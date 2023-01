Stuttgart: Warten auf Sosa und Karazor

Die ersten Übungseinheiten im Stuttgarter Trainingslager sind absolviert. Nicht dabei in Marbella: Borna Sosa und Atakan Karazor.

Aus Stuttgarts Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet George Moissidis

Um konzentriert und intensiv arbeiten zu können, verlängerte Bruno Labbadia den Zeitraum des Trainingslagers um vier Tage. Es gibt viel zu tun und keine Zeit zu verschenken. Einem langen Anreisetag und einer ersten Spätschicht am gestrigen Abend, folgten heute zwei Einheiten auf den "La Quinta Football Fields" im spanischen Marbella. Dabei musste der neue Cheftrainer auf eine Reihe von Spielern verzichten.

Während sich der Großteil der VfB-Profis an taktischen Spielformen, Passstaffetten oder Torabschlüssen übte, drehten andere individuell ihre Runden: Konstantinos Mavropanos (Adduktoren) und Tanguy Coulibaly (Oberschenkel) plagen muskuläre Probleme, Ömer Beyaz beklagt ein Zwicken in der Achillessehne, Laurin Ulrich hat noch mit den Folgen eines Infekts zu kämpfen und Chris Führich mit den Nachwirkungen zweier Operationen. Dem Offensivmann wurde nach dem Ende der bisherigen Hinrunde erst eine Stützplatte entfernt, die ihm nach einem Schlüsselbeinbruch eingesetzt worden war. Später musste auch noch ein Überbein am Fuß chirurgisch behandelt werden. Wann Führich und die anderen vier Profis wieder voll ins Training einsteigen können, ist noch unklar.

Das gilt auch für Borna Sosa, der nach dem Gewinn des kleinen Finales bei der Weltmeisterschaft in Katar mit Kroatien gegen Marokko (2:1) erst einmal in den Heimaturlaub gereist war. Aktuell hat der Linksfüßer muskuläre Beschwerden im Bereich der Leistengegend und befindet sich in medizinischer Behandlung bei einem Spezialisten in München. Der Kroate könnte, so der Idealfall, spätestens in der zweiten Trainingswoche dazustoßen.

Karazor beim spanischen Konsulat

Bereits heute Abend wird Karazor in Marbella erwartet. Dass er gestern nicht mit der Mannschaft angereist war, lag am weiterhin offenen Verfahren gegen den Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs auf Ibiza in Untersuchungshaft saß. Auf Kaution freigelassen bekam der 26-Jährige die Auflage, regelmäßig beim spanischen Konsulat in Stuttgart vorstellig zu werden. So auch gestern.