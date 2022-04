Stuttgart gewinnt Abstiegskrimi in Balingen - Löwen unterliegen Hamburg

Der TVB Stuttgart hat das Derby in Balingen gewonnen und sich etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschafft. Den nächsten Dämpfer gab es für die Rhein-Neckar Löwen.

Zweiter Sieg in Serie für den TVB Stuttgart. IMAGO/Pressefoto Baumann

Die HBW Balingen-Weilstetten hat im Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Nach dem Erfolg gegen Frisch Auf Göppingen in der vergangenen Woche unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle am Donnerstag dem TVB Stuttgart im Kellerduell mit 25:28 (12:11). Stuttgart wiederum verschaffte sich auf Platz 15 etwas Luft zu den Abstiegsrängen, Balingen liegt nach 25 Spielen auf Abstiegsrang 17.

Im Rennen um die internationalen Plätze feierte der SC DHfK Leipzig einen Erfolg. Die Sachsen setzten sich mit 29:25 (16:12) gegen den TBV Lemgo Lippe durch und kletterten somit vorerst auf Platz fünf. Die MT Melsungen unterlag mit 24:26 (10:9) Göppingen und fiel auf Rang sieben zurück.

Aufsteiger HSV Hamburg verpasste den Rhein-Neckar Löwen den nächsten Dämpfer. Die Norddeutschen setzten sich am Donnerstag mit 34:28 (18:16) in Mannheim durch und machten einen weiteren großen Schritt in Richtung Ligaverbleib. Einen Sieg gab es zudem für den HC Erlangen beim 30:23 (13:8) über den Bergischen HC.

MT Melsungen - Frisch Auf Göppingen 24:26 (10:9)

Tore MT Melsungen: Kühn 6/1, K. Häfner 5, E. Jonsson 4, Maric 3, Petersson 3, J. Fuchs 2/1, Kalarasch 1

Frisch Auf Göppingen: Schiller 6/4, Zelenovic 5, Ellebaek 4, Hermann 3, Kozina 2, Bagersted 1, Gulliksen 1, Kneule 1, Lindenchrone Andersen 1, Sarac 1, Smarason 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 2736

Strafminuten: 2 / 6

Disqualifikation: - / -

HBW Balingen-Weilstetten - TVB Stuttgart 25:28 (12:11)

Tore HBW Balingen-Weilstetten: Nothdurft 6, Saueressig 4, Zintel 4, Lipovina 3, Schoch 3, Scott 2, Strosack 2, Heinzelmann 1

TVB Stuttgart: V. Kristjansson 10/4, Jer. Müller 5, Zieker 5, Hanusz 2, Peshevski 2, Augustinussen 1, Nicolaus 1, Pfattheicher 1, Schulze 1

Schiedsrichter: Stefan Schneider (Barleben)/Colin Hartmann (Magdeburg)

Zuschauer: 2123

Strafminuten: 10 / 12

Disqualifikation: - / -

Rhein-Neckar Löwen - HSV Hamburg 28:34 (16:18)

Tore Rhein-Neckar Löwen: Knorr 8/3, Helander 3, Lagergren 3, L. Nilsson 3, Zacharias 3, Kirkelökke 2, Kohlbacher 2, Schmid 2/1, Gislason 1, Groetzki 1

HSV Hamburg: Mortensen 9/5, Forstbauer 5, Tissier 5, Weller 5, F. B. Andersen 3, Axmann 3, Bauer 2, Schimmelbauer 1, Walullin 1

Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)

Zuschauer: 3220

Strafminuten: 4 / 14

Disqualifikation: - / -

DHfK Leipzig - TBV Lemgo Lippe 29:25 (16:12)

Tore DHfK Leipzig: Ivic 5/1, Krzikalla 5, Jotic 4, M. Gebala 3, Witzke 3, Mamic 2, Milosevic 2, Sunnefeldt 2, Binder 1, Ernst 1, Remke 1

TBV Lemgo Lippe: Elisson 7/3, Cederholm 5, Carlsbogard 4, I. Guardiola Villaplana 4, Simak 3, Zerbe 2

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 2723

Strafminuten: - / 6

Disqualifikation: - / Elisson (52.)

HC Erlangen - Bergischer HC 30:23 (13:8)

Tore HC Erlangen: Jeppsson 7/3, Metzner 5, Olsson 4/1, Bissel 3, Büdel 3, S. Firnhaber 3, Fäth 3, Zechel 2

Bergischer HC: Arnesson 5/1, Fraatz 4, D. Schmidt 4, Weck 4, Bergner 2, Babak 1, Boomhouwer 1, Schönningsen 1, Stutzke 1 Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 3387

Strafminuten: 12 / 2

Disqualifikation: S. Firnhaber (35./3. Zeitstrafe) / -