Neben Bahoya spielt heute unter anderem der knapp 22 Jahre ältere Hasebe. Einen so großen Altersunterschied zwischen zwei Spielern derselben Startelf gab es in der Bundesliga zuletzt 2017. Der Japaner steht damit erst zum zweiten Mal in der laufenden Bundesliga-Saison in der Startelf. Erstmals im ersatzgeschwächten Profi-Kader der Frankfurter steht außerdem Offensivspieler Mladenovic, der normalerweise in der U 19 der Hessen spielt.