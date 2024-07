Stuttgart hat den Bruder von ManUnited-Stürmer Höjlund im Blick

Auf der Suche nach Verstärkung im Sturm haben die Stuttgarter viele Kandidaten im Blick. Auch den kleinen Bruder eines großen Namens: Emil Höjlund, der jüngere Bruder von ManUniteds Stürmer Rasmus Höjlund.

Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Rasmus Höjlund (21), Emil Höjlund (19) und Oscar Höjlund (19): drei dänische Jungprofis und Söhne von Ex-Profi Anders Höjlund (52). Während Rasmus bereits ein Star ist und bei Manchester United und in der dänischen Nationalmannschaft, die bei der EM im Achtelfinale gegen Deutschland mit 0:2 aus dem Turnier ausgeschieden ist, für Aufsehen sorgt, stehen die beiden jüngeren Zwillingsbrüder noch am Anfang ihrer Karriere.

Kein Ersatz für Guirassy oder Undav

Emil und Oscar spielen für den FC Kopenhagen, kommen aus der klubeigenen Jugendakademie und durften bereits bei den Profis reinschnuppern. Ihre Kontrakte beim dänischen Hauptstadtklub laufen noch bis Ende des Jahres. Wie jetzt aus Dänemark bekannt wird, beschäftigt sich der VfB mit Mittelstürmer Emil.

Der 19-Jährige wäre sicher kein Ersatz für den abwanderungswilligen Torjäger Serhou Guirassy oder dessen kongenialen Offensivpartner Deniz Undav, dessen Verpflichtung noch in der Schwebe ist. Hierfür haben die Schwaben weiterhin Augsburgs Ermedin Demirovic als Option im Auge.

Jung, vielversprechend, günstig: Höjlund passt ins Profil

Allerdings werden dem dänischen U-Nationalspieler, der als großes Talent gilt und in eine größere Liga wechseln will, Qualitäten nachgesagt, die schon seinen größeren Bruder nach Manchester gebracht haben. Er wäre einer der typischen Perspektivspieler, wie sie der VfB mit Frans Krätzig (21) vom FC Bayern oder Justin Diehl (19) vom 1. FC Köln in diesem Sommer verpflichtet hat. Jung, vielversprechend und günstig, zumal der Kontrakt des Angreifers Ende des Jahres ausläuft.

Kaum bis keine Perspektive haben dagegen die Leihrückkehrer Wahid Faghir (20, kehrt aus Elversberg zurück), Ömer Beyaz (Hatayspor) und Mo Sankoh (Almelo). Sie dürften morgen zum Start in die Vorbereitung ebenfalls auf dem Rasen in Stuttgart stehen, allerdings auf Abruf.

Gil Dias ist weg - Asano im Blick

Gil Dias (27), der zuletzt bei Legia Warschau war, ist bereits weg. Der Portugiese wechselt fest in die Heimat zum FC Famalicao. Vor ihm war schon Juan Perea (24) vom Hansa Rostock zurückkommend an den FC Zürich weiterverliehen worden. Thomas Kastanaras (21, zuletzt Ulm) ist ebenfalls auf dem Sprung. Luca Pfeiffer (27, Darmstadt) ist dagegen nach seinem Mittelfußbruch momentan nicht vermittelbar.

Ein Kandidat für die offensive Außenbahn ist ein alter Bekannter: Takuma Asano (29), der zwischen 2016 und 2018 schon das weiß-rote Trikot trug und nach seinem Vertragsende beim VfL Bochum ablösefrei zu haben ist.