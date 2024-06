Stuttgarter Kickers: Kein Aufstiegszwang für den neuen Trainer

Die Stuttgarter Kickers sind nach dem knapp verpassten Durchmarsch in die 3. Liga und der Trennung von Aufstiegstrainer Mustafa Ünal auf der Suche nach einem neuen Chefcoach. Dieser soll vor allem die Mannschaft weiterentwickeln. Der Abwehrchef steht derweil vor dem Absprung.

Es kam für viele überraschend, als die Stuttgarter Kickers zwei Wochen nach dem Ende der Regionalliga-Saison die Trennung von Cheftrainer Mustafa Ünal verkündeten. Schließlich hatte der 40-Jährige den Traditionsverein nach einem halben Jahrzehnt Oberliga zurück in die Regionalliga und dort direkt auf Platz zwei geführt. "Unser Ziel als Aufsteiger war es, stabil in der Liga anzukommen. Das ist uns mit dem zweiten Platz mehr als gut gelungen. Die Mannschaft hat vor allem in der Hinrunde eine beeindruckende Leistung gezeigt. Was uns allerdings Sorgen bereitet hat, war die Entwicklung in den vergangenen Monaten", erklärt Sportdirektor Marc Stein.

Bis zum letzten Spieltag waren die Kickers auf Kurs Durchmarsch. Von den ersten 24 Spielen verlor man gerade einmal zwei und hatte Mitte März noch zehn Punkte Vorsprung auf den späteren Drittliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II. Doch dann legte sich eine seltsame Schwere auf die bis dato gezeigte Leichtigkeit der Blauen. Vier Siege aus den verbleibenden elf und vier Punkte aus den letzten fünf Saisonspielen waren am Ende zu wenig um die Tabellenführung zu verteidigen, die man seit Ende Oktober durchgehend innehatte.

Eine Entwicklung, die die Kickers-Verantwortlichen nachdenklich stimmt. "Selbstverständlich haben wir die Saison erst einmal mit dem Trainer aufgearbeitet. Danach sind wir mit dem Präsidium in die Analyse gegangen und waren uns am Ende einig, uns von Musti zu trennen. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen ist, weil wir eine erfolgreiche Zeit zusammen hatten. Das haben ihm Präsident Rainer Lorz und ich auch im persönlichen Gespräch mitgeteilt. Natürlich war er enttäuscht", berichtet Stein. Und Lorz ergänzt: "Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir der Meinung sind, dass uns auf der Position des Trainers neue Impulse guttun würden."

"Verständlich, dass es kritische Stimmen gibt"

Das mit dieser Entscheidung nach knapp dreijähriger Amtszeit von Ünal und einem Punkteschnitt von 2,3 pro Spiel nicht der Nerv aller Kickers-Fans getroffen wird, war absehbar. "Es ist verständlich, dass es auch kritische Stimmen gibt, wenn man nur die reine Platzierung als Maßstab nimmt. Unsere Entscheidung hat nichts damit zu tun, dass wir mit Platz 2 unzufrieden wären. Das können wir schon ganz gut einordnen. Was uns Sorgen bereitet hat, war nicht der knapp verpasste Aufstieg - sondern die generelle Entwicklung der Mannschaft", erläutert Stein.

Der neue Chefcoach muss die Kickers in der kommenden Saison nicht zwangsläufig in die 3. Liga führen. Vielmehr soll der "Befürchtung, dass sich die negative Entwicklung in der neuen Saison so fortsetzt" (Lorz) entgegengewirkt werden. Die Trainersuche läuft auf Hochtouren und soll "rechtzeitig" (Lorz) beendet werden. "Ich bin kein Freund davon, Trainerdiskussionen jeglicher Art in der Öffentlichkeit zu führen", hält sich Stein bedeckt, was Anforderungsprofil und Namen angeht.

Kommt Fahrenhorst?

Doch erste Kandidaten kursieren in und um Stuttgart-Degerloch. Eine heiße Spur könnte zu Frank Fahrenhorst führen. Der 46-jährige ehemalige Bundesliga-Profi war vergangene Saison ohne Trainerjob, aber kennt Liga sowie Stadt aus seiner Tätigkeit beim VfB Stuttgart II (2020 bis 2023) und hat in dieser Zeit auch Stein in dessen letzten eineinhalb Jahren seiner Spielerkarriere trainiert.

Auch der Name Marco Wildersinn köchelt beständig in der Gerüchteküche unter dem Fernsehturm. Der 43-Jährige war von 2005 bis 2008 bereits als Spieler auf der Waldau. Nach dem denkbar knapp und auf hochdramatische Weise verpassten Drittliga-Aufstieg mit den Würzburger Kickers ist seine Zukunft aktuell offen. Sowohl Fahrenhorst als auch Wildersinn verfügen über die Trainer-Pro-Lizenz, die die Stuttgarter Vereinsverantwortlichen aber nicht als Grundvoraussetzung für den neuen Coach bestätigen. "Das sind Dinge, die wir intern besprechen", sagt Stein.

Geht Kolbe in Liga 2?

Grundsätzlich wird es für den neuen SVK-Trainer vor allem um die spielerische Weiterentwicklung der Mannschaft gehen. Der Kader dürfte größtenteils zusammenbleiben, schließlich haben nahezu alle Stammspieler noch gültige Verträge oder bereits vor Saisonende ligaunabhängig verlängert. Von den Leistungsträgern wird wohl einzig Abwehrchef Niklas Kolbe, der das Interesse von Zweitligisten geweckt hat, den Verein verlassen. Mögliche Verstärkungen hat der Verein bereits im Blick. "Wir befinden uns mit einigen Spielern in guten Gesprächen", erklärt Stein. Mit Vico Meien haben die Kickers am Mittwochnachmittag bereits ihren ersten Neuzugang präsentiert. Der defensive Mittelfeldspieler kommt vom Regionalliga-Absteiger VfR Aalen. Weitere Transferbestätigungen dürften zeitnah folgen. Gleiches gilt für die Vorstellung des neuen Trainers. Schließlich soll dieser bereits am 18. Juni zum Vorbereitungsstart auf die Ende Juli beginnende neue Regionalliga-Saison bitten.

