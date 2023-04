Stuttgart und die leidige Systemfrage

Unter Bruno Labbadia hieß es immer wieder: Stuttgarts Kader ist nicht für eine Viererabwehrkette geeignet, sondern nur auf eine Dreierabwehrreihe ausgelegt. Beim 3:3 gegen Borussia Dortmund bewiesen die VfB-Profis das Gegenteil. Es geht scheinbar auch mit der Viererkette - wenn man denn will.

Sie war ein großer Kritik- und letztlich auch der Knackpunkt in der Zeit unter Trainer Bruno Labbadia, der felsenfest an seiner 4-3-3-Formation festhielt: die Viererkette. Der Vorwurf: Hinten sei man damit nicht stabil genug und vorne fehle es an personeller Durchschlagskraft. Am Ende musste der Trainer angesichts des sich nicht einstellenden Erfolgs seine Sachen packen.

Mit Sebastian Hoeneß haben die Schwaben jetzt einen Cheftrainer, der gerne und vorrangig mit drei Innenverteidigern spielen lässt. Zwei Siege zum Auftakt im Pokal gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) und beim VfL in Bochum (3:2), errungen in einem 3-3-2-2 und einem 3-4-3, unterstrichen diese vor allem unter einer Vielzahl von Anhängern verbreitete Ansicht.

Die Umstellung gegen Dortmund stellte sich als richtig heraus

Nach dem berechtigten Platzverweis gegen Konstantinos Mavropanos in der spektakulären Partie gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund musste Hoeneß taktisch auf die Unterzahlsituation reagieren und tat, was sich im Nachhinein als richtig herausstellen sollte. Der 40-Jährige setzte auf eine 4-4-1-Formation mit Josha Vagnoman als Rechts- und Borna Sosa als Linksverteidiger.

Statt im vermeintlich unpassenden System unterzugehen, kamen die Schwaben trotz Vorwärtsfußballs erst aus einem 0:2 und in den letzten Sekunden aus einem 2:3 zurück. "Zwei Dinge waren wichtig", erklärte Hoeneß im Nachhinein. "Es ging darum, in der Struktur zu bleiben, tief zu verteidigen, fleißig zu verteidigen und nicht den Kopf zu verlieren." Was seine Mannschaft trotz aller Widerstände und trotz der Umstellung hinbekam.

"Diesmal ist es uns tatsächlich gelungen", sagt auch Keeper Fabian Bredlow auf die Systemproblematik angesprochen. "Wenn man weiter Fünferkette spielt, gibt man vorne komplett alles auf. Genau das wollten wir nicht machen. Wir haben uns darauf konzentriert, defensiv gut zu stehen und die Dortmunder bis zur Mittellinie kommen zu lassen. Dadurch haben wir es geschafft, mit zwei Viererketten und Serhou (Guirassy, Anm. d. Red.) davor kompakt zu stehen." Vor allem Wille und Moral hätten gestimmt. "Wir waren extrem diszipliniert und extrem fleißig. Die Jungs sind richtig marschiert."

Wille und Moral. Auch für Hoeneß die Basics, um Erfolg haben zu können. "Wir haben gesehen, was möglich sein kann, wenn wir als Team agieren. Wenn wir daran glauben, alles geben, alles raushauen, können wir viel bewegen." Das gilt wohl ungeachtet aller angewandten Systeme. Dass es geht, haben die VfB-Profis gegen den Titelaspiranten aus dem Westen bewiesen. Diesmal zumindest.