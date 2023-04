Stuttgart unter Hoeneß noch ungeschlagen: "So soll der Weg weitergehen"

Im Abstiegskampf ist der VfB Stuttgart unter Sebastian Hoeneß weiter ungeschlagen, in Augsburg gab es ein Unentschieden. Keeper Fabian Bredlow sieht den VfB damit auf einem guten Kurs.

Lange hatte es in Augsburg nach einem knappen Erfolg des FCA ausgesehen, bevor Wataro Endo dem VfB Stuttgart das 1:1 bescherte. Für Josha Vagnoman der verdiente Lohn der letzten Wochen: "Diese Moral haben wir aus den letzten Spielen mitgenommen", erklärte der Sommerneuzugang gegenüber DAZN und führte aus: "Wir sind nach Rückschlägen immer wieder da. Auch wenn die erste Halbzeit nicht nach Plan lief, haben wir es in der zweiten Halbzeit gut gemacht." Es sei daher "ein gerechtes 1:1" gewesen, weshalb der VfB mit dem Punkt leben müsse.

Hoeneß bringt Leidenschaft und Glauben zurück

Dass die Schwaben unter Sebastian Hoeneß weiterhin ungeschlagen blieben, sah der Außenverteidiger auch als Verdienst des Coachs selbst: "Er nimmt uns zu 100 Prozent mit, wir geben alles und ziehen mit", so Vagnoman, der den Erfolg des neuen Trainers daran festmachte, dass er viele Gespräche suche und den Spielern vermittle, mutig mit dem Ball nach vorne zu agieren. Deshalb seien Leidenschaft und Glaube "zu 100 Prozent" da.

Augsburgs bekannte Stärken überraschen

Zwei Faktoren, die dem Stuttgarter Spiel vor dem Seitenwechsel laut Keeper Fabian Bredlow etwas abgegangen waren: "Augsburg hat uns ein bisschen den Schneid abgekauft. Wir wussten eigentlich, was auf uns zukommt, aber wirkten doch in der ein oder anderen Situation überrascht, wie intensiv Augsburg am Ende gespielt hat." Eine bekannte Schlüsseleigenschaft der Fuggerstädter: "Das macht sie zu Hause stark und wir haben dagegen kein richtiges Mittel gefunden." Tatsächlich hatten sich die Gäste lange schwer getan.

"Wir sind eine Mannschaft, die gerne Ballbesitz hat. Das hat heute nicht gut funktioniert. Wenn Augsburg ins Pressing gegangen ist, haben wir leichte Ballverluste gehabt, sind natürlich früh in Rückstand geraten und dann wird es schwer", konkretisierte Bredlow die Probleme des VfB in den ersten 45 Minuten. Nach der Pause sei dann "unsere Positionierung anders" gewesen. Stuttgart habe "mutig rausgespielt und besser die Räume gefunden", weshalb der Ausgleich Bredlows Meinung nach verdient gefallen wäre.

In unserer jetzigen Situation zählt jeder Punkt, auch hier in Augsburg. Fabian Bredlow

Deshalb sei auch ein Zähler, der auf den ersten Blick vielleicht ernüchternd wirken könnte, für den Schlussmann viel wert: "In unserer jetzigen Situation zählt jeder Punkt, auch hier in Augsburg. Natürlich hätten wir gerne drei geholt, aber man hat in der zweiten Halbzeit positive Dinge gesehen." Beispielsweise, dass die Schwaben wenig zugelassen hätten, oder dass die Balance stimmt: "Am Ende sieht man einfach, dass alle, die auf dem Platz stehen, Bock haben zu zocken und auch kämpfen können."

Bredlow will VfB-Weg unter Hoeneß fortsetzen

Eine gesunde Mischung, die zu fruchten scheint. Seit Hoeneß übernahm, stehen zwei Siege und zwei Remis zu Buche. "Alle haben Spaß daran, mit ihm zu arbeiten", verrät Bredlow ein Erfolgsgeheimnis des Neffen von Bayern-Legende Uli und wünscht sich ob des Zwischenstands: "Wir haben kein Spiel unter ihm verloren und genau so soll der Weg weitergehen."

Die nächste Gelegenheit, diese Serie auszubauen, haben Hoeneß und der VfB Stuttgart am kommenden Samstag. Ab 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) gastiert Borussia Mönchengladbach am Neckar.