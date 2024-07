Stuttgarter Kickers holen Behrendt aus Halle - Routinier soll Führungsrolle einnehmen

Brian Behrendt schließt sich den Stuttgarter Kickers an. Der Erstliga-erprobte Innenverteidiger kommt vom Halleschen FC und ist bei den Blauen als Abwehr-Stabilisator vorgesehen.

Soll eine Führungsrolle in der Stuttgarter Defensive einnehmen: Neuzugang Brian Behrendt IMAGO/Lucca Fundel

Die Planungen bei den Stuttgarter Kickers für die Saison 2024/45 laufen auf Hochtouren. Mit Halles Brian Behrendt präsentierten die Blauen nun eine hochkarätige Verstärkung für die Abwehr. Der 32-Jährige weist internationale und Erstliga-Erfahrung vor. Für Rapid Wien schnürte der Innenverteidiger in der österreichischen Bundesliga und der Europa League die Schuhe. In Deutschland bestritt der gebürtige Niedersachse über 140 Zweitliga-Spiele für Bielefeld und Braunschweig. Dazu 46 Partien in der 3. Liga für Halle und Braunschweig.

Im vergangenen Winter wechselte Behrendt nach Halle. Von dort aus zog es ihn nach Degerloch. "Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir Brian von unserem Weg überzeugen konnten. Er soll und wird eine Führungsrolle bei uns einnehmen. Seine Erfahrung, seine Ruhe und seinen Qualitäten werden uns guttun", wird Sportdirektor Marc Stein auf der Kickers-Homepage zitiert. Chefcoach Marco Wildersinn ergänzt: "Brian ist ein erfahrener Innenverteidiger, der schon sehr lange auf hohem Niveau gespielt hat. Er wird unseren Abwehrverbund verstärken und ein wichtiger Stabilisator werden."

Behrendt selbst freue sich auf die neue Erfahrung in der Regionalliga und auf die Kickers. "Die vorangegangenen Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv und das Gesamtpaket hat mich am Ende überzeugt", verrät der Neu-Stuttgarter, dessen Karriere einst in der Jugend beim Hamburger SV begann.