Stuttgarter Lockrufe und die Militärfrage: Deshalb hakt ein Jeong-Transfer

Stuttgart wirbt, besonders in Person von Trainer Sebastian Hoeneß, um Freiburgs Woo-Yeong Jeong (23), der auch gerne zum VfB möchte. Der SC hat allerdings klare, noch nicht erfüllte Vorstellungen für einen Transfer.

Bis spätestens 26 Jahre nach Ablauf des Geburtsjahres müssen gesunde südkoreanische Männer einen 20-monatigen Wehrdienst ableisten. Für Profisportler kann diese Pflicht die Karriere gefährden. Es gibt allerdings Schlupflöcher.

Gold bei Asienspielen oder Olympia-Medaille erhöhen den Transferwert

Ein solches möchte Jeong gerne nutzen - durch einen Triumph mit Südkoreas Auswahl bei den kommenden Asienspielen, die Ende September in China beginnen. Zwar gibt es bei diesem Wettbewerb keine Fifa-Abstellungspflicht, allerdings werden Südkoreaner angesichts der Militärthematik in der Regel von den Vereinen schon freigestellt. Gold bei diesem Wettbewerb oder eine Olympische Medaille (2021 in Tokio schied Südkorea im Viertelfinale aus, Jeong wurde kurz vor dem Turnier aus dem Kader gestrichen) machen nur einen vierwöchigen Kurzdienst nötig. Einen solchen hat etwa Bayerns Wunschspieler Min-Jae Kim (Neapel) in diesem Sommer nach Gold bei den Asienspielen 2018 absolviert.

Was das alles mit den Gesprächen über einen Jeong-Transfer zwischen Stuttgart und Freiburg zu tun hat? Eine Befreiung vom langen Militärdienst erhöht den Spieler- und damit auch den Transferwert. Sollte Jeong, der seinem Klub im September und Oktober für einige Wochen nicht zur Verfügung stehen wird, bei den Asienspiele triumphieren, wäre beispielsweise eine stattliche Transfer-Nachzahlung fällig.

Freiburgs Ablösevorstellung hängen auch von der Militärpflicht ab

In diesem Fall stellt sich Freiburg eine Gesamtablöse von etwa vier Millionen Euro vor, mit weiter bestehender Militärpflicht etwa drei Millionen Euro. Dann nämlich stünde Jeong aller Voraussicht nach einem europäischen Verein nur noch zweieinhalb Jahre zur Verfügung, bis er ab Ende 2025 zum Dienst in Südkorea eingezogen werden kann.

So musste etwa Freiburgs Ex-Profi Chang-Hoon Kwon im Sommer 2021 einen Karriereknick hinnehmen. Er hatte die Asienspiele 2018 verletzt verpasst und wechselte vom Sport-Club nach Südkorea, um dort bei einem Militärklub in der 2. Liga parallel zum Fußball seine militärischen Pflichten zu erfüllen. Erst seit diesem Sommer ist er zurück in Südkoreas 1. Liga. Fraglich, ob die internationale Laufbahn des 29-jährigen Nationalspielers (43 Einsätze) noch mal in Schwung kommt.

SC-Verantwortliche verstimmt über geräuschvolles Stuttgarter Werben

Neben der Militärthematik gibt es allerdings auch noch andere Differenzen zwischen den Stuttgarter und Freiburger Verantwortlichen. Letztere sind etwas verstimmt über das aus ihrer Sicht auch medial geräuschvolle Stuttgarter Werben um Jeong und auch die Lockversuche im Hintergrund in Richtung des Freiburger U-21-Nationalspielers Yannik Keitel, nachdem sie auf VfB-Bitte die Finalisierung des Wechsels von Florian Müller auf die Zeit nach der Relegation verschoben hatten.

Differenzen bei der Ablöse und die Ersatzfrage in Freiburg

Auch beim Geld hakt es noch. So soll der VfB bisher nur zwei Millionen Euro Ablöse für Jeong bieten. Den zieht es wegen seines guten Drahts zu Trainer Hoeneß, mit dem er bei Bayern II zusammenarbeitete, und wegen seiner persönlich unbefriedigenden Saison 2022/23 (nur neun Startelf-Einsätze) in die baden-württembergische Landeshauptstadt.

Für den SC war und ist Jeong dennoch ein wichtiger Kader- und Ergänzungsspieler, der in 34 von 45 Pflichtspielen zum Einsatz kam (zwei Tore, drei Assists), immer mal wieder positive Energie von der Bank brachte und auch deshalb seinen Preis hat. Als weitere Transfervoraussetzung gilt es für Freiburg die Ersatzfrage zu klären.

Einen Stürmer suchen die Breisgauer ohnehin noch, befinden sich in dieser Angelegenheit allerdings noch mit keinem Kandidaten auf der Zielgeraden. Je nach Profil dieses Zugangs könnte es sein, dass Christian Streich und Co. Jeong bei Erfüllung der Ablösevorstellungen auch ohne Eins-zu-eins-Ersatz gehen lassen. Dann würde der SC mit acht Offensivkräften in die Saison starten und hätte den noch verletzten Daniel-Kofi Kyereh (Reha nach Kreuzbandriss) in der Hinterhand.