Stuttgarter Kickers verpflichten vereinslosen Tomic

Die Stuttgarter Kickers haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und David Tomic verpflichtet. Der 26-Jährige wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet und ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Am Fuß des Betzenbergs durchlief er alle Jugendmannschaften bis zur 1. Mannschaft und war ein Jahr bei den Profis aktiv. Von dort wechselte er zum VfB Stuttgart. Weitere Vereine waren der MSV Duisburg, mit dem er in der 3. Liga spielte, die SG Sonnenhof Großaspach und der SGV Freiberg. Seit Sommer 2023 war Tomic vereinslos.