Stuttgarter Derby: VfB II verdrängt die Kickers aus der Heimkabine

Es ist wieder soweit: Nach fünfeinhalb Jahren treffen der VfB Stuttgart II und die Stuttgarter Kickers wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Vor der Kracherpartie der Regionalliga Südwest sorgt die Kabinenwahl für Aufsehen.

Markus Fiedler, Trainer des VfB Stuttgart II, blickt derzeit gerne auf die Tabelle. Für das Spitzenspiel und zugleich auch Stadtderby gegen die Stuttgarter Kickers spielen die Platzierungen für ihn aber keine Rolle. Dass am 14. Spieltag beide Stuttgarter Mannschaften im oberen Tabellendrittel der Regionalliga Südwest zu finden sind, dürften wohl nur die kühnsten Optimisten beider Fanlager erwartet haben. Sowohl die Kickers aus Degerloch als auch die U 21 des VfB aus Bad Cannstatt spielen bislang eine beeindruckende Runde und treffen sich an diesem Samstag zum Stadtderby.

Bei VfB-Coach Fiedler, der aufgrund einiger Abstellungen zu den Nationalmannschaften und den Profis nur bedingt komplett trainieren kann, ist die Vorfreude aber schon da. "Dass wir vor dem Derby eine Tabellenkonstellation vorfinden, die ein Spitzenspiel abbildet, ist schön und nehmen wir gerne als Randnotiz wahr. Wir wissen aber, dass die Kickers kein gewöhnlicher Aufsteiger sind und auch, dass wir alles in die Waagschale werfen müssen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen." Dabei helfen kann, zumindest von der Bank, wieder Alex Groiß, der die letzten Spiele aufgrund von Knieproblemen verpasst hat. Zudem ließ Sebastian Hoeneß, bekanntlich Trainer der Bundesliga-Profis, verlauten, dass die in der Länderspielpause bei ihm im Trainingsbetrieb integrierten Talente am Wochenende wieder in U 19 und U 21 eingesetzt werden können. Ein weiterer Faktor könnten auch die VfB-Fans sein, die ihr Team auf Degerlochs Höhen begleiten. Von den knapp 7000 verkauften Tickets haben sich mehr als 2500 Weiß-Rote eines für das Stadtderby gesichert, das auf dem Papier ein VfB-Heimspiel ist. Doch dazu später mehr ...

Stein gegen seine letzte Station

Ein blaues Herz hat mittlerweile Marc Stein. Doch der aktuelle Sportdirektor der Stuttgarter Kickers kann auch eine VfB-Vergangenheit als Spieler vorweisen. Somit sagt der 38-Jährige: "Ich würde lügen, wenn es nicht etwas Besonderes wäre. Ich habe meine letzten Schritte der Karriere dort verbringen dürfen. Das war für mich eine schöne Zeit, nichtsdestotrotz muss ich das auch ein Stück weit beiseitelegen, denn wir haben auch Ziele." Stein präzisiert: "Wir wollen weiter vorankommen, wollen im Derby gewinnen, und das steht für mich im Vordergrund."

Spannend wird für Stein sein, wie die große Kulisse auf die VfB-Talente wirken wird. Der Kickers-Sportdirektor verrät ehrlich: "Der VfB II ist für mich relativ überraschend ganz weit oben dabei. Ich habe sie ein paar Mal vorher gesehen, da war es nicht ganz so optimal. Trotzdem stehen sie zu Recht dort, wo sie aktuell sind, genauso wie wir." Generell sei das anstehende Lokalduell auch für die ganze Stadt Werbung: "Ich glaube von den Vorzeichen her ist das ein sehr schönes Spiel, ein tolles Derby, in dem man sich präsentieren kann und wir auch den Stuttgarter Fußball präsentieren können - vielleicht nicht die ganz oberste Geige, aber trotzdem ein tolles Derby und das wünschen sich, glaube ich, auch alle Fans."

Offensivspieler Christian Mauersberger, der in Degerloch den Spaß am Fußball wiedergefunden hat, pflichtet seinem Vorgesetzten bei: "Ich glaube, dass das zwei Vereine sind, die sich nicht so gut leiden können (lacht), deshalb ist die Vorfreude und Anspannung groß. Wir freuen uns riesig auf Samstag, ich bin gespannt, wie viele Leute ins Stadion kommen. Aber das wird, glaube ich, ein schönes Derby und wir hoffen, dass wir die Punkte bei uns lassen können."

Trainer Mustafa Ünal geht indes mit einigen Personalsorgen ins Derby: Daniel Kalajdzic wurde nach seiner Roten Karte gegen den FSV Frankfurt für zwei Spiele gesperrt. Lukas Kiefer hat in gleicher Partie seine fünfte Gelbe gesehen. Neben den Langzeitverletzten Paul Polauke (Schlüsselbeinbruch) und Marian Riedinger (Kreuzbandriss) ist auch David Braig noch keine Option, der nach seinem Mitte September erlittenen Muskelfaserriss noch Aufbautraining absolviert. Davon unbeeindruckt strahlt Ünal Optimismus aus: "Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche mit unseren gewohnten Abläufen." Vor der talentierten Zweitvertretung des Bundesligisten hat der Kickers-Trainer Respekt, fordert aber auch: "Wir werden definitiv an unsere Grenzen gehen müssen, daher erwarte ich ein packendes Spiel. Es wird wichtig sein, dass wir trotz der Qualität des Gegners auch unsere Stärken in den Vordergrund stellen."

Motivation und Personallage scheinen klar, bleibt noch eine Frage offen: Wo dürfen sich die Kickers eigentlich umziehen? Denn auch wenn der VfB II Heimrecht hat, das Derby wird aus organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen im Gazi-Stadion auf der Waldau ausgetragen, der eigentlichen Heimat der Blauen. Wie am Donnerstag bestätigt wurde, müssen die Kickers diesmal tatsächlich in die Gäste-Kabine ausweichen. Trotzdem betont Ünal: "Wir fühlen uns in unserem Stadion sehr wohl, daher ist es natürlich schön das Derby auf der Waldau spielen zu dürfen."

Den Auftakt des Spieltags am Freitagabend macht das Duell zwischen Kickers Offenbach und dem Tabellenschlusslicht TuS Koblenz.

Am Samstag stehen neben dem Stuttgarter Derby weitere sieben Spiele um 14:00 Uhr auf dem Programm. Der abstiegsgefährdete TSV Schott Mainz will nach dem Punktgewinn gegen die Eintracht-Reserve am vergangenen Wochenende gegen die nächste Bundesliga-Zweitvertretung punkten. Gegner ist die TSG Hoffenheim II. Bei der TSG Balingen geht derzeit die Abstiegsangst um, nun trifft man auf die SG Barockstadt. Außerdem gastiert Hessen Kassel beim FC 08 Homburg und der Tabellenführer SGV Freiberg hat den 1. FSV Mainz 05 II zu Gast. Des Weiteren bekommt es der FC-Astoria Walldorf mit dem TSV Steinbach Haiger zu tun sowie die seit drei Spielen sieglosen Frankfurter vom FSV haben den VfR Aalen zu Besuch. Zudem muss Eintracht Frankfurt II zum Bahlinger SC.