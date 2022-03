Stuttgarter Kickers ziehen mit SGV Freiberg gleich

Das Top-Duo der Oberliga Baden-Württemberg ist nun spiel- und punktgleich: Während die Kickers nämlich ihre Aufgabe gegen Backnang erfüllten, kamen die Freiberger gegen Dorfmerkingen nicht über ein Remis hinaus.

Jetzt sind sie punktgleich: Während der SGV Freiberg zu Beginn des Wochenendes noch drei Punkte am Grünen Tisch zugesprochen bekam und damit als "virtueller" Tabellenführer in das Duell mit den Sportfreunden Dorfmerkingen ging, stehen nach diesem 23. Spieltag sowohl beim SGV als auch seinem schärfsten Titel-Kontrahenten Stuttgarter Kickers 53 Zähler in der Tabellenzeile. Das lag auch am 1:1., das sich die Freiberger an diesem Samstag leisteten. Für beide Tore sorgte Freiberg-Kapitän Grüttner: Erst unterlief ihm in Durchgang eins ein Eigentor (26.), dann bügelte er nach Wiederanpfiff den Zwischenstand wieder gerade (58.).

Sorgte mit seinem 2:0 für Beruhigung: Kevin Dicklhuber. IMAGO/Pressefoto Baumann

Die Kickers erfüllten auf eigenem Platz ihre Pflicht gegen die TSG Backnang, die immerhin als Tabellenvierter in dieses Duell ging. 2:0 hieß es am Ende für die Stuttgarter. Braig brachte seine Farben schon früh in Front: Nach einem Eckball stocherte er den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 (8.) über die Linie. Die Kickers kontrollierten in Folge die Partie, ohne aber das große Feuerwerk abzubrennen. Die Führung zur Pause war verdient, auch wenn die Gäste bei einzelnen Nadelstichen auch den Ausgleich auf dem Fuß hatten. Auch in Durchgang zwei änderte sich das Bild nicht, die Kickers hatten die Partie im Griff. Mit Dicklhubers 2:0, das der Angreifer wuchtig aus rund 18 Metern erzielte (70.), war die Sache dann durch. Auch in den Schlussminuten bleiben die Kickers gefährlicher als die Gäste, die sich offensiv insgesamt recht harmlos präsentierten. Ein verdienter zehnter Dreier in Folge.

Göppinger SV verliert

Der Vorsprung des Führungsduos ist weiter angewachsen, weil auch der auf Rang drei platzierte Göppinger SV leer ausging. Mit einem 2:1-Erfolg nahm der FC Rielasingen-Arlen nicht unverdient die drei Zähler mit. Garant dafür war eine starke Mannschaftsleistung des FCRA, der sich vor allem in Durchgang zwei befreien konnte vom Druck der Heimelf. Die Tore für die Gäste erzielten Malaj (58.) und Bertsch (79.), Göppingen kam in den Schlussminuten nur mehr durch Lekaj zum 1:2-Anschluss (90.).

Im Keller holte der Tabellenvorletzte TSV Ilshofen beim 1:1 gegen den Freiburger FC immerhin einen Zähler, bleibt aber abgeschlagen. Mit dem gleichen Resultat endeten die Mittelfeld-Partie FC Nöttingen vs. FC Villingen - und auch der SV Oberachern und der FV Ravensburg trennten sich 1:1. Die Sport-Union Neckarsulm konnte derweil mit einem 3:0-Erfolg beim FSV Bietigheim-Bissingen ein Polster auf die Rote Zone aufbauen und klettern auf Rang neun. Der Astoria Walldorf II und der SSV Reutlingen trennten sich 2:2 - Reutlingen erkämpfte sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt dank eines Elfmetertores von Wöhrle.

Bereits am Freitagabend eröffneten der FC Bruchsal und der CfR Pforzheim mit einem 0:0 den Spieltag. Pforzheim war dabei die bessere Mannschaft, stand defensiv gut, agierte offensiv aber zu kompliziert. Trotz viel Ballbesitz fand der 1. CfR gegen die tiefstehende Fünferkette der Gastgeber keine Mittel. So rieben sich beide Mannschaften in Zweikämpfen auf. Letztlich ein gewonnener Zähler für die abstiegsbedrohten Bruchsaler.

Am Sonntag dann steigt noch die Partie zwischen Schlusslicht FV Lörrach-Brombach und dem SV Linx.