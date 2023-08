Stuttgarter Kickers bleiben VfB-Reserve auf den Fersen - Offenbach und Homburg jeweils remis

Die Regionalliga Südwest ist auch am 5. Spieltag fest in Stuttgarter Hand. Die VfB-Reserve gewann am Dienstag in Balingen, die Kickers zeitgleich bei Steinbach Haiger. Für Kickers Offenbach klappte es im Hessen-Duell mit der SG Barockstadt nicht mit einem Sieg, der kriselnde FC 08 Homburg bewies gegen Schott Mainz immerhin tolle Moral.

Wechselbad zwischen Freiberg und Bahlingen

Die Partie gegen den Bahlinger SC war keine drei Minuten alt, da machte Freiberg-Stürmer Klostermann nahtlos dort weiter, wo er am Samstag mit einem Dreierpack auswärts gegen Schott Mainz aufgehört hatte: Nach gefühlvollem Heber vom rechten Flügel nickte der Angreifer im Zentrum eiskalt ein. Bahlingen fand durch Mourads Schuss ins lange Eck eine relativ rasche Antwort (25.), ehe Reisig den SGV beinahe erneut in Führung gebracht hätte, doch sein Kopfball klatschte an den Pfosten. Besser zielte sein Teamkollege Gerezgiher in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, frei vor Keeper Grawe schob er platziert zum 2:1 ein. Im zweiten Durchgang dauerte es bis zur 76. Minute, bis sich wieder etwas am Ergebnis änderte: Häringer hielt in eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld seinen Fuß rein und markierte das 2:2. Doch vier Minuten vor Schluss hatte der Sport- und Gesangsverein noch einen letzten Pfeil im Köcher, Kuhinja drehte sich im Sechzehner um seinen Gegenspieler und jagte das Leder unter die Latte zur erneuten Freiberger Führung, die diesmal nicht mehr vom BSC egalisiert werden konnte.

VfB Stuttgart II schlägt spät zu

Die Bundesliga-Profis des VfB Stuttgart hatten Mitte August im DFB-Pokal mit der TSG Balingen keinerlei Probleme, Endstand 4:0. Am Dienstag nun gastierte die U 21 des fünfmaligen Deutschen Meisters bei der TSG und das immerhin als amtierender Spitzenreiter. Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten war der VfB II der Führung nahe, doch ein wuchtiger Distanzschuss von Münst sprang von der Unterkante der Latte ins Feld zurück. Eine derartige Großchance hatte Balingen zwar bis dahin nicht, aber auch die TSG wusste in den ersten 45 Minuten spielerisch zu überzeugen. Zehn Minuten waren in der zweiten Halbzeit absolviert, da zitterte auch die Stuttgarter Latte nach einem Kopfball von Wöhrle. Dieses von beiden Mannschaft ansehnlich gestaltete Duell hätte längst Tore verdient gehabt. In der 83. Minute schlug der Spitzenreiter zu: Simnica köpfte eine Flanke gefühlvoll ins lange Eck. Die TSG ging nun mehr ins Risiko, Stuttgart II nutzte das schamlos aus, Galjen vollendete nach einem Konter zum 2:0 (89.). Dierberger gelang in der Nachspielzeit immerhin noch der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht mehr. Die VfB-Talente haben mit diesem 2:1-Sieg nach fünf Spielen die Maximalausbeute von 15 Punkten auf ihrem Konto.

Offenbach lange zu umständlich

Dritter Sieg in Folge, so lautete der Plan von Kickers Offenbach im Hessen-Duell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Doch anders als bei den beiden Erfolgen gegen Eintracht Frankfurt II (3:2) und Hoffenheim II (2:1) kam der OFC am Dienstag nicht sofort in die Gänge. Das änderte sich nach knapp einer halben Stunde, als der in den Vorwochen schon so auffällige Feigenspan und Arh Cesen die ersten Offenbacher Großchancen hatten. Im Netz lag der Ball in der 32. Minute, als Moreno eine Marcos-Flanke per Kopf verwertete. Mit einem kapitalen Fehler im Spielaufbau holten die Hausherren die SGB zurück ins Spiel. Arh Cesens Querpass auf Knothe landete bei Grobelnik, der freie Bahn zum Tor hatte und zum Ausgleich vollstreckte (43.). Kurz darauf war Halbzeit. Lange tat sich in der zweiten Hälfte nichts Weltbewegendes, zu ungenau gestalteten beide Teams ihre Offensivbemühungen. In der 77. Minute konnte sich immerhin OFC-Keeper Brinkies auszeichnen, als er einen Freistoß mit einer Flugparade entschärfte. Offenbach agierte an diesem Abend zu umständlich und hatte zudem Pech, dass Schiedsrichter Felix Prigan genau in dem Moment abpfiff, als Feigenspan nach einem verunglückten Abstoß von SGB-Torwart Zapico noch mal Fahrt aufs Tor hätte aufnehmen können. Die Kickers-Bank war außer sich, half aber alles nichts, mit 1:1 ging es in den Feierabend.

