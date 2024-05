Stuttgarter Festtag: Kickers neuer Primus - VfB II mit Torfestival

Am 10. Spieltag der Regionalliga Südwest haben sich die Stuttgarter Kickers die Tabellenführung geschnappt, während der VfB II mit 7:3 gegen Koblenz triumphierte. Am Freitag hingegen gab es bei Kickers Offenbach lange Gesichter, das Spiel in Walldorf ging 0:1 verloren. Eintracht Frankfurt II musste mit Balingen die Punkte teilen.

Stuttgarter Kickers gewinnen das Topspiel

Dass die Begegnung SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen Stuttgarter Kickers das Prädikat "Spitzenspiel" tragen würde, hatte vor Saisonbeginn wohl auch nicht jeder auf dem Zettel. Am Samstag meldeten sich die Hessen nach gut einer Viertelstunde erstmals zu Wort, einen Schuss von Schaaf parierte Dornebusch mit einem Klasse-Reflex. Auf der Gegenseite konnte sich in der 32. Minute Zapico bei einem Dicklhuber-Schuss auszeichnen. Doch mit der nächsten Aktion war der Spanier im SGB-Tor bezwungen, eine Schmidts-Hereingabe verwertete Mauersberger am zweiten Pfosten (33.). Fulda musste trotz Chancenplus mit einem Rückstand in die Halbzeit gehen. Den ersten Hochkaräter in der zweiten Hälfte hatte Stuttgart in Person von Dicklhuber, der ein schönes Solo mit einen knapp danebengehenden Schuss abschloss. Von den Hausherren kam lange nicht viel, erst zu Beginn der Schlussviertelstunde füllte sich wieder der Chancenzettel. Doch statt des Ausgleichs fiel der zweite Kickers-Treffer, Loris Maier setzte sich links gut durch und jagte den Ball in den Winkel (83.). Als Fuldas Pomnitz drei Minuten später wegen eines ruppigen Fouls Gelb-Rot sah, war klar, dass dieses Spitzenspiel mit einem Auswärtserfolg enden würde.

Freibergs starke Ecken

Mit dem SGV Freiberg wartete für den sechs Spielen in Folge ungeschlagenen FC 08 Homburg ein echter Prüfstein, schließlich mischen die Schwaben momentan in der Spitzengruppe der Liga mit. Von Anpfiff weg dominierte der FCH vorerst das Geschehen. In der 15. Minute verloren die Gäste aber Perdedaj, der wohl im Rasen hängenblieb und mit der Trage vom Platz getragen werden musste. Auch ohne seinen erfahrenen Fixpunkt blieb Homburg am Drücker und belohnte sich in der 22. Minute mit dem Führungstor. Nach schöner Kombination hämmerte Stavridis den Ball unter die Latte. Mit einem Standard fand der Sport- und Gesangsverein zurück ins Spiel: In der 33. Minute landete eine Ecke im Rückraum bei Pisot, dessen Direktabnahme abgefälscht ins Netz flog. Ohne weitere Höhepunkte ging es bis zur Halbzeit weiter. Der zweite Abschnitt gehörte eindeutig Freiberg, das sich nur den Vorwurf gefallen lassen musste, aus den Chancen kein Kapital geschlagen zu haben. Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit, da kam Osee nach einem Eckball im Sechzehner zum Schuss und buchte seinen Freibergern tatsächlich noch drei Punkte aufs Konto.

Offenes Visier in Hoffenheim

Während die TSG Hoffenheim II drei Spiele in Folge auf einen Sieg wartete, ging der VfR Aalen am Samstag mit der Bilanz von zuletzt drei ungeschlagenen Partien auf den Rasen des Dietmar-Hopp-Stadions. Dort entwickelte sich eine ausgeglichene erste Hälfte ohne größere Torchancen. Nicht einmal 180 Sekunden nach Wiederbeginn ging Hoffenheim in Führung. Kalambayis scharfe Hereingabe bugsierte Kelati im Zentrum über die Linie. Die Ketten waren nun gesprengt, Butler erwischte in der 61. Minute eine Hereingabe am langen Pfosten und markierte das 2:0 für die TSG. Ein sanftes Kraichgauer Ruhekissen? Nein, denn schon in der 63. Minute köpfte Meien einen Abruscia-Freistoß in die heimischen Maschen. Beide Teams sprühten jetzt vor Spielfreude, Spannung lag in der Luft, ehe Tohumcu in der 88. Minute mit dem 3:1 das Spiel zu Gunsten der Bundesliga-Reserve entschied.

