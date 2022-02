Stuttgarter Kickers nutzen Freibergs Ausfall - Reutlingens Höhenflug gestoppt

Das Fernduell der beiden Titelkandidaten Stuttgarter Kickers und SGV Freiberg fiel an diesem Wochenende flach, weil Freibergs Heimspiel gegen Oberachern ausfiel, sehr zur Verwunderung des SGV. Diese Chance nutzten nichtsdestotrotz die Kickers, um auf Platz eins zu springen. Für den SSV Reutlingen hat das neue Fußballjahr hingegen holprig begonnen.

Sie stehen da, wo sie am Saisonende auch stehen wollen: Die Stuttgarter Kickers sind neuer Tabellenführer, erledigten ihre Pflichtaufgabe beim FC Astoria Walldorf II - anders als beim Hinspiel - diesmal souverän und profitierten davon, dass der bisherige Spitzenreiter SGV Freiberg am Samstag nicht spielen durfte.

Zunächst zum Kickers-Sieg: Vor 250 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Sportpark nahmen die Gäste sofort das Heft des Handelns in die Hand. Baroudi und Braig vergaben in der Anfangsphase zwei hundertprozentige Chancen, aber man sah, die Mannen von Trainer Mustafa Ünal waren sofort wieder im Ligabetrieb angekommen. Walldorf II stand hinten wiederum meist gut sortiert. Aber die anfängliche Geduld sollte sich für die Stuttgarter auszahlen: In der 36. Minute wurde ein Schuss von Baroudi zunächst geblockt, doch im zweiten Anlauf versenkte der Offensivspieler den Ball beherzt im Tor. Kurz vor der Pause kam die Astoria-Reserve beinahe zum Ausgleich, doch Torwart Castellucci rettete für seine Abwehr, die eine Hereingabe zu Alexa durchrutschen ließ. Quasi im Gegenzug unterstrich Tunjic seine ansteigende Formkurve aus der Vorbereitung. Aus kurzer Distanz erzielte der Torjäger der Vorjahre seinen zweiten Saisontreffer. Im zweiten Durchgang spielten die Stuttgarter wie eine Spitzenmannschaft, die vorne regelmäßig Gefahr erzeugte und hinten gut stand. Und wenn doch mal Walldorf II zum Abschluss kam, war Keeper Castellucci auf dem Posten. Einen hatten die Degerlocher aber noch im Köcher: In der 88. Minute kombinierten sich die Gäste gut durch und Riedinger schloss platziert zum 3:0-Endstand ab.

Das Heimspiel des SGV Freiberg gegen den SV Oberachern wurde wie erwähnt abgesagt. Eine Absage mit Misstönen, der SGV gab am Samstag dazu folgendes Statement ab: "Sehr verwundert nehmen wir die heutige Spielabsage zur Kenntnis. Um 9:30 Uhr wurden wir von Oberachern darüber informiert, dass das heutige Spiel aufgrund von Spielermangel (kleiner Kader, in Quarantäne befindliche Spieler, Corona-Fälle) abgesagt werden müsse. In einem anschließenden Telefonat mit dem wfv (Württembergischer Fußball-Verband, d. Red.) wurde uns dort mitgeteilt, dass das Spiel nicht abgesetzt wurde und man Oberachern gestern über mögliche Konsequenzen einer eigenständigen Spielabsage informiert habe. Um 10 Uhr wurde das Spiel - vier Stunden vor Anpfiff - nun doch abgesetzt. Zusätzlich erstaunt uns, dass um 7:37 Uhr morgens bereits die Spielabsage von Oberachern in einem Interview des Cheftrainers Fabian Himmel mit "Hitradio Ohr" veröffentlicht wurde. Somit also ohne die Kenntnis von uns oder des wfv."

Da Freiberg und die Kickers dem restlichen Feld enteilt sind, geht es für den Rest der Liga um den Klassenerhalt, wenngleich sich Teams wie der 1. Göppinger SV (3:1 nach frühem Rückstand in Ravensburg), die TSG Backnang (4:0 gegen Schlusslicht FV Lörrach-Brombach) oder der 1. CfR Pforzheim (4:1 gegen Dorfmerkingen, ebenfalls nach frühem Rückstand) nicht mehr allzu viele Sorgen machen müssen.

Neckarsulm verlässt die rote Zone

Ganz anders die Situation bei den drei restlichen Samstagsspielen. Hier feierte die Sport-Union Neckarsulm einen wichtigen 2:1-Sieg gegen den Freiburger FC und springt damit über den Strich. Botta brachte die Heimelf schon in der 2. Minute in Führung, Bohro glich per Elfmeter aus (41.). Matchwinner wurde in der 82. Minute Bellanave, der nach einer Kurzpass-Kombination im Mittelfeld das Tempo anzog, im Vollsprint in den Strafraum eindrang und dort noch genug Kraft hatte, um den Ball platziert ins Tor zu hämmern. Für den unterlegenen FFC wird bei neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer der Klassenerhalt so langsam zur Herkulesaufgabe. Gilt auch für den 1. FC Bruchsal, der am Samstag durch einen Peric-Treffer in der 87. Minute aber immerhin dem favorisierten FC 08 Villingen ein Bein stellen konnte.

Noch alle Möglichkeiten haben der SSV Reutlingen und der FC Nöttingen. Reutlingen ist seit Samstag allerdings wieder eine Spur näher am Abgrund, da sich der FCN an der Kreuzeiche den Dreier schnappte. In einem hart umkämpften Duell vor 530 Zuschauern gab das Tor von Marton in Minute 40 den Ausschlag, der im Strafraum zum Schuss kam und über den Umweg Innenpfosten traf. Beim SSV feierten mit Lennerth, Leyhr und Potye drei U-19-Spieler ihr Debüt, doch weder die drei Talente noch der arriviertere Teil der Nullfünfer brachten den Ball in der Schlussoffensive über die Linie. Somit ist die gute Serie vor der Winterpause, in der in elf Spielen nur eine Niederlage hingenommen werden musste, erstmal gestoppt und die Abstiegszone nur noch zwei Punkte entfernt.

Am Sonntag steht noch die Partie FC Rielasingen-Arlen gegen den TSV Ilshofen auf dem Plan.