VfB gewinnt Testspiel - Transfer von Tiago Tomas nur noch Formsache

Zwei Tore im abschließenden Test im Trainingslager in Marbella. Stuttgarts Offensive kann es noch und der Trainer darf sich über Verstärkung freuen: Die Verpflichtung von Tiago Tomas von Sporting Lissabon ist nur noch Formsache.

Kam in dieser Saison auch in der Champions League zum Einsatz: Stürmer Tiago Tomas. imago images/RHR-Foto

Nach fünf Bundesligaspielen ohne Tor drohte den Schwaben auch im Test gegen den FK Rostow offensiv eine Nullnummer. Kurz vor Schluss drehte die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo ein 0:1 zu einem 2:1. "Wir haben gut gearbeitet" im Trainingslager“, erklärt Matarazzo zum Abschluss der Woche und zeigt sich zufrieden mit der Leistung. "Die Jungs haben trotz der Müdigkeit konzentriert agiert. Leider haben wir nach einem Konter das 0:1 kassiert, aber danach haben wir nichts mehr zugelassen." Dennoch deutete lange alles auf eine Niederlage ohne Torerfolg hin. "Wir haben uns gegen einen tief stehenden Gegner schwer getan, zu Chancen zu kommen." Dass es am Ende doch noch klappte, stimmt den Chefcoach positiv und optimistisch. "Ich freue mich, mehr für die Jungs als für mich, dass wir getroffen haben, weil sie merken, dass sie es können. Das tut ihnen gut."

VfB leiht Stürmer Tomas mit Kaufoption von Sporting aus

Den anstehenden Transfer von Tomas kommentiert der US-Italiener nicht. Braucht der 44-Jährige auch nicht. Dass der 19-Jährige, dessen Kontrakt in Lissabon bis 2025 läuft, seine Unterschrift unter einen bis 2023 laufenden Leihvertrag in Stuttgart setzen wird, steht vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung fest. Im Raum steht eine Leihsumme von rund 500.000 Euro, als ebenfalls vereinbarte und fixierte Kaufoption sind nach kicker-Informationen weitere 14 Millionen Euro vereinbart.

Tomas gilt als robuster, sehr schneller Mittelstürmer, der sich allerdings auch hinter der Spitze wohlfühlt und ebenso auf dem rechten Flügel eingesetzt werden kann. Allerdings, das unterstreichen seine Leistungsdaten aus Portugal, gilt er nicht als ausgesprochener Torjäger. In der Liga erzielte Tomas in 48 Ligaeinsätzen, von denen er 31-mal von der Bank kam und insgesamt nur dreimal die volle Distanz bestreiten durfte, drei Treffer. Für Portugals U 21 traf er in sechs Partien einmal.