Stuttgart präsentiert Heinevetter-Ersatz

Der TVB Stuttgart hat sein Torwart-Trio für die kommende Saison präsentiert. Dabei kommt der Ersatz von Silvio Heinevetter aus Spanien.

Luka Krivokapic (l.) spielt ab Sommer für den TVB Stuttgart privat via TVB

Der TVB Stuttgart schafft Klarheit auf der Torwart-Position. Der Bundesligist verlängert den Vertrag mit Miljan Vujovic um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2027.

Der Slowene wird fortan mit Luka Krivokapic einen neuen Mann an seiner Seite haben. Der Serbe kommt vom spanischen Erstligisten Puerto Sagunto und erhält ein Kontrakt bis zum Sommer 2028. Damit wird der 22-Jährige der Nachfolger von Silvio Heinevetter, der nach der Spielzeit zum ThSV Eisenach wechseln wird.

Komplettiert wird das Trio von Luca Tschentscher, dessen Doppelspielrecht um ein weiteres Jahr verlängert wird. Der 20-Jährige steht auch in der kommenden Saison beim Drittligisten SG Pforzheim/Eutingen unter Vertrag.

Vujovic will mit TVB viel erreichen

"Wir haben zukünftig ein sehr junges, aber dafür hochtalentiertes Torhüterteam beim TVB. Die Rollen sind klar verteilt und wir trauen deshalb sowohl Miljan als auch Luka weitere große Entwicklungsschritte zu", erklärt TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt die Personalentscheidungen auf der Vereinshomepage.

Dieses Potenzial hat Vujovic nach seinem Wechsel im Sommer 2022 mehrfach angedeutet. Mit 132 Paraden befindet sich er ligaweit auf Platz 15. "Wir sind davon überzeugt, dass Miljan eine große Zukunft vor sich hat und deshalb sehr froh, dass er entschieden hat, bis mindestens 2027 beim TVB zu bleiben", schildert Schweikardt.

Der Montenegriner kündigt derweil an, dass er mit seinem Team "in den nächsten Jahren noch viel erreichen" will.

Krivokapic will in Stuttgart angreifen

Auf eine ähnlichen Glücksgriff auf die Verantwortlichen bei Krivokapic. Trainer Michael Schweikardt bezeichnet seinen Neuzugang als "aufstrebenden Torhüter" und ergänzt: "Wir sind überzeugt, dass er bei uns seine steile Entwicklung fortsetzen kann."

Das Torwart-Talent ist beim ungarischen Top-Klub Pick Szeged groß geworden. Da er sich aber noch nicht gegen die große Konkurrenz in seinem Team durchsetzen konnte, wechselte er nach Spanien.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich zum TVB Stuttgart wechseln kann. Es ist ein toller Verein mit optimalen Bedingungen. Ich freue mich darauf, viel zu lernen und mich in der stärksten Liga der Welt zu entwickeln", erläutert Luka Krivokapic seinen Wechsel zum TVB.