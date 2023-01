3:0-Sieg gegen Sion: Labbadia sieht Fortschritte

Im zweiten Testspiel unter Bruno Labbadia besiegte der VfB Stuttgart den FC Sion mit 3:0. Stuttgarts Trainer ist mit dem Resultat und der Leistung seiner ersatzgeschwächten Formation zufrieden und sieht Fortschritte.

Aus Stuttgarts Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet George Moissidis

Die erste Übungspartie gegen den FC Luzern hatten die Schwaben vier Tage nach der Amtsübernahme durch Labbadia und dem Start in die Vorbereitung mit 0:3 verloren. Im ersten von zwei Testmatches des Trainingslagers in Marbella hieß es gegen den FC Sion genau umgekehrt.

Beim 3:0 über die Schweizer konnten die Schwaben phasenweise den Trainer zufriedenstellen, der Fortschritte erkannt hat. "Wir haben drei Tore erzielt, bei denen vieles zu sehen war, was wir die vergangenen Tagen einstudiert haben. Das ist erfreulich. Auch die Bereitschaft der Mannschaft war gut", lobt der 56-Jährige, dem allerdings auch manches weniger gefallen hat. "Wir haben nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir etwas unsauber gespielt. 25, 30 Meter vor dem Tor fehlte uns die Klarheit im Spiel. Der vorletzte und letzte Pass hat ein bisschen gefehlt. Sonst hätten wir auch da schon die eine oder andere Chance herausspielen können."

Torlose erste Hälfte

In den intensiv geführten, aber zuweilen etwas hektischen und nicht zielstrebig genug bespielten ersten 45 Minuten, gab es wenige Höhepunkte. Die erste Chance hatte Pascal Stenzel (25.) recht spät, der aus spitzem Winkel weit über und neben das Tor zielte. Kurz vor der Pause vergaben Tiago Tomas und Silas (43.) eine große Doppelchance. Sion konnte zwar körperlich dagegenhalten, blieb aber nach vorne harmlos.

Nach der Pause sollte dem VfB mehr gelingen. Die Schweizer wurden kalt erwischt, als Silas, von Naouirou Ahamada in Szene gesetzt, steil auf Serhou Guirassy legte und er in Stürmermanier zur Führung traf (46.). Sion wirkte in dieser Phase überfordert und kassierte in der 55. Minute das 0:2, als Nikolas Nartey der Ball über Tiago Tomas und Guirassy im Strafraum einschussbereit vor die Füße fiel. "In der zweiten Hälfte haben wir sauberer gespielt und die Tore gemacht", sagt Labbadia, der sich abschließend noch über das 3:0 durch Sturmtalent Thomas Kastanaras (90.+1) freuen durfte, den Juan Jose Perea freigespielt hatte.

Labbadia: "Wichtig war, dass wir kein Tor kassiert haben"

Was Stuttgarts neuen Cheftrainer allerdings fast ein wenig mehr als die eigenen drei Treffer freute, war die Tatsache, dass seine Mannschaft dem Gegner wenig bis nichts an Chancen gestattete. Die größte vergab Filip Stojilkovic (76.), dessen Kullerball Nartey von der Linie kratzte. "Wichtig war, dass wir kein Tor kassiert haben", so der 56-jährige Ex-Nationalspieler, der die Leistung "insgesamt gut, aber nicht mehr und nicht weniger" bezeichnet. "Wir sind noch in einer Phase, in der wir nicht über die totale Spritzigkeit verfügen. Deswegen war es wichtig, dass wir dennoch die tiefen Läufe gemacht haben."

Kleine Schritte in die richtige Richtung, die Labbadia erkannt haben will. Gekrönt durch einen Erfolg, der sowieso über allem anderen steht. "Erfolgserlebnisse tun uns als Mannschaft sehr gut. Das braucht die Mannschaft." Die davon in der Bundesliga nicht viele bejubeln durfte. Lediglich drei in insgesamt 15 Partien.