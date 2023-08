Stuttgarter Kickers drehen gegen Mainz II auf - Offenbach kann wieder überzeugen

Am Samstag war in der Regionalliga Südwest jede Menge geboten: Der VfB Stuttgart II gewann ein hitziges Spitzenspiel beim FSV Frankfurt, Kickers Offenbach bestand die Reifeprüfung in Hoffenheim mit Bravour und auch die Stuttgarter Kickers zeigten sich wieder von ihrer besten Seite.

Offenbach gewinnt und verliert Rossmann

Kickers Offenbach machte am Samstag bei der TSG Hoffenheim II so weiter, wie im Derby gegen Eintracht Frankfurt II: Sofort vorne draufgehen, den Gegner in intensive Zweikämpfe verwickeln und nach Ballgewinn schnell umschalten. Im Dietmar-Hopp-Stadion drang Feigenspan in der 2. Minute in den Strafraum ein und wurde gelegt. Nazarov verwandelte den fälligen Foulelfmeter. Der OFC war noch lange nicht satt, zeigte unentwegt Leidenschaft und Spielfreude. Somit war das 2:0 durch Feigenspan hochverdient, der nach einer tollen Kombination eine Nazarov-Hereingabe im Strafraumzentrum über die Linie köpfte (54.). Gegen Ende hin mussten die Kickers noch zwei weniger erfreuliche Geschehnisse verdauen: Erst wurde Rossmann mit der Trage vom Platz gebracht, in der Nachspielzeit köpfte Hyryläinen zum Hoffenheimer Anschlusstreffer ein, der aber weniger ins Gewicht fällt als der befürchtete langfristige Ausfall des Kapitäns.

VfB Stuttgart II nicht zu stoppen

Drei gegen Eins lautete die Tabellenkonstellation vor dem Anpfiff der Partie FSV Frankfurt gegen den VfB Stuttgart II. Die Hausherren kamen gut ins Spiel, doch in der 13. Minute gingen die Schwaben in Führung. Paula nutzte einen Foulelfmeter. Schon nach fünf Minuten glich der FSV durch einen Schuss von Boutakhrit in den Winkel aus. Die Gastgeber blieben schussgewaltig, del Vecchio scheiterte nach knapp einer halben Stunde an der Latte. Doch auch Frankfurt war in der 64. Minute mit dem Aluminium im Bunde. Genauer zielte Boziaris in der 80. Minute bei einem direkten Freistoß, 2:1 für den VfB nach schönem Schuss in den Winkel. Galjen legte fünf Zeigerumdrehungen darauf den 3:1-Endstand nach, in einer Partie, in der aufgrund strittiger Schiedsrichter-Entscheidungen rund um gegebene und nicht gegebene Elfmeter reichlich Hektik drin war. Die VfB-Talente konnten das verschmerzen, stehen sie nach vier Spielen schließlich mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten da.

Stuttgarter Kickers: Vier Treffer im zweiten Durchgang

Im Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den FSV Mainz 05 II waren keine 120 Sekunden gespielt, da musste Heimkeeper Dornebusch schon hinter sich greifen. Nach einem schweren Fehler im Spielaufbau kam Mata an die Kugel und jagte das Leder mit jeder Menge Wucht ins Netz. Die Blauen legten danach sofort den Vorwärtsgang ein, hatten aber Glück, dass Mata in der 22. Minute mit einem Fallrückzieher nur die Latte zittern ließ. Trotz spielerischem Übergewicht ging es mit einem Stuttgarter Rückstand in die Pause. Die Halbzeitansprache trug aber offenbar süße Früchte, denn in der 54. Minute verarbeitete Loris Maier eine hohe Hereingabe von Dicklhuber, ließ sich im gegnerischen Strafraum nicht vom Ball trennen und überwand Mohn zum 1:1. Acht Minuten später versuchte es Blank aus knapp 20 Metern mit einem wuchtigen Distanzschuss und dieser passte, 2:1. Der Aufsteiger war nun in Schwung gekommen. Schmidts ließ kurz darauf mit einem platzierten Schuss das 3:1 folgen (64.). Endgültig entschieden war die Begegnung ab der 83. Minute: Mauersberger erhöhte mit einem direkt verwandelten Freistoß von der Strafraumgrenze auf 4:1. Beim vorangegangenen Foul an Dicklhuber sah Mainz-Akteur Hartmann Gelb-Rot. Mit neun Punkten aus vier Spielen sind die Stuttgarter Kickers sofort in der neuen Liga angekommen.

Zografakis antwortet für Kassel

Der VfR Aalen ist gut in die Saison gestartet und machte gegen Hessen Kassel mit gutem Fußball weiter. Köpfte Döringer in der 19. Minute noch knapp am Lattenkreuz vorbei, blieb Kindsvater in der 25. Minute eiskalt und verwandelte einen Foulelfmeter. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich Kassel bis dato ebenfalls einige Chancen herausspielte. Und so ging der Ausgleich in der 37. Minute auch in Ordnung. Sararer passte zu Meha, dieser sah den sich freilaufenden Zografakis, der sich gegen Rahn behauptete und traf. Im zweiten Durchgang verflachte das Spiel, Chancen gab es im Vergleich zum ersten Durchgang nun weitaus seltener zu sehen. Hatte lange Zeit Aalen trotzdem etwas mehr vom Spiel, übte Kassel kurz vor Schluss noch mal viel Druck aus, doch auf beiden Seiten hielten die Defensivreihen.