Steinbach mit tollem Schlussspurt

"Enttäuschung gegen Achterbahnfahrt", unter diesem Motto stand das Duell zwischen dem TSV Schott Mainz und dem TSV Steinbach Haiger. Für die ambitionierten Gäste setzte es am Samstag sofort eine eiskalte Dusche: Nach einem Konter scheiterte Fischer zwar freistehend an Steinbach-Schlussmann Schulze Kökelsum, doch den Abpraller drückte Portmann über die Linie (2.). Die Mainzer blieben mutig und erhöhten in der 20. Minute durch Assibey-Mensah mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze. Neue Hoffnung durften die Gäste ab der 35. Minute schöpfen, als sich Schott-Stürmer Fischer nach einem Foul an Schulze Kökelsum die Gelb-Rote Karte einhandelte. Doch bis zur Pause konnte Steinbach aus seinen Chancen kein Kapital schlagen. Im zweiten Spielabschnitt stellten die Hessen aber sofort die Weichen auf Aufholjagd. Wurde in der 48. Minute ein Firat-Schuss noch auf der Linie geklärt, schob Theisen im zweiten Versuch zum Anschlusstreffer ein. Zwei Minuten später verhinderte der Pfosten bei einem Güclü-Schuss den Ausgleich. Der Druck auf den TSV Schott wurde nun immens. Mainz-Keeper Hansen, Steinbacher Pech und eine gleichzeitig schlampige Chancenverwertung ließen beim Aufsteiger die Hoffnung reifen, dass der Heimsieg gerettet werden könnte. Spät, aber nicht zu spät, münzte Steinbach seine Überlegenheit schließlich doch in Tore um. In der 89. Minute schob Theisen zum Ausgleich ein. Damit wollten sich die Gäste nicht begnügen und gewannen tatsächlich noch. Erst prallte ein Lattenkracher von Hansens Rücken ins Tor (90.+4), dann schraubte Firat noch das 4:2 drauf (90.+6). Nicht unerwähnt darf bleiben, dass zwischen beiden Toren Just fast noch zum 3:3 getroffen hätte, er aber aus bester Position seinen eigenen Mitspieler Embaye anschoss.

Aufregung um Frankfurter Führungstreffer

Weil Hessen Kassel auf der Fahrt in Richtung Bornheimer Hang im Stau stand, ging das Duell beim FSV Frankfurt 45 Minuten später los. In der 26. Minute fanden die Gastgeber eine erste Lücke im engmaschigen KSV-Abwehrverbund. Einen Kopfball von Boutakhrit fälschte Falaye ins Netz ab. Doch mit welchem Körperteil? Kassel reklamierte Handspiel, Schiedsrichter Christian Ballweg befragte den Torschützen, doch der signalisierte, dass sein Treffer korrekt erzielt worden sei, weswegen er auch zählte. Die Gäste waren erwartungsgemäß unzufrieden. Kurz vor der Pause musste zu allem Überfluss auch noch Meha verletzt raus. Im zweiten Durchgang hatte Jones das 1:1 auf dem Fuß, doch seine Direktabnahme aus guter Position kullerte knapp vorbei. Allerdings zeigten sich auch die Frankfurter phasenweise aktiv. Somit war das 2:0 durch Hermes, der nach einem Konter in den Winkel traf, nicht unverdient (67.). Die anschließenden Kasseler Chancen vereitelte Ospelt bravourös. Vorne hatte der FSV in der 90. Minute zweimal hintereinander Aluminium-Pech, erst lenkte KSV-Keeper Langhoff einen Kopfball von Khan Agha an den Pfosten, McLemore wollte den Abpraller per Fallrückzieher verwerten, traf aber nur die Latte. Ein sehenswerter Schlusspunkt unter einem Derby, das der FSV als Sieger beendete.

VfB-Reserve meldet sich zurück

Nach vier Spielen ohne Sieg wollte der einstige Spitzenreiter VfB Stuttgart II gegen den Tabellenletzten TuS Koblenz wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpfen. Als Esmel in der 24. Minute nach einem zu kurz geklärten Eckball für die Gäste traf, rückte dieses Unterfangen zunächst in weite Ferne. Aber dieser Nachmittag war damit längst noch nicht zu Ende erzählt. Eine Hoppe-Vorlage nahm Paula in der 35. Minute direkt und glich für die Schwaben aus. Mit zwei ähnlich entstandenen Treffern - beide Male nach Cissé-Vorlage von der Grundlinie - besorgten Drakas (41.) und Kastanaras (45.+2) den 3:1-Pausenstand für die VfB-Reserve. Für den letzten Funken Spannung in dieser Partie sorgte Bach mit dem Anschlusstreffer in Minute 64. Der VfB verschlief ein stückweit den Beginn der zweiten Hälfte. Dann zogen die Jungs mit dem Brustring wieder das Tempo an. Münst köpfte nach einer Flanke des frisch eingewechselten Ulrich das 4:2, ehe Galjen flach (73.) und Paula in den Winkel (74.) auf 6:2 erhöhten. Shaqiri betrieb nach einem Eckball etwas Koblenzer Ergebniskosmetik (76.), bevor Münst in der Schlussminute mit einem Seitfallzieher zum 7:3 die Kirsche auf die aus Stuttgarter Sicht zuckersüße Sahnetorte platzierte. Die TuS muss hingegen das zähe und altbacken schmeckende Brot eines Tabellenletzten kauen.

