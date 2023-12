Stuttgart überrascht im Krimi gegen die Rhein-Neckar Löwen

3:35Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten in Stuttgart, das 13:18 nach dem ersten Abschnitt hatte der TVB wenige Minuten nach der Pause bereits wieder aufgeholt. Kopf an Kopf ging es in die letzte Minute, in der dann Sascha Pfattheicher den Siegtreffer zum 32:31 setzte. Während Stuttgart über wichtige Punkte jubelte, war es für die Löwen nach der Niederlage gegen Eisenach die zweite überraschende Pleite in Folge.