Stuttgarter Kickers erobern mit 7:0-Gala die Tabellenspitze - Zitterpartie für SSV Reutlingen

Der neue Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg heißt Stuttgarter Kickers. Mit einem 7:0 sprang die Ünal-Elf auf den Platz an der Sonne, während die Laune beim bisherigen Primus SGV Freiburg nach dem 0:0 beim SV Linx eher bewölkt war. Einen am Ende dramatischen Sieg fuhr der SSV Reutlingen beim FC 08 Villingen ein.

Im Titelrennen haben die Stuttgarter Kickers auswärts bei der Sport-Union Neckarsulm ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim 7:0 eröffnete Riehle in der 11. Minute die Torfabrik, als er von Colic gekonnt in Szene gesetzt wurde. Fünf Minuten später wurde aus dem Vorlagengeber ein Torschütze, etwas unfreiwillig: Eine Flanke von links rutschte ab und schlug hinter Torwart Mai im langen Eck ein. Es ging weiter Schlag auf Schlag, Tunjic überlupfte Mai zum 3:0 (18.).

Die Blauen aus dem Stadtteil Degerloch blieben hungrig, Dicklhuber lief nach knapp einer halben Stunde viel zu unbedrängt von rechts in den Strafraum und legte auf Riehle, der zum 4:0 einlochte. Danach ließen die Kickers ein paar Hochkaräter liegen, doch diese Luxusprobleme konnten sich die Gäste erlauben, auch weil Dicklhuber mit einem herrlichen Schuss aus halblinker Position das 5:0 erzielte. Dieser Treffer in der 42. Minute war aber noch nicht der Halbzeitstand, weil Moos in der 44. Minute noch das halbe Dutzend voll machte. Das Durchschnaufen in der Kabine nutzte Neckarsulm nicht viel, da es schon in der 46. Minute erneut klingelte: Eine tolle, gleichsam mühelos aussehende Kombination, vollendete Reisig zum 7:0 (46.). Während Kickers-Keeper Castellucci sich allenfalls darüber ärgern musste, dass er sich keine Zeitschrift mit auf das Feld genommen hatte, so beschäftigungslos er meist war, segelte auf SU-Schlussmann Mai Ball auf Ball, doch Mai hielt noch einige Male gekonnt und verhinderte somit zumindest eine zweistellige Niederlage für seine Neckarsulmer.

Passend zu diesem Sahne-Tag der Kickers reichte dieses 7:0 zum Sprung an die Tabellenspitze, da der SGV Freiberg beim abstiegsbedrohten SV Linx nicht über ein 0:0 hinauskam. Freiberg hatte zwar wie erwartet mehr vom Spiel, doch der SVL hielt leidenschaftlich dagegen und verdiente sich somit den Zähler, der jedoch zu wenig war, um über dem Strich zu bleiben.

Piu mit überragender Nachspielzeit

Zumindest vorerst am rettenden Ufer sitzt der SSV Reutlingen. Auswärts beim FC 08 Villingen geriet der ehemalige Zweitligist zunächst aber stark unter Druck. Nach einem Schwaiger-Fehlpass nahm Sautner in der 2. Minute die Kugel auf, verpasste aber haarscharf das 1:0. Doch mit dem nächsten Reutlinger Fehler im Spielaufbau war es dann passiert, Villingen schaltete blitzschnell um und Boulachab markierte die Führung für die Nullachter (4.). Nach und nach übernahm der SSV jedoch das Kommando und verzeichnete ab der 16. Minute erste nennenswerte Chancen. In der 28. Minute fiel der Ausgleich: Schwaiger passte auf Schumann, der legte von der Grundlinie zurück auf Sanyang, der aus zentraler Position traf. Anders als im ersten Durchgang war Reutlingen nach Wiederanpfiff sofort hellwach und ging in der 47. Minute durch einen Abstauber-Treffer von Kuengienda in Führung. Villingen fiel jetzt nicht mehr viel ein, Reutlingen legte durch Meixner das 3:1 nach (53.). Ein sanftes Ruhekissen, sollte man meinen, aber Reutlingen ging jetzt zu verschwenderisch mit seinen Chancen um. Auf der Gegenseite traf Albrecht nach gut 80 Minuten die Latte, was der SSV aber nicht als Weckruf wahrnahm. Im Gegenteil, nach präziser Ablage von Diakite verkürzte der eingewechselte Badiane in der 84. Minute auf 2:3. Auf einmal war vor 800 Zuschauern wieder Hochspannung angesagt. Der Ausgleich lag kurz vor Abpfiff drückend in der Luft: Busams Schuss parierte Piu mit einer Glanztat (90.+1), bei der anschließenden Ecke köpfte Ceylan hauchdünn vorbei. Kurz darauf lief Diakite frei auf den Reutlinger Torhüter zu, doch Piu blieb im Eins-gegen-Eins Sieger. Busam holte sich noch Gelb-Rot wegen Meckerns ab, danach war Schluss und die Erleichterung der Reutlinger förmlich zu greifen.

Alle Chancen auf den Klassenerhalt hat sich der Freiburger FC erhalten. Gegen den FC Nöttingen erzielte Nyamsi das frühe 1:0 (4.), ehe Martinelli in der 86. Minute das Nägelkauen im Freiburger Lager mit dem 2:0 beenden konnte.

Für die Sportfreunde Dorfmerkingen setzte es hingegen eine 0:6-Abreibung beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Gerezgiher und Kasiar trafen für die Gastgeber doppelt, die sich derzeit komfortabel im Tabellenmittelfeld eingenistet haben. Ähnliches kann man über den FV Ravensburg sagen, der die TSG Backnang mit 4:2 besiegte.

Während starker Schneefall zur Absage des Heimspiels des 1. CfR Pforzheim gegen den SV Oberachern geführt hat, gingen der FC Rielasingen-Arlen und das Kellerkind FC Astoria Walldorf II mit 2:2 auseinander.

Am Sonntag geht es ganz tief in den Keller, wenn Schlusslicht FV Lörrach-Brombach den Vorletzten TSV Ilshofen empfängt.