Stuttgarter Kickers bleiben im Meisterrennen standhaft - Reutlingen im April unschlagbar

Im Meisterrennen haben sowohl die Stuttgarter Kickers als auch der SGV Freiberg ihre Auswärtsaufgaben mit vier geschossenen Toren erfüllt. Unten befreit sich der SSV Reutlingen, der in Rielasingen-Arlen mit Verzögerung im Spiel ankam, mit dem neuerlichen Sieg aber weiterhin eine weiße Weste im April aufweist.

Dass die Stuttgarter Kickers auch holprige Spiele gewinnen können, zeigten sie am Gründonnerstag gegen den 1. CfR Pforzheim (1:0). Und auch am Montag war Abstiegskandidat Freiburger FC wahrlich kein Selbstläufer, da die Breisgauer nicht nur mit Kampf und Leidenschaft dagegenhielten, sondern auch spielerisch ihre Akzente setzten.

Mit einem schönen Distanzschuss aus 25 Metern gab Colic in der 10. Minute aber das aus Sicht der Stuttgarter ideale Startsignal. Der FFC war kurz danach dem Ausgleich nahe, als Gästekeeper Castellucci den Ball an der Torauslinie nicht richtig klären konnte, die Freiburger den Ball aber nicht aufs leere Tor brachten. Und so schlugen die Schwaben eben in der 20. Minute ein zweites Mal zu: Dicklhuber zog einen Freistoß scharf auf den langen Pfosten, Zagaria köpfte ein. Auf der Gegenseite ließ Freiburg in der 28. Minute den nächsten Hochkaräter liegen, ein Martinelli-Schuss prallte von Castellucci abgewehrt vor die Füße von Fries, der den Ball aber über das Tor drosch. Besser machte es Mourad in Minute 38, mit einem strammen Schuss ließ er das Netz zappeln, 1:2.

Die Kickers waren unter dem Strich das spielbestimmende Team, konnten sich angesichts des knappen Ergebnisses und der Freiburger Fähigkeit, sich immer wieder Großchancen herauszuspielen, ihrer Sache aber nicht sicher sein. In der 58. Minute nahm der Auswärtssieg aber konkretere Formen an: Dicklhuber verwandelte einen an ihm verursachten Foulelfmeter zum 3:1. Sicherlich ist der Erfolg des Traditionsklubs aus dem Stadtteil Degerloch auch darin begründet, dass Trainer Mustafa Ünal auch von der Bank immense Qualität bringen kann. Das zeigte sich in der 82. Minute, als der eingewechselte Tunjic einen Eckball des ebenfalls eingewechselten Obernosterer ins Tor köpfte.

SGV Freiberg verdaut Rückstand

Beim Kampf um Platz eins bleibt die Spannung hoch, weil auch der SGV Freiberg auswärts erfolgreich war. Gegen die Sport-Union Neckarsulm gewann die Mannschaft des neuen Trainers Ramon Gehrmann mit 4:2. Zwischenzeitlich standen die Männer vom Wasen aber etwas mit dem Rücken zur Wand. Das sah man in der 12. Minute noch nicht kommen, da brachte der zukünftige Stuttgarter Berisha seine Freiberger in Führung. Fünf Zeigerumdrehungen darauf markierte Albert das 1:1, und in der 28. Minute führte der Abstiegskandidat durch einen Steven-Neupert-Elfmeter sogar. In die Pause konnte Freiberg aber immerhin ein 2:2 nehmen, Ikpide netzte in der Nachspielzeit des ersten Spielabschnitts. Im zweiten Durchgang besann sich der Sport- und Gesangsverein auf seine Qualitäten als Spitzenmannschaft und sicherte sich dank Grüttner (68.) und Joker Markopoulos (90.+5) den Sieg.

Mit den Kickers und Freiberg ist der Aufstiegskampf schon durcherzählt, aber das Kellergeschoss der Liga bietet auch noch jede Menge Spannung. Der SSV Reutlingen nimmt seit Monatsbeginn Stufe um Stufe nach oben, gewann beim FC Rielasingen-Arlen auch seine dritte Partie im April. Da konnte es die Reutlinger auch nicht nachhaltig schocken, dass Adrovic in der 5. Minute den ersten Angriff des FCRA sofort per Schuss aus rund 15 Metern mit dem 1:0 vergoldete. Ein kleiner Wirkungstreffer war dieses Gegentor allerdings schon für Reutlingen, Mohr hätte nach knapp 20 Minuten den Ball fast so folgenschwer vertändelt, dass Rielasingen-Arlen beinahe zum 2:0 gekommen wäre, doch Torwart Piu rettete in höchster Not. Glück hatten die Gäste, dass Niedermann in der 23. Minute im Fünfer den Ball nicht richtig traf und so Piu noch eingreifen konnte. Ganz allgemein war Piu bis zum Pausenpfiff der Garant, dass Reutlingen noch im Spiel war. Stark verbessert kehrte der SSV auf den Platz zurück, und Sanyang nagelte eine Flanke von Staiger im zweiten Anlauf ins Netz, 1:1 in der 51. Minute. Jetzt waren die Kräfteverhältnisse gedreht, erst in der 75. Minute meldete sich Rielasingen-Arlen mit einem Rasmus-Kopfball wieder gefährlich zu Wort. Kurze Zeit später stand Heim-Keeper Klose im Mittelpunkt, der einen 40-Meter-Rückpass von Serpa per Fallrückzieher klärte, um keinen indirekten Freistoß für Reutlingen zu riskieren. In der 83. Minute brandete Jubel bei den Gäste-Fans auf: Djermanovic zog aus der Drehung ab und versenkte den Ball zum Siegtreffer im Netz.

Von ganz tief unten gab es überraschend klare Heimsiege zu vermelden: Der 1. FC Bruchsal (18.) schlug den FC Nöttingen 5:0, der Vorletzte TSV Ilshofen brachte dem SV Oberachern eine 5:1-Niederlage bei. Auch generell bot dieser Spieltag Tore satt, der Reutlinger Sieg und der 2:1-Erfolg des FSV 08 Bietigheim-Bissingen gegen den FV Lörrach-Brombach waren schon die enthaltsamsten Partien des Montags.