Bahlingen siegt im Kellerduell

Im Kellerduell zwischen dem Bahlinger SC und dem FSV Mainz 05 II brauchten beide Mannschaften, bis sie auf Touren kamen. Ein Rupil-Aufsetzer, den BSC-Torwart Grawe gut entschärfte, war in der 39. Minute der erste kleine Aufreger. Doch noch vor der Halbzeit fiel ein Treffer. Wehrle köpfte in der 42. Minute eine Flanke an den Mainzer Pfosten, den Nachschuss drückte Weizel zur Bahlinger Führung über die Linie. In der 58. Minute setzte sich Köbele ballsicher im FSV-Strafraum durch und erhöhte mit einem strammen Schuss ins lange Eck. Danach rissen die Nullfünfer das Geschehen an sich und übten plötzlich mächtig Druck aus. Lovisa hätte zwar nach einem Entlastungsangriff in der 76. Minute bei seiner Doppelchance auf 3:0 stellen müssen, doch ansonsten fand offensiv nur der FSV statt. Da Derstroff mit einem Volley erst in der 89. Minute Zählbares gelang, kam im Nachhinein betrachtet das Aufbäumen der Gäste zu spät. Bahlingen behielt alle Punkte am Kaiserstuhl, auch wenn Mainz in der Nachspielzeit dem Ausgleich nahe war.

Eintracht II muss mit Punkt leben

Tabellenführer Eintracht Frankfurt II ging als klarer Favorit gegen die TSG Balingen in das Freitagsspiel. Und so gestaltete sich die Partie zunächst auch. Die Jungadler um den schon bald für die Profis vorgesehenen Raebiger waren das gefährlichere Team. Köpfte Ferri Julia in der 21. Minute noch knapp daneben, setzte sich acht Zeigerumdrehungen später Futkeu energisch durch und krönte seine Einzelaktion mit dem Führungstreffer. Zur Halbzeit konnte man bilanzieren, dass die SGE zumindest effizient agierte, denn eine Vielzahl an Chancen ließ eine couragiert verteidigende TSG nicht zu. Nach Wiederbeginn häuften sich die Chancen mit leichtem Plus für die Frankfurter, die aber Glück hatten, dass Meiser in der 73. Minute einen Freistoß an den Pfosten setzte. Sechs Minuten später war gegen einen Distanzschuss von Kuhn kein Kraut mehr gewachsen, Balingen glich aus. Die U 21 der Eintracht konnte nicht mehr antworten, musste in der Nachspielzeit tief durchatmen, nachdem Gauer mit einer tollen Parade zumindest den einen Punkt für die Jungadler festhielt.

Barry schockt Offenbach

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge musste für Kickers Offenbach bei Kellerkind Astoria Walldorf unbedingt ein Sieg her, um die Spitzengruppe der Liga zumindest ansatzweise im Auge zu behalten. Nach einer Anfangsphase, in der der OFC mehr vom Spiel hatte, schlug Walldorf in der 21. Minute eiskalt zu. Waack passte ins Zentrum, wo Barry einschoss. Kurz darauf hatte der Torschütze das 2:0 auf dem Fuß, doch Gäste-Torwart Brinkies rettete im Eins-gegen-eins. Offenbach schien der Gegentreffer nicht gut bekommen zu sein, denn kurzzeitig dominierte Walldorf das Geschehen. Mit einem knapp vorbeistreichenden Derflinger-Schuss in der 28. Minute wurden die Hessen wieder munterer. Alles in allem aber kam vom Team von Christian Neidhart zu wenig Zwingendes, sodass es mit einem Rückstand in die Pause ging. Nach Wiederbeginn sah es kurz danach aus, dass die Kickers jetzt zur Jagd auf den Ausgleich blasen würden, aber der FC-Astoria bekam das Geschehen schnell wieder beruhigt und hatte mit Barry und Carl zwei Aktivposten, die der Offenbacher Defensive mächtig zusetzten. Offenbach musste gegen Ende zwangsläufig ins Risiko gehen, agierte aber trotz vielem Ballbesitz zu ungenau. Und somit blieb es bei der Auswärtsniederlage.