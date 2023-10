Geburtstagskind Massimo eröffnet den Torreigen

Der VfB Stuttgart hat auch in Abwesenheit von Serhou Guirassy und anderen Leistungsträgern einen deutlichen Sieg eingefahren. Beim 5:1-Testspielerfolg über den SV Wehen Wiesbaden überzeugte Geburtstagskind Roberto Massimo.

Statt im üblichen 4-2-3-1 spielte der VfB im 3-4-2-1, so trat auch Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden an. Die Anfangsminuten hatte der Tabellen-15. des Unterhauses beim Zweiten des Oberhauses noch einigermaßen ausgeglichen gestalten können, in der Folge übernahm die Mannschaft von Sebastian Hoeneß aber mehr und mehr die Kontrolle.

Als Mittelstürmer agierte freilich nicht Guineas Nationalspieler Guirassy, sondern Undav, der sich immer wieder fallen ließ und mitspielte. Per Freistoß verbuchte er die erste Chance des Spiels (5.), Kade meldete etwas später den SVWW erstmals vorne an (13.).

Die Gäste setzten vor allem Nadelstiche, etwa durch Froese, dessen Abschluss Zagadou blockte (20.). Ansonsten bestimmten die Stuttgarter das Geschehen deutlich, mehr und mehr näherten sie sich einem verdienten Treffer an. Es war schließlich Massimo vergönnt, eingesetzt von Undav und Egloff, an seinem 23. Geburtstag einen Doppelschlag zu landen (26., 29.). Darauf hatten die Gäste keine Antwort.

Iredale gelingt nur der Ehrentreffer

Die Überlegenheit des Bundesligisten machte sich im zweiten Abschnitt früher bemerkbar. Wuchtig stellte Undav in der 51. Minute auf 3:0, und die Schwaben stürmten weiter nach vorne. Egloff traf drei Zeigerumdrehungen später den Querbalken, Joker Iredale im Gegenstoß aber tatsächlich sehenswert ins lange Eck.

Das 3:1 war allerdings kein Anschluss, sondern eher ein Ehrentreffer - die Hausherren gaben unbeeindruckt nach Belieben den Ton an und ließen nichts mehr anbrennen. Ähnlich wuchtig wie Undav traf aus der zweiten Reihe auch Haraguchi (62.), mit Raimund besorgte einer von Stuttgarts eingewechselten "jungen Wilden" den verdienten 5:1-Endstand (77.).