Stuttgarter Kickers schlagen auch Steinbach Haiger

Die Stuttgarter Kickers fremdeln nach dem Aufstieg nicht im geringsten mit der neuen Liga und ließen das am Dienstag auch den ambitionierten TSV Steinbach Haiger an dessen Haarwasen spüren. Zwar drückte der TSV zu Beginn und Dornebusch im Stuttgarter Tor hatte alle Mühe, die Null zu halten, doch mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste aktiver. In der 27. Minute zog Mauersberger aus halblinker Position ab und platzierte den Ball präzise im Winkel, 1:0 für die Kickers. Bis zur Pause drückten die Blauen, das Gegentor hatte bei Steinbach Haiger offensichtlich Spuren hinterlassen. So gesehen kam für die Hausherren die Halbzeitpause wie gerufen. Nach Wiederbeginn blieb die Statik des Spiels unverändert. Die Kickers blieben tonangebend, Dicklhuber erhöhte in der 54. Minute per Abstauber auf 2:0. Sukzessive wachte Steinbach Haiger wieder auf, Gudra schoss in der 68. Minute noch knapp vorbei, ehe Galle nach einem Eckball per Kopf verkürzte (72.). Die Hessen drängten anschließend auf den Ausgleich, bei Stuttgart waren jetzt alle elf Mann mit Verteidigen beschäftigt. Einen der wenigen Nadelstiche nutzten die Gäste in der Nachspielzeit zur Entscheidung: Dicklhubers Distanzschuss landete zum 3:1-Endstand im Netz. Damit bleibt die Elf von Mustafa Ünal dem Stadtnachbarn VfB Stuttgart II dicht auf den Fersen.

Homburg punktet nach 0:2-Rückstand

Für vor Saisonbeginn geäußerte Drittliga-Ambitionen muss der FC 08 Homburg allmählich viel häufiger punkten. Doch auch am Dienstag gegen den TSV Schott Mainz regnete es bei den Saarländern erstmal hinten rein. Wimmers Steilpass versenkte Fischer zur frühen Mainzer Führung (4.). Und wäre das aus Homburger Sicht nicht schon bitter genug, legte Wimmer zwei Zeigerumdrehungen darauf nach einem Einwurf völlig freigelassen das 2:0 für die Gäste nach. Der FCH musste sich kurz schütteln und versuchte danach erste Korrekturen am Ergebnis vorzunehmen. In der 19. Minute verlängerte Perdedaj einen Eckball zu Hummel, doch der köpfte an die Latte. Doch auch die Mainzer igelten sich nicht nur ein, sondern hatten in Person von Rosenbaum in der 38. Minute auch einen Aluminiumtreffer, diesmal der Pfosten. Mit 2:0 für den Aufsteiger ging es in die Halbzeit. Nach Wiederbeginn blies Homburg zur Attacke. In der 70. Minute brachte Eisele die Hoffnung zurück ins Waldstadion. Eine Kopfball-Ablage von Mendler drückte der Angreifer aus kurzer Distanz zum 1:2 über die Linie. Sieben Minuten später jubelten die Heimfans erneut, Steinmetz glich mit einem wuchtigen Distanzschuss aus. Der FCH blieb am Drücker, sollte tatsächlich noch der Dreier gelingen? Nein, die Mainzer konnten immerhin noch einen Zähler sichern, warten damit aber weiterhin auf ihren ersten Sieg. Homburg kommt trotz der beachtlichen Aufholjagd für den Moment nicht aus dem Tabellenkeller heraus, hat nach der Sensation im DFB-Pokal gegen Bundesligist Darmstadt 98 (3:0) im Tagesgeschäft Regionalliga nur zwei Punkte aus vier Spielen eingefahren.

Punkteteilung am Mainzer Bruchweg

Viermal blieb der VfR Aalen zu Saisonbeginn ungeschlagen und reiste am Dienstag an den Bruchweg zum FSV Mainz 05 II. Nach zähem Beginn entfaltete Aalen in der Endphase der ersten Halbzeit erstmals Torgefahr. Ein Odabas-Kopfball wurde im letzten Moment abgeblockt, FSV-Torwart Rieß behielt bei Schüssen von Thermann und Diakité die Oberhand. Somit ging es torlos in die Pause. Der erste Aufreger des zweiten Spielabschnitts ereignete sich in der 55. Minute: Nullfünfer-Kapitän Trapp brachte Diakité im Strafraum zu Fall, es gab Elfmeter, den Kindsvater souverän verwandelte. Eigentlich fiel den Mainzer Talenten nicht viel ein, trotzdem stand es ab der 67. Minute 1:1, Kraft legte per Kopf zu Schmidt, der schob aus wenigen Metern ein. Danach wurde Mainz aktiver, verdiente sich gewissermaßen im Nachhinein diesen Treffer. Beide Mannschaften hatten noch Gelegenheiten auf den Sieg, aber als in der Nachspielzeit noch ein Schuss von Aalens Döringer knapp vorbeirauschte, war klar, dass es beim 1:1 bleiben sollte.