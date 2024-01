Stuttgart: Umbau der MHP-Arena teurer als gedacht

Die MHP-Arena ist die Spielstätte des VfB Stuttgart. Da sie bis zur Europameisterschaft im Sommer umgebaut werden muss, kostet die Stadt nun mehr Geld als zunächst angenommen.

Fünf Spiele finden bei der EM 2024 in Stuttgart statt. Neben einem Viertelfinale gehört dazu unter anderem das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am 19. Juni (18 Uhr). Da es in der MHP-Arena aber nicht so vorangeht wie geplant, nimmt die Stadt Stuttgart nun reichlich Geld in die Hand.

Mittwoch und Donnerstag wird endgültig entschieden

Genau gesagt werden weitere 20 Millionen Euro investiert, um die Spielstätte des VfB rechtzeitig zur Europameisterschaft im Sommer fertigzustellen. Diese Informationen der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten" bestätigte die Stadt auch der "dpa". Die Drucksache werde am Mittwoch im Verwaltungsausschuss besprochen und am Donnerstag im Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

Die Probleme beim Umbau werden für die Stadt also teuer. Zu den Kosten soll die Erhöhung der Anzahl der Arbeitskräfte an der Stadionbaustelle gehören, ebenso ein Nachtzuschlag. Ohne Hilfe stehe das Terminziel "Inbetriebnahme Haupttribüne" zum 8. März mit dem Bundesliga-Heimspiel des VfB gegen Union Berlin (20.30 Uhr) infrage, schreibt Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) in einer noch nicht öffentlichen Vorlage, die den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" vorliegt.

VIP-Bereich des VfB betroffen

Eine Verzögerung hätte "weitreichende Konsequenzen" für die EM und den VfB, der dann ohne VIP-Bereich dastünde, weil das VIP-Zelt auf der für die Fernsehsender reservierten Fläche stehe, heißt es weiter. Die Mehrkosten trägt die Stadt - und der Gesamtaufwand für den Stadionumbau beläuft sich nun auf knapp 140 Millionen Euro.