeigt, dass wir super performen können, auch in der Situation, die nicht einfach war mit den Negativerlebnissen, die wir vorher hatten. Das zeichnet das Team und den Verein aus, dass wir dann zusammenstehen und gemeinsam die Energie entfachen. Das alles wollen wir jetzt noch einmal 90 Minuten auf den Platz kriegen und dann wird es ein tolles Spiel für alle."

"Alle haben Bock"

"Wir gehen die Woche an, wie wir alle anderen Wochen auch angegangen sind", sagt VfB-Coach Markus Fiedler. "Wir bereiten uns konzentriert vor, bleiben uns und unserer Identität auf allen Ebenen treu und haben auch keine Abläufe verändert. Wir fahren ein übliches Pensum und hoffen, auf das bewährte Personal setzen zu können." So wie es aussieht, hat Fiedler auch alle seine Akteure zur Verfügung - auch wenn natürlich jederzeit der ein oder andere noch zu den Profis abberufen werden könnte.

"Ich spüre Vorfreude, alle haben Bock, wollen sich zeigen und hoffen auf einen Startelf-Einsatz. Das habe ich aber auch letzte Woche schon wahrgenommen", so der 38-Jährige. Das Schöne an der Situation sei, dass man die Spannung bis zum letzten Spieltag habe hochhalten können: "Wir hatten gegen die Eintracht die identische Situation. Es war klar, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um am Ende ein Finale spielen zu dürfen."

Auswärtsspiel in Reutlingen

Gegner wird dabei im Duell der Bundesliga-Reserven die U 23 der TSG Hoffenheim sein (Hinspiel 1:1), die sich erst am vergangenen Wochenende aus dem Titelrennen verabschiedet hatte. "Wir haben keine Laufkundschaft zu Gast und müssen ans Limit gehen, um die Voraussetzung zu schaffen, dass wir da sind, wenn sich auf dem Nebenplatz ein Ergebnis positiv für unsere Perspektive gestaltet", so Fiedler. Die Marschroute sei demnach klar: "Unseren Job gewissenhaft über 90 Minuten erledigen. Im selben Atemzug hoffen wir auf Schützenhilfe aus Homburg."

Ich bin nicht unglücklich, wenn ich am Sonntag in den Urlaub gehen darf - vorzugsweise mit Kater." VfB-Coach Markus Fiedler

Auch wenn der VfB am Samstag Heimrecht genießt, wird es ein Auswärtsspiel. Da das Robert-Schlienz-Stadion bereits wegen eines für die anstehende EM neu verlegten Rasens gesperrt ist, rollt der Ball in Reutlingen. "Wir machen uns keine großartigen Gedanken darüber", so der Coach, "es ist einfach nur ein weiteres Auswärtsspiel, das hatten wir aber ja in Frankfurt auch schon."

Es steht nur mehr einmal noch volle Anstrengung an für Trainer, Team und Staff: "Es gibt viel zu organisieren, davon bin ich aber nur am Rande betroffen", sagt Fiedler: "Ich bin aber auch nicht unglücklich, wenn ich am Sonntag in den Urlaub gehen darf - vorzugsweise mit Kater."