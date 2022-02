Stuttgarter Kickers gewinnen hitziges Derby - Schockmoment in Ravensburg

Die Stuttgarter Kickers verteidigen ihre Tabellenführung in der Oberliga Baden-Württemberg mit einem Derbysieg in Reutlingen. Der SGV Freiberg lauert weiter dahinter. Im Abstiegskampf bleibt alles beim Alten.

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen starken Gegner. Und eine großartige Sache für alle Kickers-Fans und die Mannschaft, hier unter Flutlicht und der geilen Atmosphäre zu gewinnen", sagte Stuttgarts Trainer Mustafa Ünal am Freitagabend nach anstrengenden 90 Derbyminuten beim SSV Reutlingen an der Kreuzeiche. Weiter: "Es war mehr Kampf als spielerische Klasse, das war heute aber auch gefragt. Reutlingen hat dazu beigetragen, dass das Spiel so spannend bleibt. Wenn es unentschieden ausgeht, darf sich keiner beschweren." In der 16. Minute erzielte dabei Tunjic das 1:0 für die Gäste vor rund 3000 Zuschauern. Dem voraus ging ein Reutlinger Lattenknaller, der die Kickers kurz zittern ließ. Wenige Sekunden später brachte SSV-Torwart Piu Stuttgarts Braig im Strafraum zu Fall. Goalgetter Tunjic trat den fälligen Elfmeter sicher ins linke Eck. Ansonsten verlief das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten in dem intensiven Spiel ihre Chancen, ließen vor dem gegnerischen Tor aber die Kaltschnäuzigkeit und teilweise die letzte Konsequenz vermissen. So blieb es beim einzigen Treffer durch Tunjic. Dementsprechend groß war die Freude der Stuttgarter Kickers nach dem Schlusspfiff, die nicht nur den Derbysieg feierten, sondern auch die Tabellenführung verteidigten.

Die SSV-Spieler warten auf die Fortsetzung des Derbys. Zuvor zündete die Reutlinger Szene Z Pyrotechnik. imago images/ULMER Pressebildagentur

Unschöne Szenen gab es rund um das Derby jedoch auch. Schiedsrichter Hafes Gerspacher musste die Partie kurzzeitig unterbrechen, nachdem Reutlinger Ultras Pyro zündeten. Außerdem sollen laut übereinstimmenden regionalen Medienberichten Reutlinger Anhänger vor Anpfiff versucht haben, den Stuttgarter Anhang zu attackieren. Die Polizei, die um die Brisanz des Derbys natürlich Bescheid wusste, konnte jedoch rechtzeitig einschreiten. Zudem sollen Kickers-Anhänger eine Scheibe eines der Shuttlebusse, mit denen sie vom Bahnhof zum Stadion gebracht wurden, beschädigt haben.

Freiberg zieht nach

Tags darauf zog der SGV Freiberg souverän nach. Thermann (28.) vom Elfmeterpunkt und Grüttner (30.) sorgten per Doppelschlag für eine komfortable Pausenführung gegen Astoria Walldorf II. Diese hätte höher ausfallen können. Zwei Tore pfiff der Schiedsrichter zurück. Zudem ließ die Sbonias-Elf einige gute Gelegenheiten aus. Auch im zweiten Durchgang ließ der Tabellenzweite nichts anbrennen. Sökler machte in der 73. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf. Freibergs Coach Evangelos Sbonias attestierte seiner Mannschaft nach dem Spiel eine "sehr gute" und "sehr reife" Leistung und sprach von einem "hochverdienten Sieg". "Wir haben uns 90 Minuten minutiös an den Plan gehalten, den wir uns unter der Woche erarbeitet haben", auch als das Spiel bereits entschieden gewesen sei, habe sein Team nicht zurückgesteckt. Zurückgesteckt haben die Freiberger auch im Aufstiegsrennen nicht. Durch den 3:0-Erfolg bleiben sie auf einen Zähler an den Stuttgarter Kickers dran. Walldorf hingegen liegt weiterhin knapp unter dem Strich.

Souveräne Auftritte

Souverän waren auch die Auftritte der TSG Backnang, des 1. CfR Pforzheim und des FC 08 Villingen. Letzterer feierte gegen Schlusslicht Lörrach-Brombach ein 7:1-Schützenfest. Backnang netzte gegen den SV Oberachern immerhin viermal, und Pforzheim verwandelte einen frühen 0:1-Rückstand gegen den Tabellenvorletzten Ilshofen in ein 5:1. Überragender Spieler war dabei Noah Lulic, der mit seinem lupenreinen Hattrick vor der Pause die Begegnung gedreht hatte. Das siegreiche Trio kämpft gemeinsam mit dem 1. Göppinger SV weiter um Tabellenplatz drei. Göppingen musste sich im Gegensatz zur Konkurrenz in Linx mehr mühen. Am Ende verließ aber auch der Tabellendritte den Platz mit 2:1 als Sieger. Jedoch wäre für den SV Linx, der weiterhin einen Sechs-Punkte-Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze hat, durchaus zumindest ein Punkt möglich gewesen.

Unter dem Strich steht auch der Freiburger FC. Der ließ im Kellerduell gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen drei wichtige Punkte liegen. Die Entscheidung für die Gäste fiel bereits in der Anfangsphase. Nach einer Ecke kam Gallego Vazquez frei zum Kopfball und erzielte den einzigen Treffer des Tages. Beide Mannschaften stehen nun bei 19 Punkten. Der Abstand ans rettende Ufer beträgt neun Zähler. Ähnlich sieht es beim 1. FC Bruchsal aus, der ebenfalls bei 19 Punkten steht. In Neckarsulm kam die Schneider-Truppe trotz 0:2-Rückstand noch zu einem Punktgewinn. Besonders ärgerlich freilich für die Gastgeber, die sich mit einem Erfolg etwas von den Abstiegsrängen hätten absetzen können.

Schockmomente in Ravensburg

Apropos absetzen: Mittlerweile fünf Punkte zu den Schleudersitzen Abstand hat der FC Nöttingen, der in Ravensburg mit 2:1 gewann. Jedoch rückte der Erfolg in den Hintergrund. "Es war ein Sieg, über den man sich aber nicht 100 Prozent freuen kann", so FCN-Coach Reinhard Schenker, der nach dem Spiel von "teuer erkauften" drei Punkten sprach. Denn in der Schlussphase rauschten Nöttingens Timo Brenner und Ravensburgs Tim Lauenrauth mit den Köpfen zusammen. Das Spiel musste Minuten unterbrochen werden, beide auf dem Platz versorgt und anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem zog sich auf Nöttinger Seite Jimmy Marton eine Muskelverletzung zu. Bei Niklas Hecht-Zirpel besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss.

Zum Sportlichen: Schlag auf Schlag ging es in der Anfangsphase. In der sechsten Minute bereits bestrafte Schachtschneider eine Nachlässigkeit in der Nöttinger Abwehr. Jedoch lieferte der FCN die passende Antwort umgehend in Person von Kranitz (7.). Elf Minuten später drehte der bereits angesprochene Marton nach einer Kombination die Begegnung. Nöttingen hatte nun alles im Griff. Daran änderte auch der Schockmoment kurz vor Schluss und die lange Nachspielzeit nichts.