Stuttgart macht ernst bei Stiller

Nach kicker-Informationen bahnt sich ein Transfer von Hoffenheims Angelo Stiller (22) nach Stuttgart an. Bei den Schwaben soll er die Endo-Lücke schließen.

Eigentlich sprachen zuletzt die Vorzeichen eher gegen diese Entwicklung. Schließlich hatte sich Angelo Stiller in Abwesenheit des verletzten Dennis Geiger erstaunlich viel Spielzeit in Hoffenheim ergattert und in den ersten beiden Pflichtspielen sogar in der Startelf gestanden. Zudem schienen die finanziell eingeschränkten Stuttgarter trotz der Einnahmen aus dem Endo-Transfer nach Liverpool (20 Millionen plus Boni) eine Festverpflichtung Stillers als Nachfolger nicht stemmen zu können, da der noch bis 2025 in Hoffenheim gebundene Mittelfeldspieler eine zweistellige Millionensumme einbringen sollte.

Doch nach kicker-Informationen lassen die Stuttgarter nicht locker, und auch der Spieler scheint nicht abgeneigt zu sein, winkt doch im Schwabenland unter seinem früheren Coach in Hoffenheim und zuvor sogar in München, Sebastian Hoeneß, eine Führungsrolle, die sich im Kraichgau nicht abzeichnet. Eine Leihe kommt für Hoffenheim nicht infrage, deshalb wird hinter den Kulissen intensiv verhandelt, um ein für beide Seiten attraktives Paket zu schnüren. Dem Vernehmen nach sind sich die Parteien dabei um einiges näher gekommen, ein Wechsel bahnt sich an.

Weil der VfB nicht in den zweistelligen Bereich gehen kann und will, dürfte sich die Abstandszahlung inklusive aller Boni im oberen einstelligen Millionenbereich bewegen. Das ist für die TSG immer noch ein gutes Geschäft, schließlich hatte der Linksfüßer vor zwei Jahren kostenfrei den FC Bayern verlassen, um unter Hoeneß in Hoffenheim schnell zur Stammkraft und zum U-21-Nationalspieler aufzusteigen.

Trotz der aktuell starken Rolle Stillers scheint Hoffenheim in diesem Mannschaftsteil gut genug besetzt, um dessen Abgang intern aufzufangen. Mit Finn Ole Becker steht ein weiterer linksfüßiger, aber etwas offensiverer Achter zur Verfügung, auch Andrej Kramaric oder Tom Bischof könnten das spielen.

Und mit den aktuell im Aufbau befindlichen Dennis Geiger und Umut Tohumcu kehren perspektivisch zwei Eigengewächse zurück, die zwar eher auf der Sechs zu Hause sind, aber auch Achter spielen können oder eben Florian Grillitsch zu einer etwas offensiveren Rolle verhelfen könnten. Zudem steht auch noch Muhamed Damar zur Verfügung, der ebenfalls beide Positionen spielen kann. Und Abräumer Diadie Samassekou ist ja auch noch da.