Stavridis schlägt spät zu

Nach dem 0:5 unter der Woche bei der U 21 von Eintracht Frankfurt stand für den FC 08 Homburg am Samstag bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz Wiedergutmachung auf der Tagesordnung. Nach ausgeglichener Anfangsphase eroberte in der 22. Minute Perdedaj im Mittelfeld den Ball, bediente Hoffmann mit einem Steilpass, der noch SGB-Torwart Zapico umspielte und dann Homburg in Führung brachte. Fulda schlug sechs Minuten vor der Pause zurück, Köhl überwand mit einem direkt verwandelten Eckball FCH-Schlussmann Kretzschmar. Homburg war kurz geknickt, erarbeitete sich mit Anbruch der zweiten Hälfte aber wieder Spielanteile. In der 67. Minute sprangen die heimischen Fans schon von ihren Sitzen auf, als ein Kopfball von Reinhard an die Latte klatschte. Mehr und mehr übernahm die SGB das Kommando, Kretzschmar hielt seine Homburger mit Glanztaten im Spiel. In der 81. Minute war aber auch der Gäste-Keeper geschlagen, Dittmann schob nach Doppelpass zur Fuldaer Führung ein. Der Nachmittag endete für die Saarländer aber versöhnlich, ein Perdedaj-Schuss prallte in der Nachspielzeit vor die Füße von Stavridis, der zum 2:2-Endstand traf. Ein etwas glücklicher Punkt für den FCH, war in der Gesamtbetrachtung die SG Barockstadt das auffälligere Team.

Steinbach Haiger verschenkt den Dreier

Wer wie der TSV Steinbach Haiger oben mitmischen will, der muss einen Gegner wie die TSG Balingen eigentlich schlagen. Sahen die Hessen wohl ähnlich und so legten sie nach vier Minuten schon vor. Jung schlug den Ball flach in den Strafraum, Wähling stahl sich davon und drückte das Spielgerät über die Linie. Der TSV war danach dem zweiten Tor nahe, vor allem in der 33. Minute, als Gäste-Keeper Binanzer eine Faustabwehr misslang und Ramser nicht anders konnte, als gegen die eigene Latte zu klären. Das ging aus Sicht der Balinger gerade noch mal gut. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel doch noch das verdiente 2:0: Maier köpfte eine hohe Hereingabe vom linken Flügel wuchtig ins Netz. Neue Spannung war ab der 60. Minute drin: Akkaya kam an einen zweiten Ball, sein abgefälschter Schuss flog zum Anschlusstreffer ins Tor. Beinahe hätte Galle in der 69. Minute den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt, doch aus kurzer Distanz schoss er Binanzer an. Vier Minuten vor Schluss ließ TSV-Torwart Ibrahim einen Ball nach vorne abprallen, beim Versuch, die Situation im zweiten Anlauf zu klären, unterlief ihm ein Foul. Ferdinand schnappte sich die Kugel und sicherte seiner TSG vom Elfmeterpunkt tatsächlich noch einen Punkt, der bei konsequenter Steinbacher Chancenverwertung fernab jeglicher Reichweite gewesen wäre.

Pepic-Wellental beim Bahlinger SC

Der FC-Astoria Walldorf startete beim Bahlinger SC mit viel Vorwärtsdrang in die Partie und hatte durch Fahrenholz nach gut einer halben Stunde auch einen Hochkaräter, den BSC-Torwart Grawe mit tollem Fußreflex zunichte machte. Zur Halbzeit führten die Gastgeber, da Pepic in der Nachspielzeit aus halblinker Position traf. Bux erhöhte in der 56. Minute per Kopf auf 2:0. Die Gäste protestierten, da sie Stichs Rettungstat - anders als das Schiedsrichter-Gespann - nicht hinter der Linie verortet hatten. Jenes Gespann um Luca Schiliro zeigte in der 65. Minute nach Foul von Lässig an Bektasi auf den Punkt. Elfmeter für Bahlingen, doch Pepic drosch die Kugel über den Querbalken. Der FCA war sportlich gesehen also noch am Leben, kam aber nur noch zum 1:2 durch Grimmer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Barry kam danach sogar noch einmal zum Abschluss, doch wieder zeigte sich Heim-Keeper Grawe aufmerksam.

Klostermann-Show lässt Freiberg feiern

Mit einem deutlichen Sieg fuhr der SGV Freiberg vom TSV Schott Mainz nach Hause. Dabei sah es zunächst so aus, dass der Aufsteiger aus Rheinhessen an diesem Samstag schönere Stunden verleben könnte, denn Thum erzielte in der 4. Minute das 1:0. Dann aber schlug in der 37. Minute die Stunde des erst kürzlich verpflichteten Littmann, Freiberg war wieder auf Augenhöhe. In die Halbzeit nahmen die Gäste sogar eine Führung, da Klostermann auf 2:1 stellte (41.). Jener Klostermann zeigte sich auch im zweiten Durchgang auffällig und schoss mit zwei weiteren Toren den klaren Auswärtssieg heraus.