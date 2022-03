Stuttgarter Kickers und SGV Freiberg beseitigen spät alle Zweifel - Freiburger FC wie im Rausch

Gleichschritt im Meisterrennen der Oberliga Baden-Württemberg. Sowohl die Stuttgarter Kickers als auch der SGV Freiberg holten auswärts 3:0-Siege. Im Abstiegskampf wird es für den SSV Reutlingen langsam brenzlig, während der Freiburger FC im Kellerduell mit dem 1. FC Bruchsal von Minute zu Minute furioser aufspielte.

Im Abstand von eineinhalb Stunden ging der Titelkampf am Samstag in eine neue Runde. Ab 14 Uhr legten die Stuttgarter Kickers beim FV Ravensburg souverän vor. In der ersten halben Stunde war allein die Chancenverwertung das Manko, doch mit dem Führungstor von Tunjic, der flach und platziert einschoss, kam hier zunächst etwas Ruhe bei den Gästen auf. Trotz zahlreicher weiterer Chancen blieb es lange beim knappen 1:0, Ravensburgs Gefährlichkeit flackerte zwar nur selten auf, aber in wenigen Momenten flackerte sie eben doch. In der 62. Minute spielten es die Kickers dann präzise bis in die letzte Aktion aus, Dicklhuber drückte einen präzisen Querpass über die Linie. Zwei Zeigerumdrehungen später bediente Dicklhuber mit einem Steilpass Braig, der frei durch auf 3:0 erhöhte. Bei diesem Ergebnis blieb es, ein einseitiges Fußballspiel fand vor genau 1.111 Zuschauern seinen verdienten Sieger.

Um 15:30 Uhr gastierte der SGV Freiberg an der Reutlinger Kreuzeiche. Der heimische SSV ging ersatzgeschwächt in diese höchst anspruchsvolle Aufgabe und wehrte sich aus einer kompakten Defensive heraus bravourös. Dennoch war gegen abgezockte und durchschlagskräftige Freiberger nicht in jeder Situation ein Kraut gewachsen. So auch in der 27. Minute, als Reutlingen nach einer gegnerischen Ecke den Ball nicht weg bekam und Grüttner das kreuz und quer fliegende Leder über die Linie köpfte. Reutlingen reklamierte Abseits, der Treffer zählte jedoch. Der Underdog antwortete mit Mut: Wenige Minuten später zog Lennerth aus der Distanz ab und traf die SGV-Latte. Pech mit dem Aluminium hatte allerdings auch der Spitzenreiter, in der 49. Minute zog Sökler nach Doppelpass ab, doch der Ball sprang vom Pfosten zurück ins Feld. Nach gut einer Stunde ließ die Heimelf einen groben Schnitzer in der Freiberger Defensive fahrlässig liegen, Dautaj zog aus ungünstiger Position ab, anstatt auf den freistehenden Djermanovic abzulegen. Gästetorwart Burkhardt konnte den Schuss parieren. Freiberg schaffte es im Anschluss aber, in eine ruhige Schlussphase einzubiegen. Sökler erzielte mit einer sehenswerten Direktabnahme das 2:0 (71.), Zinram ließ per Kopf das 3:0 folgen (77.). Damit änderte sich im Titelrennen an diesem Spieltag nichts, beide Favoriten gaben sich keine Blöße. Und Reutlingen? Nach einem guten Zwischenspurt im Oktober und November holte der SSV in diesem Kalenderjahr erst einen Punkt aus fünf Spielen. Die Abstiegszone ist somit nur noch zwei Zähler entfernt.

Mourad und Eggert mit Dreierpacks

Im Abstiegskampf ragte hingegen der Freiburger FC heraus. Gegen Kellerkonkurrent 1. FC Bruchsal sprang ein krachendes 7:1 heraus. In der 5. Minute schob Fries unbedrängt zur Führung ein. Danach aber zwang der FCB die Breisgauer in die Verteidigung, Peric gelang in der 40. Minute der verdiente Ausgleich. Dieser Zwischenstand hielt nicht lange, da schon in der 43. Minute Mourad einen Konter zur erneuten Freiburger Führung abschloss. Kurz nach der Halbzeit traf Mourad erneut (47.), was Bruchsal zu mehr Risiko animierte, was bitter bestraft wurde. Einen erneuten Konter in der 59. Minute nutzte Mourad zum 4:1. Der Dreierpack war geschnürt, zwischen der 64. und der 85. Minute trug sich auch noch Eggert dreimal in die Torschützenliste ein. Der Freiburger FC spielte sich in einer lange Zeit ausgeglichenen Partie immer mehr in einen Rausch und erhält sich damit realistische Chancen auf den Klassenerhalt.

Das Durchatmen des FSV 08 Bietigheim-Bissingen drang aus dem fernen Pforzheim wohl bis in die Heimat. Acht Spiele mussten die Nullachter nach dem 1:0-Überraschungserfolg gegen die Stuttgarter Kickers am 23. Oktober auf einen Sieg warten, am Samstag nahm diese schwarze Serie ein Ende. Die Grundlage legten die Gäste ganz früh, in der 4. Minute landete eine Götz-Flanke bei Gerezgiher, der freistehend vollstreckte. Ähnlicher Verlauf eine Minute später, diesmal war Kasiar der von der gegnerischen Verteidigung alleingelassene Nutznießer. Rienhardt hätte kurz darauf per Kopf den 1. CfR Pforzheim beinahe wieder herangebracht, doch der Ball zischte knapp vorbei. Die Bissinger verteidigten im weiteren Verlauf sehr clever, igelten sich aber nicht nur ein, sondern hatten auch Chancen auf das dritte Tor. Pforzheim ließ seine Chancen allesamt liegen und musste nach zwei Dreiern zum Jahresauftakt nun das dritte sieglose Spiel in Folge verdauen.

Für den FC Astoria Walldorf II wurde es nichts mit dem Ansinnen, über den Strich zu springen. Die TSG Backnang war dafür einfach ein zu starker Gegner, der dank eines Hattricks von Spielertrainer Marinic und eines Loris-Maier-Treffers 4:1 gewann, für Walldorf II traf Alexa zum zwischenzeitlichen 1:3. Dorfmerkingen nahm vom Vorletzten TSV Ilshofen nur einen Punkt mit und der SV Linx sicherte sich nach 0:2-Rückstand durch Treffer von Schestakow (68.) und Assenmacher (90.+4) noch einen Punkt gegen den FC Nöttingen.

Am Sonntag empfängt der FC Rielasingen-Arlen noch den Tabellenletzten FV Lörrach-Brombach.