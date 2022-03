Stuttgart "um Klassen besser": Sommer spricht Klartext - und von einer Vorführung

Obwohl Borussia Mönchengladbach beim VfB Stuttgart an diesem Samstagabend anfangs 2:0 geführt hatte, sprach Kapitän Yann Sommer nach der kassierten 2:3-Niederlage von einer absolut verdienten Niederlage für sein Team. Dabei wählte der Schweizer klarste Worte - genauso auch sein Trainer Adi Hütter.

Ihm fehlte es an vielem beim 2:3 nach 2:0 in Stuttgart: Gladbachs Torwart und Kapitän Yann Sommer. IMAGO/Michael Weber

Auf ein Neues: Mal wieder hatten die Gladbacher in dieser bislang von Rückschlägen durchzogenen Saison einen schwachen Auftritt dargeboten - und das trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung beim akut abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Am Ende stand ein 2:3.

Und ein verdientes 2:3 obendrein. Dem konnte auch Gladbachs Kapitän Yann Sommer nicht widersprechen. Ganz im Gegenteil, der mit seinem Team schon bei stolzen 51 Gegentoren stehende 33-jährige Schweizer sprach im Interview mit "Sky" Klartext: "Es ist natürlich schwer zu verkraften. Aber ich muss dazu sagen: Ich finde, dass wir verdient verloren haben heute. Sie (die Stuttgarter; Anm. d. Red.) waren in der zweiten Halbzeit um Klassen besser als wir - in allen Belangen."

Sommer nahm bei seiner Analyse schlicht kein Blatt vor den Mund: "So kannst du einfach keine Bundesliga-Spiele gewinnen." Doch wie konnte das sein, dass ein in den vergangenen Jahren so starker Bundesliga-Klub plötzlich mit bereits zwölf Saisonniederlagen selbst nur vier Punkte vor Relegationsplatz 16 (Hertha BSC) und nur noch fünf Zähler vor dem ersten Abstiegsrang (Stuttgart) steht? "Genau dieselbe Frage stelle ich mir auch", so der Keeper. "Wir hatten einfach keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen."

"Da sind wir als Team jetzt gefragt"

Ins Detail ging der sichtlich niedergeschlagene Sommer dabei auch noch: "Wenn man jetzt zum Beispiel nur das letzte Tor sieht. Wir stehen einfach nur schlecht im Sechzehnermeterraum. Wir schätzen die Gefahr nicht richtig ein, wo sie ist. Und ich meine, dass Kalajdzic ein guter Stürmer ist, das wussten wir vorher auch - und dann steht er da ganz alleine."

Laut dem Schlusmann und Kapitän hat die Borussia jetzt viele solcher Momente erlebt in Spielen, "wo wir so bisschen auseinandergefallen sind und nicht mehr den Zugriff gehabt haben wie auch heute in der zweiten Hälfte". Genau deswegen hätten die leidenschaftlichen Stuttgarter auch, "wenn ich das so sagen darf, uns ein bisschen vorgeführt", so Sommer weiter. Sein Lösungsansatz: "Da sind wir als Team jetzt gefragt, diese Situation anzunehmen und uns zu wehren - und das in den nächsten Bundesliga-Spielen unbedingt besser zu machen."

Dem konnte auch sein Trainer Adi Hütter nicht widersprechen: "Wir haben eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben - und das auch nicht unverdient. Wir konnten mit unserer Führung nicht so viel anfangen. Wir haben es nicht geschafft, gut zu verteidigen. Und man kann einfach nicht die wichtigen Zweikämpfe verlieren." Das alles zusammengerechnet "hat uns auf die Verliererstraße gebracht" - mal wieder.

Lesen Sie auch: "Unglaublich erleichterter" VfB Stuttgart - der Rest ist Sasa Kalajdzic "auf gut Österreichisch wurscht"