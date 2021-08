Stuttgart leiht Wolfsburgs Marmoush aus

Der VfB Stuttgart hat im Angriff kurz vor Ende des Transferfensters noch einmal personell nachgelegt. Omar Marmoush kommt für ein Jahr vom VfL Wolfsburg.

Theoretisch, so Sven Mislintat am Samstag, bräuchte er keinen neuen Spieler verpflichten. Schließlich kündigten sich die ersten Rückkehrer aus der Verletztenabteilung an. Praktisch sorgt der Stuttgarter Sportdirektor für andere Fakten. Für rund 500.000 Euro leihen die Schwaben für eine Saison Omar Marmoush aus. Der Ägypter, der bis 2023 an den VfL gebunden ist, kommt ohne Kaufoption.

"Omar kann im Offensivbereich flexibel eingesetzt werden und ist mit seinen Eigenschaften und Fähigkeiten eine wertvolle Verstärkung für unseren Kader" , sagt Mislintat über den in Kairo geborenen und seit Sommer 2017 erst für den VfL II und später für die Profis aktiven Stürmer. Marmoush wurde mit der 2. Mannschaft des VfL 2019 Meister der Regionalliga Nord und erzielte in 36 Partien elf Treffer. In der Bundesliga kam der 22-Jährige mittlerweile zu acht Einsätzen, allerdings ohne Tor. Zuletzt am gestrigen Abend beim 1:0 über RB Leipzig mit einer Einwechslung in der 88. Minute.

Marmoush kann Leihspieler - VfB legt noch mal nach

Jetzt soll der Angreifer in Stuttgart wieder mehr Einsatzzeiten und Erfahrung sammeln. Wie schon in der vergangenen Saison, als Marmoush, an dem zuletzt auch Hannover 96 interessiert war, leihweise das Trikot des FC St. Pauli trug. Für den abstiegsbedrohten Zweitligisten bestritt er 21 Partien, davon 19 von Anfang an, und erzielte sieben Treffer.

Nach kicker-Informationen soll der Ägypter nicht der letzte Stuttgarter Transfer bleiben.