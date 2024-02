Stuttgarter Kickers: Dicklhuber verlängert, Riedinger fehlt erneut auf unbestimmte Zeit

Wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel 2024 haben die Stuttgarter Kickers den Vertrag mit Kapitän Kevin Dicklhuber verlängert. Dagegen fällt Marian Riedinger erneut verletzungsbedingt für unbestimmte Zeit aus.

Kevin Dicklhuber hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der Gesichter der Stuttgarter Kickers entwickelt. Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2021 nach sieben Jahren zum Traditionsverein zurückkehrt und hat sich hier im zweiten Anlauf nachhaltig durchgesetzt. Nachdem Dicklhuber während seiner ersten Zeit auf der Waldau von 2012 bis 2014 beim damaligen Drittligisten nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, verbuchte der Blondschopf in den vergangenen zweieinhalb Jahren 96 Torbeteiligungen in 107 Pflichtspielen und hat damit großen Anteil an der aktuellen Erfolgsgeschichte des Tabellenführers der Regionalliga Südwest.

Kein Wunder also, dass die Blauen den im Sommer auslaufenden Vertrag mit ihrem Kapitän bereits jetzt ligaunabhängig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert haben. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dickl den Vertrag vorzeitig verlängern konnten. Auf seine Leistung ist Verlass und daher wollten wir auf jeden Fall mit ihm den Weg weitergehen. Es ist auch ein Zeichen unserer Wertschätzung, was er für den Erfolg der Kickers beigetragen hat", sagt SVK-Sportdirektor Marc Stein.

Riedinger verletzt sich erneut

Auch Dicklhuber, der kürzlich zum zweiten Mal Vater geworden ist, fühlt sich unter dem Fernsehturm weiterhin sehr wohl. "Ich freue mich weiterhin Teil der Kickers zu sein. Vielen Dank an die Verantwortlichen für das Vertrauen. Wir haben uns in den letzten Jahren hier etwas Großes aufgebaut und ich habe weiterhin Bock dies fortzusetzen. Ich bin topfit, sehe noch kein Ende des Erfolgs hier und werde meinen vollen Einsatz für das Team einbringen", sagt der 34-Jährige, der die Mannschaft am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger wieder auf den Rasen führen und auch dort anführen wird.

Nicht dabei sein wird allerdings Marian Riedinger. Der Außenverteidiger hatte sich gerade erst nach knapp einem Jahr Ausfall nach seinem zweiten Kreuzband- und Innenmeniskusriss zurückgekämpft und die Vorbereitung komplett mitgemacht. Am vergangenen Samstag kam der 22-Jährige im Testspiel gegen die Würzburger Kickers zum zweiten Mal nach seiner Verletzung zum Einsatz. Doch der 2:0-Erfolg gegen den Tabellenführer der Regionalliga Bayern durch Tore von David Braig und Dicklhuber geriet in den Hintergrund. Denn Riedinger musste nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung das Feld verletzungsbedingt wieder verlassen. Umfangreiche Untersuchungen am Montag ergaben, dass wohl eine weitere Operation nötig ist.

"Es ist nicht nur für Marian sehr bitter, auch für die gesamte Mannschaft ist das ein Schock. Er hatte sich sehr gut auf den Leistungsstand des Teams herangekämpft, dass er nun erneut ausfällt, trifft uns alle hart", sagt Stein. Die genaue Diagnose und Ausfallzeit sind noch nicht bekannt. "Marian ist sportlich und menschlich sehr wertvoll für uns. Auch jetzt in der Vorbereitung war er vom ersten Tag an für das Team voll da, genauso werden wir jetzt wie zuvor auch für ihn da sein", erklärt Kickers-Trainer Mustafa Ünal. In den nächsten Wochen müssen die Stuttgarter außerdem auf Ersatztorwart Maximilian Otto verzichten, der sich im Trainingslager in der Türkei eine Handverletzung zugezogen hat.